Dresden

Von „euphorischer Stimmung bis zum Finale“ ist über ein Konzert des Soulbluesers Johnny Rawl vor wenigen Tagen zu lesen. Nun ist ja das Publikum noch immer ausgehungert, was gute Livemusik angeht – der Mann aus Mississippi wäre jedoch auch unter anderen Umständen eine unbedingte Empfehlung!

Universalmusiker

Schon als Kind spielte der heute 70-Jährige Gitarre, Saxofon und Klarinette, begleitete durch seine Heimatgegend tourende Bands. Tatsächlich war Rawls nie etwas anderes als Musiker. Einer, der mit B.B. King und anderen Größen spielte, der arrangierte und produzierte, der seine eigenen Platten – von Anfang an im Spannungsverhältnis von Soul und Blues – einspielte. Die bislang 20 Alben wurden unzählige Male für die diversen Awards nominiert und erhielten auch eine ordentliche Anzahl, sie werden von den Kritikern gelobt und vom Publikum bei seinen vielen, vielen Auftritten gefeiert. Als Songschreiber ist Rawls bis heute stetig kreativ, seine Stücke werden auch immer wieder gern von Kolleginnen und Kollegen umgesetzt.

Musiker mit Herz für die Kleinigkeiten

Und was den Mann so richtig sympathisch macht: Auch wenn er regelmäßiger Gast auf den großen Festivalbühnen der Welt ist, läßt er sich auch noch in kleine Clubs locken. Und so wird er am Dienstagabend mit seiner vierköpfigen Band im Blue Note gastieren. Und das ist nun wirklich eine absolute Empfehlung!

Johnny Rawls & Band, Blue Note. Dienstag, 20 Uhr, Tickets Vorverkauf 17, Abendkasse 20 Euro. Es gilt die 3G-Regel

Von Beate Baum