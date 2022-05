Dresden

Der Abschied von Christa Holzweißig fällt schwer. Ganze Generationen von Musikern und angehenden Lehrern wurden von ihr unterrichtet und geprägt. Das musikalische Leben in Dresden ist ohne sie schwer vorstellbar, auch wenn ihr Vermächtnis in all ihren Studenten weiterleben wird. Oft sprach Christa davon, dass ihr jeder Schüler wichtig war, in allen erkannte sie ein wertvolles Potenzial, das es zu fördern galt. Dafür hatte sie ein unfehlbares musikalisches, aber auch menschliches Gespür. Christa Holzweißig war Pädagogin mit großer Hingabe.

Geboren wurde sie 1930 in Wedel (Schleswig-Holstein). Schon frühzeitig spielte Musik in ihrem Leben eine wichtige Rolle. Nach dem Krieg zog es sie nach Dresden, um bei Johannes Schneider-Marfels zu studieren. Als die vielversprechende Pianistin an einer chronischen Sehnenscheidenentzündung erkrankte, begann sie sich stärker für die pädagogischen und technischen Aspekte des Klavierspiels zu interessieren.

Lehrtätigkeit an der Hochschule für Musik Dresden

Eine jahrzehntelange Lehrtätigkeit an der Hochschule für Musik Dresden folgte, dort gab sie auch zusammen mit ihrer Schwester Erika Holzweißig den Studenten für ihre zukünftige Lehrtätigkeit das nötige methodische und lehrpraktische Rüstzeug. Bekannt wurden beide vor allem durch ihre Klavierschule, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreut.

Auch ich wuchs mit dieser Klavierschule auf, so gehörten die Holzweißigs von Anfang an zu meinem Leben. Schon als Achtjähriger fuhr ich mit meiner Mutter nach Dresden, um Unterricht von Christa Holzweißig zu bekommen. Für mich eröffneten diese Stunden musikalische Welten und formten mein pianistisches Verständnis. Von dem Gelernten konnte ich monatelang zehren. Mit elf Jahren wurde ich ihr Schüler und blieb es bis zur Hochschulimmatrikulation.

Aus politischen Gründen blieb die Professur verwehrt

Immer stand die musikalische Entwicklung im Vordergrund, persönliche Eitelkeiten spielten keine Rolle. Der Schüler durfte nie den kritischen Blick auf sich selbst verlieren. Wie wichtig ihr berufliche Integrität war, zeigt ein Dokumentarfilm aus dem Jahre 1982. Das Team des Fernsehens der DDR drehte während unseres Unterrichts, Christa war in Hochform und sprühte vor Inspiration. Erst viele Jahre später erfuhr ich, dass ihre Mutter am Tag zuvor verstorben war und sie um jeden Satz ringen musste. Auch in späteren Jahren blieb sie eine wertvolle Ratgeberin, die vielleicht wichtigste musikalische Vertraute.

Mit der Wiedervereinigung ging Christa Holzweißig in den Ruhestand. Aus politischen Gründen wurde ihr in der DDR eine Professur an der Dresdner Musikhochschule verwehrt. Dabei klagte sie nie über Benachteiligungen, Titel waren ihr nicht wichtig. Musik blieb auch in den letzten drei Jahrzehnten ein ständiger Begleiter, Musiker wie der großartige Jazzpianist und Komponist Andreas Gundlach suchten ihren Rat und wurden zu ihren Bewunderern. Bis ins hohe Alter spielte sie täglich Klavier und nahm aktiv am Dresdner Musikleben teil.

Am 2. Mai ist Christa Holzweißig in Dresden friedlich eingeschlafen.

Der Autor: Der international renommierte Pianist Andreas Boyde, geboren 1967 in Oschatz, studierte in Dresden bei Christa Holzweißig und Amadeus Webersinke sowie in London bei James Gibb.

Von Andreas Boyde