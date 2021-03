Dresden

Frankfurter Buchmesse 2020 – war da was? Natürlich: das Gastland Kanada. Es wollte seine gesamte Kultur präsentieren, nicht nur an Festmetern Buchholz und nicht nur am Main gemessen werden. Dazu zählten auch auserwählte Horte an der Peripherie – einer davon auf dem grünsten Hügel Dresdens, wo das Festspielhaus Hellerau thront.

Live aus Montreal

Nun heißt es dort: „Hybrid – cutting Edge Canada“ und ist als „Labor-, Experimentier- und Diskursraum der Künste im Digitalen Zeitalter und kritischen Phasen globaler Transformationsprozesse“ angekündigt, wobei die Geburtshilfe hauptsächlich live aus Montreal kommt – vom dortigen Festival für elektronische Musik und digitale Künste „Mutek“. Eigentlich sollte dies in Zusammenarbeit mit der Cynetart schon im Oktober 2020 und mit Publikum toben – allerdings war auch damals das Reisen über den Teich recht übel, so dass eine neuerliche Verlegung auf März anstand.

„Doch nun wollten wir das unbedingt durchziehen“, erklärt Moritz Lobeck, Hellerauer Programmleiter für Musik und Medien, die überraschende Genese. Das im Rahmen der Buchmesse vom Canada Council for the Arts und der Regierung großzügig unterstützte Live-Festival wird nun zwischen heute und Sonntag je 20 Uhr Dresdner Zeit auf der virtuellen Plattform virtual.mutek.org gezeigt und dann, wenn Montreal zeitlich auch soweit ist, noch einmal wiederholt. Die virtuelle Galerie, das Auditorium und der Listening Room sind während des gesamten Festivalzeitraums aufrufbar, während die Konzerte der kanadischen Künstler nur während der Streaming-Zeit verfügbar sind.

Zum kurzen Auftakt heute kann man den Charakter erahnen bis erfahren: Alain Mongeau wird als Mutek-Leiter aus Montreal, Stéphane Dion als kanadischer Botschafter aus Berlin und Moritz Lobeck als Hybrid aus Dresden zugeschalten. Von hier kommen auch zwei Konzerte, die von in Berlin lebenden Künstlern aufgezeichnet wurden: am Sonnabend mit Sahar Homami, und am Sonntag Deadbeat & Fatima Camara.

Hybrid-Box vor dem Festspielhaus

Nun ist ja nur live das Leben. Daher wird vor dem Festspielhaus eine sogenannte Hybrid-Box aufgebaut, die als eine Art neue modulare Galerie funktionieren soll: Zwei Überseecontainer, die vermutlich, sobald klar ist, in welcher Form in Sachsen Galerien wirklich öffnen dürfen, sogar inwändig besucht werden können. Diese Box beruht auf einer Kooperation mit dem Dresdner Zukunftslabor Pylon und soll auch künftig zeitbasierte Kunst und zukunftsorientierte Konzepte präsentieren. Der Auftakt ist „Floralia“ vorbehalten – immerhin frisch aus dem Pariser Centre Pompidou importiert, wo die Exposition erst im Februar Premiere feierte. Sie stammt von der in Paris lebenden kanadischen Künstlerin Sabrina Ratté und soll – so der derzeitige Plan – am 18. März eröffnen.

Das Beste zum Schluss: Das Programm ist kostenfrei, bedarf aber einer Anmeldung – und freiwillige Spenden üppiger Natur sind durchaus willkommen, denn sie bleiben vor Ort und kommen einer Initiative für leibhaftige Kultur zugute und sind auch nachträglich bis 31. März möglich: „LiSa“ heißt diese, bedeutet soviel wie „Live in Sachsen“ und versteht sich als „gemeinsame Stimme der Clubs und Livemusikspielstätten“ des Landes. Man darf auf die Summe gespannt sein.

Festival vom 11. bis 14. März, immer 20 Uhr heute: Opening Hybrid Online Show: Line Katcho presents Immortelle Opening Hybrid Gallery Space: Sabrina Ratté, Lucas Paris, Matt Thibideau & Markus Heckmann Freitag: Day I Alexis Langevin-Tétrault, Pierre-Luc Lecours, T. Gowdy, Gene Tellem (aka Jeanne Gariépy) Sonnabend: Day II Chloe Alexandra Thompson & aesthetic.stalemate, Sahar Homami, Priori aka Francis Latreille, Cadie Desbiens-Desmeules & Michael Gary Dean Sonntag: Day III Ouri, Deadbeat & Fatima Camara

„Das soll unser Zeichen der Solidarität an jene sein, die schon seit einem Jahr darben“, betont Lobeck. Sein nächstes Festival namens „Tonlagen“ startet am 11. April in Hellerau, fürs nächste Frühjahr ist eine Fortsetzung von Hybrid mit Fokus auf Japan avisiert – beides hoffentlich mit Publikum vor Ort.

Von Andreas Herrmann