Jochen Heilmann lernte ich als profunden Vortragskünstler, Interpreten und Freund der Künste im Atelier der Tharandter Malerin Michele Cyranka kennen. Seine Art zu lesen, bei der für ihn jedes Wort zählte, seine feinfühlige, angemessene Interpretation verblüfften mich auch bei einer Lesung meiner eigenen Verse im vergangenen Jahr. Als punktgenauer Laudator sprang er mir, krankheitsbedingt, bei der Eröffnung einer Ausstellung im Schloss Klippenstein/ Radeberg zu Seite, wofür ich ihm bis heute dankbar bin. Am 4. Januar ist Jochen Heilmann gestorben. Er wird mit seinem Lebenswerk in unserem Gedächtnis bleiben.

Anregung durch Marcel Marceau

Geboren am 4. Juli 1936 in Dresden, verlebte Joachim Heilmann, der sich später Jochen nannte, in Strehlen eine unbeschwerte Kindheit. An der Hand des Großvaters entdeckte er auf zahllosen Spaziergängen die Stadt. 1945 aber sah er das brennende Dresden, das sich ihm als Mahnung in die Seele einschrieb. Früh erhielt der musisch begabte Junge Klavierunterricht an der Akademie für Musik und Theater (Rothermund-Villa) in der Mendelssohnallee.

Theater wurde seine Leidenschaft. Als Regisseur arbeitete er zunächst am Eisenbahner Ensemble, danach folgte eine intensive Beschäftigung mit Pantomime, die zu ersten eigenen Auftritten führte, nicht zuletzt angeregt durch die Gastspiele Marcel Marceaus in Dresden.

Jochen Heilmann wurde Regieassistent und persönlicher Referent des Direktors des DEFA-Trickfilmstudios Dresden. Nach einem Fernstudium an der Theaterhochschule Leipzig berief man ihn zum Direktor des Staatlichen Puppentheaters „Goldenes Lamm“ (1974-1982). Er arbeitete dabei u.a. mit renommierten Dresdner Künstlern wie Peter Graf und Gottfried Reinhardt zusammen, mit dem Altmeister Carl Schröder und dem Puppenspieler Peter Beckert. Ab 1982 bis zum Renteneintritt folgte eine Tätigkeit als Abendspielleiter und Regieassistent an der Staatsoper Dresden. Eine fruchtbare Zusammenarbeit ergab sich in der wiederaufgebauten Semperoper mit namhaften Regisseuren wie Joachim Herz, Willy Decker und Christine Mielitz sowie hochrangigen Sängerpersönlichkeiten. In der Kleinen Szene der Staatsoper liefen eigene Inszenierungen, darunter ein Mozartprogramm.

Enge Zusammenarbeit mit 1001 Nacht in der Yenidze

Immer wichtiger wurde für Jochen Heilmann die Beschäftigung mit Kleinkunst, er veranstaltete Lesungen, literarisch-musikalische Improvisationsabende und Ein-Mann-Theater, inspiriert von Gerhard Lenssen: Jochen Heilmann am Klavier, dabei Texte und Melodien vortragend und interpretierend in Stücken wie „Der Mond“, „Die Kluge“, „Die Bernauerin“ von Carl Orff und „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ sowie „Die Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht. Mit einigen dieser Abende gastierte er deutschlandweit. Und er schuf eigene Lesebearbeitungen z.B. zu Goethes „Reinecke Fuchs“, Marlo Morgans „Traumfänger“, J-K. Rowlings „ Harry Potter“ und ein Programm über Gret Palucca. Eng arbeitete er mit der 1001 Märchen GmbH in der Yenidze zusammen.

Besonders gern war Jochen Heilmann auf Schloss Klippenstein Radeberg zu Gast und engagierte sich bei dessen Neugestaltung. Auch den Umbau des Dresdner Lingnerschlosses unterstützte er mit Benefizveranstaltungen. Er liebte sein Publikum, und dieses mochte ihn. Ein besonderer Höhepunkt waren die literarisch-musikalischen „Salons“ im kleineren Rahmen.

Die Malerin Michele Cyranka, die mit Jochen Heilmann eng befreundet war, erinnert sich an die Lebendigkeit seiner Lesungen in ihrem Atelier, besonders an die Interpretation von Ute Leukerts und Benedikt Dyrlichs Gedichten: „Fulminat war jeder Abend, tiefen Dank, Jochen!“

Von Heinz Weißflog