Lange nichts von der Sächsischen Staatskapelle gehört? Am Orchester liegt es nicht, die Musikerinnen und Musiker würden gerne wieder miteinander proben und nach Möglichkeit auch Konzerte geben. Doch zuletzt mussten sie sogar für MDR Kultur geplante Aufzeichnungen absagen. Über die Gründe dafür, die derzeitige Orchestersituation und die Hoffnung auf einen baldigen Neustart haben wir mit Chefdirigent Christian Thielemann sowie mit Holger Grohs vom Orchestervorstand der Kapelle gesprochen.

Beide machen keinen Hehl daraus, wie unzufrieden sie mit dem jetzigen Zustand sind. Bei allem Verständnis für die Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit gebe es durchaus Alternativen für das Orchester. Dringend notwendige Alternativen, so Thielemann, denn die künstlerische Qualität dieses internationalen Spitzenorchesters müsse gewahrt bleiben – und dazu seien gemeinsames Proben und Musizieren nun einmal unabdingbar.

„Musik wird als Trost gebraucht“

Doch wenn selbst Christian Thielemann einräumt, ihm gehe es in diesen Tagen – bei zum Glück bester Gesundheit – wirklich nicht gut, dann liegt offenbar einiges im Argen. Bei Laune hält er sich mit dem Studium von Partituren, überraschenderweise sogar dem Werk eines seiner Leib- und Magenkomponisten: „Ja, verrückt, aber ich habe den ‚Don Quixote‘ von Richard Strauss tatsächlich noch nie dirigiert. Unglaublich!“

Nach seinem Bruckner-Zyklus mit der Sächsischen Staatskapelle arbeitet der Dirigent derzeit auch an einer Gesamtaufnahme mit den Wiener Philharmonikern: „Im November hatten wir im leeren Saal des Musikvereins die 3. Sinfonie aufgenommen, jetzt machen wir die 1. und im März die 5., weil das Orchester ebenso Kapazitäten hat, wie ich sie habe.“

Langeweile kommt also kaum auf, eher ein „aufgezwungenes Phlegma“, wie er es nennt. Es reiche eben nicht aus, Partituren nur zu studieren: „Die wollen zum Leben erweckt werden, dazu brauchen sie uns Musiker – und vor allem auch Sie als Publikum.“ Musikalisch sei man jetzt ausgehungert, dabei werde Musik just in dieser schwierigen Zeit auch als Trost gebraucht. Geradezu neidisch betrachte Thielemann Initiativen etwa in Berlin, München Salzburg und Wien, wo alles getan werde, das Publikum zu erreichen.

Gesellschaftliche Verpflichtung der Staatskapelle Dresden

„Sie glauben gar nicht, wie enttäuscht ich bin, dass ein Orchester wie die Staatskapelle nicht spielen darf und dass es bei uns am Haus nicht mehr Anstrengungen gegeben hat, da etwas zu ermöglichen.“ Er freue sich zwar jedes Mal riesig, mit den Wienern zu proben – „aber umso schlimmer ist es, dass ich mein eigenes Orchester nicht dirigieren darf.“ Gespräche mit der Geschäftsführung der Staatstheater habe es dazu nicht gegeben, über die Absage geplanter Proben zum „Heldenleben“ von Strauss sei er nur einen Tag vorher informiert worden.

Ähnlich enttäuscht zeigt sich auch Holger Grohs, der seit zwanzig Jahren im Orchester ist und 2015 zum Konzertmeister der Zweiten Violinen avancierte. Als Mitglied des Orchestervorstands sieht er eine gesellschaftliche Verpflichtung der Staatskapelle: „Die meisten von uns haben von Kindesbeinen an auf diesen Beruf hingearbeitet und sind jetzt zum Nichtstun verurteilt. Das ist belastend und nicht nachzuvollziehen. Darum haben wir uns jetzt entschieden, unsere Stimme zu erheben.“

Als völlig absurd betrachte der Vorstand den Fakt, dass einerseits jegliche Ambitionen, die Semperoper zum Üben oder zu Proben zu nutzen, mit dem Argument absoluter Kostenvermeidung abgewiesen, dem Orchester andererseits aber nach wie vor die vollen Bezüge gezahlt würden.

„Wir haben zu hundert Prozent Verständnis dafür, dass nun endlich Kurzarbeit eingeführt wird, wollen dafür aber auch etwas leisten und sind überzeugt, dass dies möglich sein muss.“ Kurzarbeit Null allerdings lehnt der Vorstand ab, stellt Holger Grohs im DNN-Gespräch klar, da die häusliche Vorbereitung mit einberechnet werden muss.

Führung des Hauses sei Schuld an den Ursachen

Die Frustration der Orchestermitglieder ergebe sich aus dem kreativen Stillstand des Klangkörpers. „Wir stellen fest, dass gerade Orchester wie die Berliner und die Wiener Philharmoniker, mit denen wir uns vergleichen, sehr intensiv tätig sind, indem sie CDs produzieren oder für ihr Publikum in Streams präsent sind. Das ist doch auch unsere Aufgabe, den Menschen mit unserer Musik psychischen und seelischen Frieden zu bringen.“ An diesem Strang sollten alle Kultureinrichtungen gemeinsam ziehen, so der Geiger.

