„August“, klar. Wie sonst soll ein neues – nennen wir es vorläufig schlicht Kunstmagazin – in Sachsen sonst heißen? Eine Publikation der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die, so die Pressemitteilung, „mit Kunst gegen die Einsamkeit“ vorgehen will. Da fragte man sich nun natürlich sofort, wie der feierlustige August mit diesen, unseren Zeiten klargekommen wäre. Wein, Weib und Gesang? Fehlanzeige. Aber seine Kunstsammlungen – der Grundstock des kulturellen Reichtums, der heute in Sachsen vorhanden ist – die wären ihm geblieben. Also hätte der Kurfürst sich vielleicht in Ermangelung anderer Verlustierungen vor ein Gemälde gesetzt und mal ganz in Ruhe der Kontemplation ergeben.

Das ist es in etwa, was „August“ uns ermöglichen will – der Natur der Lage gemäß eben vom jeweils heimischen Sofa aus mit dem Magazin in den Händen. Mit einem Magazin, das extrem hochwertig gemacht und dabei kostenlos ist. In diesen Zeiten also ein echtes Geschenk!

Zum Lesen passende Spotify-Playlist

Da geht es frisch zeitgemäß quer durch die Genres, wird gleich auf der Aufschlagseite Goethe Manfred Krug gegenübergestellt und zum Lesen die passende Spotify-Playlist „Loneliness and Empathy“ angeboten. Bei der ganzen Aufmachung des Heftes merkt man, dass Holger Liebs, der im November als neuer Chef die Medien- und Kommunikationsabteilung der SKD übernommen hat und für das Magazin als Chefredakteur verantwortlich zeichnet, ein profilierter Feuilletonjournalist ist.

Die Texte orientieren sich an den Ausstellungen in den Häusern der SKD – los geht es da mit der wichtigen Schau „Sprachlosigkeit“ im Museum für Völkerkunde im Japanischen Palais (DNN berichteten) Den Aspekt der euphemistisch „Trostfrauen“ genannten Zwangsprostituierten beleuchtet Laura Helana Wurth. Die Frauen wurden von japanischen Soldaten im Asien-Pazifik-Krieg zwischen 1937 und 1945 vor allem aus Korea, aber auch aus anderen Feindesländern verschleppt und dazu gezwungen, Militärangehörigen sexuelle Dienste zu leisten. Der japanische Fotograf Tsukasa Yajima hat die noch lebenden „Trostfrauen“ in sehr würdevollen Abbildungen festgehalten, in der Ausstellung und im Magazin wird über ihr Schicksal, aber auch über die bis heute andauernde japanische Vertuschungspolitik berichtet.

Edward Hopper-Schau im Herbst

Gute Aussichten auf eine „richtige“ Ausstellungseröffnung dürfte eine Edward Hopper-Schau im Herbst haben. Dabei sollen die Werke des amerikanischen Melancholie-Meisters Johannes Vermeers „Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster“ gegenübergestellt werden.

Mit diesem niederländischen Schatz der Alten Meister beschäftigt sich László F. Földényes Beitrag in dem Heft. Durch einen sehr persönlichen, dennoch kenntnisreichen Angang zieht er einen regelrecht hin zu diesem Gemälde, lässt das bekannte Bild tatsächlich neu erscheinen.

Leider kann Ähnliches nicht von dem Hauptbeitrag des Magazins, „200 Jahre Einsamkeit“ von Florian Illies, gesagt werden. Illies gefällt sich ja gern in seiner umfassenden Gelehrsamkeit, wenn er die Welt teilhaben lassen kann an seinem Wissen – und so liest sich auch sein Text über die Haltung der Künstler der Dresdner Romantik. Nicht, dass es nicht viele interessante Details zu erfahren gäbe, ein bisschen mehr Frische hätte diesem Text aber sehr gut getan. Und nur am Rande: Caspar David Friedrich als größter deutscher Künstler des 19. Jahrhundert: meinetwegen. Aber Gottfried Benn als größter deutscher Lyriker des 20.? Nun ja.

Mit kürzeren Texten stellen verschiedene Autorinnen und Autoren – darunter Nora Gomringer und Axel Milberg – 14 Kunstwerke aus den verschiedenen Häusern des Museumsverbunds vor, die sich für „Meditationen über die Einsamkeit“ eignen. Da geht es auch um die heilige Corona als tragische Märtyrerin, die – eine nette Ironie der Geschichte – unter anderem als Schutzpatronin gegen Seuchen firmiert.

Viel schönen, spannenden Stoff bietet also „August“ auf seinen 84 Seiten. Das Titelbild zeigt Oskar Zwintschers „Bildnis einer Dame mit Zigarette“ – einer Dame, die so aussieht, als würde sie den Lockdown gut überstehen, weil sie sich selbst genug sein kann. Mit ihr verspricht „August“ seinen Leserinnen und Lesern: „Wir lassen dich nicht allein.“ Gut so. Und: Danke!

„August“ erscheint in deutscher und englischer Sprache, ist verkaufsfrei und wird international versandt. Das Magazin wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. In und um Dresden liegt „August“ an vielen Orten zum Mitnehmen aus. Bestellungen unter www.skd.museum.

Von Beate Baum