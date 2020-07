Dresden

Er hatte sich nach all den Monaten so gefreut, endlich „vor Menschen aus Fleisch und Blut und Körperfett“ zu spielen, aber weil es „Mongolenpisse vom Himmel schiffte“, sah Olaf Schubert eigentlich nur „Mülltüten“. Er selbst konnte es bei der Premiere seines neuen Programms „Zeit für Rebellen“ nicht wagen, sich dem Regen auszusetzen. Denn der Pullunder mit dem markanten Rhombus-Muster ist wasserlöslich, wie sich mal bei anderer Gelegenheit erwiesen hatte – und der Anblick einfach „nur noch furchtbar“ gewesen war.

Das neue Programm ist unbedingt ansehenswert

Olaf Schubert ist also back on stage, wie es neudeutsch so schön heißt, der letzte Auftritt ist so lange her, „da waren noch Saurier im Publikum“. Der umtriebige Künstler hatte sich vorab um alles gekümmert, hatte sich und seine Mitarbeiter impfen, einölen, striegeln, teeren und federn lassen, den musikalischen Mitstreiter Jochen Barkas sogar entwurmen, aber er hatte einfach vergessen, sich auch noch ums Wetter zu kümmern. Nun regnete es, „am Donnerstag, das gibt ’ne Beschwerde bei Hilbert“, drohte Schubert wie einschlägige Populisten im Stadtrat.

Aber egal, das neue Programm ist unbedingt ansehenswert. Schubert hat die Zwangspause, die, wie der Blick in die Presse zeigt, von so manchem denkfaulen und sonst gerne öffentliches Geld abgreifenden Theaterintendanten oder Konzertveranstaltern allen Ernstes als „Berufsverbot“ erachtet wird, gut genutzt. Er hat das Rad nicht neu erfunden, seine schrullig-naive Bühnenfigur und seine Auffassung von Comedy und Kabarett also nicht überarbeitet, wohl aber mit bissigem wie unorthodoxem Blick allerlei Pointen und Gags gestrickt, die ihm – wer hätte daran auch zweifeln mögen – überaus gelungen sind. Nur hier und da muss man Schubert bei seinem Blick aufs Weltgeschehen leicht widersprechen.

Sprachgewandter Kalauer-Künstler

75 Jahre Frieden in Europa? Das werden die Menschen in Ex-Jugoslawien oder in der von Russland angegriffenen Ukraine ein bisschen anders sehen. Und der Gott des Regens bei den alten Griechen hieß natürlich mitnichten Appoll(on), sondern Zeus war als Blitzeschleuderer für den Regen zuständig. Aber das sind Petitessen, die den guten Gesamteindruck wahrlich nicht trüben können.

Immer wieder packt Schubert heiße Eisen an. Amüsiert verfolgt man als Zuschauer, wie der so verpeilt wirkende und doch sprachgewandte Kalauer-Künstler sich scheinbar um Kopf und Kragen redet, etwa wenn er das Gute am Corona-Lockdown auszumachen versucht. Endlich sei man etwa den Kindern näher gekommen, „wenn auch oft nur mit der flachen Hand beim Homeschooling“.

Das Faszinierende an Schubert ist, dass er nicht nur eine humoristische Stilrichtung beherrscht, sondern virtuos verschiedenste Ebenen der Unterhaltung bespielt, sie wechselweise praktiziert und sogar intelligent verwebt. Quasi-dadaistische Wortspiele hat er ebenso drauf wie „orale Spasmen“ in Gestalt fehlplatzierter Fremdwörter, wobei er immerhin so sprachkundig ist, dass er alles andere als dezent darauf hinweist, dass der, „der Bulle sagt, eine weibliche Polizistin ausgrenzt“ – „die arme Bache“.

Impfung für alles, auch gegen Alkoholismus

Mit Schubert standen in bewährter Manier der Bassist Bert Stephan und der Gitarrist Jochen Barkas auf der Bühne (selbstverständlich lange so, dass es zu keinen sozialen oder genitalen Kontakten kam), vor allem Letzterer diente Schubert allerdings nicht nur als musikalische Begleiter, sondern hauptsächlich als Opfer. Was die von Text und Reim her ziemlich rumpligen Songs angeht, ist Schubert zu bescheinigen, dass er zwar gut quasseln, aber ganz schrecklich singen kann, wobei es Methode hat und wohl Absicht ist, dass er kräht wie eine ultimative Fehlbesetzung im Kirchenchor.

Immer wieder packt er auch Themen an, über die in der Gesellschaft gestritten wird, etwa was das Impfen angeht. Er plädiert für eine Impfung für alles, auch gegen Alkoholismus, „was ja auch eine Volkskrankheit ist“ – seinetwegen könne es ja eine Schluckimpfung sein, erklärt Schubert, der im zweiten Teil des Abends aus einem Glas „leckeren Weißweinschorlchens“ nippt, das „hoffentlich nicht aus der Region ist“, wie er unkt, als die Brause ihm vom Lakaien Barkas gebracht wird. Und ja, Charmeur Schubert ist auch für die Schulpflicht, selbst wenn er sich mit zur Schau gestellter Leidensmiene fragt, ob die in jedem Dorf in Brandenburg noch was bringt. Natürlich macht sich Schubert ebenfalls so seine Gedanken, was den Rechtsruck gerade auch hier im Osten angeht. Eindeutig ein Versagen des Westens. „In 30 Jahren nur einmal Begrüßungsgeld? Da geht der rechte Arm doch automatisch hoch!“

Von Christian Ruf