Zu den Ursachen für all diesen Frust befragt, findet Holger Grohs klare Worte: „Aus unserer Sicht liegt das an der Führung des Hauses. Wir haben ungemein viele Ideen gehabt und aus dem Orchester heraus diese ganze Produktionsreihe für Arte und ZDF in den Staatlichen Kunstsammlungen entwickelt, dazu 600 Eins-zu-eins-Konzerte sowie „Ohne Frack auf Tour“ am Weißen Hirsch – das ist alles wahnsinnig gut angekommen, weil wir im Rahmen der damaligen Möglichkeiten einen wirklich ganz individuellen und emotionalen Zugang zum Publikum hatten.“

Mit dem November-Lockdown sei der Kapelle jedoch kommuniziert worden, so Grohs, dass keine weiteren Kosten entstehen dürften, um die Kurzarbeit vorzubereiten. „Das hat ganz klar impliziert, alles, was nicht unbedingt notwendig ist, soll und darf nicht gemacht werden, also auch keine Aufnahmen und Streamings. So ist die Politik des Hauses bis heute, wir durften nicht mal die Bühne betreten, weil da ein Techniker den Lichtschalter anmachen müsste, was wieder Kosten verursachen würde.“

Einzelne Musiker der klagen ihr Recht auf Arbeit ein

Was zur Folge hatte, dass selbst ein Konzert für Deutschlandfunk Kultur im Probenraum des Orchesters aufgezeichnet werden musste, den viele Gastdirigenten sogar zum Probieren für unwürdig ansehen. „Im Dezember wollten wir mit Herrn Thielemann das 5. Sinfoniekonzert aufzeichnen und hätten die Bühne dafür nur nutzen dürfen, wenn wir alle Kosten aus eigener Tasche bezahlt hätten“, empört sich der Musiker.

Der Standpunkt von Orchester und Vorstand zu solchen Entscheidungen sei durchaus kontrovers, einig sei man sich allerdings darin, die Corona-Schutz-Verordnungen des Freistaates strikt zu befolgen. „Und darin sind Proben explizit gestattet“, begründet Holger Grohs seine Enttäuschung. „Ein Intendant sollte im Rahmen dieser Maßgaben Kultur ermöglichen und nicht verhindern. Insofern haben wir kein Verständnis dafür, dass Testungen abgelehnt und dadurch Projekte wie Verdis ‚Attila‘ verhindert worden sind.“ Vor den erwähnten Proben zum „Heldenleben“, die äußerst kurzfristig abgesagt wurden, seien sogar Infektionstests aus der Orchesterkasse finanziert worden.

Aufgrund all dieser Erfahrungen würden einzelne Mitglieder der Staatskapelle nun ihr Recht auf Arbeit auf dem Klageweg einfordern. Denn inzwischen hat das Orchester seit fast einem Jahr keinen kontinuierlichen Spielbetrieb, welche Schäden das nach sich zieht, könne derzeit noch niemand abschätzen.

Dauert es, ehe man in Dresden etwas von der Staatskapelle hört?

Dennoch sind sowohl Orchestervorstand Holger Grohs als auch Chefdirigent Christian Thielemann über den angekündigten Neustart zu den Osterfestspielen Salzburg „sehr erfreut“ und davon überzeugt, dass sich die Profimusiker wie nach jeder Sommerpause sehr rasch wieder aufeinander einspielen würden. Dass die sonst zehntägigen Festspiele nur ein Wochenende lang und mit komprimiertem Programm stattfinden, sei eine sehr gute Lösung, meint Thielemann als Künstlerischer Leiter der Osterfestspiele.

Vom Landeshauptmann bis zur Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Geschäftsführenden Intendanten hätten alle professionell an einem Strang gezogen – „zum Besten der Kapelle und zum Besten der Festspiele, für die wir ja gemeinsam Verantwortung tragen.“

Es gehe jetzt darum, dass überhaupt wieder was stattfindet, „wir haben ein sehr schönes Programm mit Beethovens Eroica, der 2. Schumann-Sinfonie, dem Mozart-Requiem und seinem A-Dur-Violinkonzert mit Hilary Hahn,“ freut sich der Dirigent. Muss aber gleich wieder einschränken: „Wir hatten ja vor, in Dresden zu probieren, aber auch diese Proben sind abgesagt worden. Die Corona-Bestimmungen haben an unserem Haus offenbar zu anderen Ergebnissen geführt als an anderen Häusern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort fahrlässig gehandelt würde.“

Dauert es also noch, ehe man auch wieder in Dresden etwas von der Sächsischen Staatskapelle hört? Thielemann und Grohs hoffen stellvertretend für das gesamte Orchester, dass bald auch hier wieder geprobt werden könne und dann auch wieder Publikum ins Haus dürfe. „Die Pläne sind ja da, man muss uns bloß machen lassen.“

