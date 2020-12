Dresden-Neustadt: Doppelgeburtstag der „100“ und des Zentral-OHRgans

Dresden

Der Wandel ist in der Dresdner Äußeren Neustadt seit der Wende ein steter Begleiter. Doch manches bleibt. So die „100“ als ältester Bar- und Weinkeller der Neuzeit – der zu dem ja an seinem traditionellen Standort, der Alaunstraße 100, gebunden ist. Seine Gründung ist datiert im April 1990, die „100“ trotz Betreiberwechsel etabliert und auch als Kulturort bekannt – Konzerte, „Poetry ohne Slam“ als offene Lesebühne ohne Wettbewerbscharakter und Ausstellungen, insbesondere Freiräume für Fotografien unter Kuratel von Hausfotograf mit dem Künstlernamen rficture, auch in der Musikszene ein Begriff.

Seit sieben Jahren wird sie betrieben im Kollektiv, so auch von Lars Knorr, gebürtiger Coswiger des Jahrgangs 1976, der sich mit seiner ersten und einzigen Bewerbung für eine Lehre als Restaurantfacharbeiter den Berufsweg manifestierte. Auf Norman Sharp, Dresdner des Jahrgangs 1967, der sich mit der Wende seinen Traum vom eigenen Vinylladen – damals gemeinsam mit drei Partnern – mit per Eröffnung Angang Dezember 1990 erfüllte, traf Knorr schon mit 16. Allerdings mit eigenwilligen Musikwünschen: EBM.

Idee zum gemeinsamen Geburtstag von Corona durchkreuzt

Damals gastierte das ZentralOHRgan noch im Hinterhof in der Lutherstraße. Bald war er Stammkunde: wöchentlich sei er schon hier, lächelt er. „Wir sind über die Musik gute Freunde geworden“, bestätigt Sharp – der erste Gegenbesuch war ein Konzert der Dresdner Band Don’t Go Into The Forest, zu dem ihn Knorr einlud. Seither plaudern sie immer mal über Musik und das sonstige Leben.

So war die Idee zum gemeinsamen 60., der in dieser Woche gefeiert werden sollte, recht naheliegend. Sektumtrunk im Laden, dann abends die Meute rüber in die „100“... All das wäre gewesen, wenn beide nicht auch die Erfahrungen dieses Jahres teilten: Schließung ab 19. März. Die Gastronomen trifft es nun sogar doppelt. Doch die Kundschaft solidarisierte sich und zeigte: Wir wollen Euch – und zwar genau hier.

Bei Sharp, der nur die 1000 Euro der Stadt am Anfang wahrnahm, äußerte sich die Solidarität der Leute in bewussten Gutschein- oder Späterkäufen. „Wenn es so bleibt, kommen wir mit einem blauen Auge davon.“

Zuhause symbolisch zu Barpreisen getrunken und gespendet

Außergewöhnlich reagierten auch die „100“-Stammgäste auf die erste Phase der Gastroschließung, die länger dauerte als bei den Ladengeschäften. „Es gab eine sensationelle Aktion, die uns durchaus den Arsch rettete“, schwärmt Knorr. „Man hat einfach zu Hause symbolisch zu unseren Preisen getrunken und uns den Sparwert als gemeinsame Spende überwiesen.“ Auch sein Vermieter, dem das Grundstück gehört, der die „100“ einst selbst gründete und heute in Leipzig wohnt und arbeitet, unterstützt aktiv. „Er weiß, wie der Hase läuft, hängt sehr an seinem Baby und ist gern gesehener Gast bei uns.“

Auch lobt Knorr die Politik in der ersten Phase: „Da war alles plausibel und ging schnell.“ So kamen sie ganz gut über den Sommer, sonst ja eher Saure-Gurken-Zeit für die Kulturkneipenszene jenseits der Biergärten.

„Dadurch, dass die Musik- und Tanzklubs zu hatten, waren halt mehr Leute als sonst bei uns“, erklärt er schulterzuckend, weil ihm die Konkurrenz, die das Viertel in Symbiose so einzigartig macht, auch leid tut. Nun ist allerdings wieder abwarten angesagt. „Wir sind in Kurzarbeit – wir hoffen, so kurz wie möglich!“

Beide sind sich einig: Eine Gesellschaft braucht Geselligkeit. So ist ihnen um die Zukunft und eine gemeinsame Party nicht wirklich bange. Musikkenner Sharp lächelt: „’When I’m Sixty-Four’ vom Sgt.-Pepper-Album der Beatles wäre doch ein gutes Motto.“

Von Andreas Herrmann