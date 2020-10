Dresden

Wenn sich witterungsbedingt die Gewissheit einstellt, dass auch dieser Sommer ein Ende hat, dann kann einen schon mal die Melancholie überkommen. Doch Maximilian Stühlen, dessen Ausstellung in der Freien Akademie Kunst + Bau e.V. zu sehen ist, kommt das frühherbstliche Wetter wohl ganz gelegen. Denn der prasselnde Regen im Laub der alten Bäume, aufsteigender Dunst und ein grau gebrochenes Licht tun nur ihr Übriges zu der mystischen, nachdenklichen Stimmung, in die der Künstler den sonst paradiesisch anmutenden Garten in der Gostritzer Straße 10 versenkt hat, indem er ihn mit zehn schwarzen Raben bevölkert.

Räumlich wie ästhetisch minimalinvasiv

Die meisten der sagenumwobenen Vögel sitzen den hier aufgestellten Skulpturen von Dresdner Künstlern frontal gegenüber, die schon vor Generationen an diesem Ort arbeiteten. Stühlen ergänzt die angetroffene Kunstlandschaft also eher um neue Betrachter, als um weitere Werke. Er agiert, räumlich wie ästhetisch, minimalinvasiv. Das erinnert an andere seiner ortsbezogenen Arbeiten, unterscheidet sich aber von vergangenen Kunst-Frei-Raum-Projekten, zu denen die Freie Akademie Kunst + Bau jährlich eine Künstlerin oder einen Künstler auf ihr Gelände einlädt.

Anzeige

Womöglich sind die Raben jener meditativ wallenden Masse entflohen, die Stühlen im Innern des knapp 100 Jahre alten Künstlerhauses projiziert und die einmal der Meeresoberfläche ähnelt und sich ein andermal zu einem Portal öffnet. Genauso ungreifbar ist die Herkunft der Raben tatsächlich: Die Objekte sind 3D-gedruckt nach einem Modell, das der 29-jährige Künstler digital erstellte, sie entstammen dem virtuellen Raum einer Software. Weiß man darum, so stellt sich die Frage, ob nicht die künstlerische Phantasie, der sich jedes Werk zuallererst verdankt, per se Züge von Virtualität trägt.

Meisterschüler bei Christian Sery

Virtuell sind auch die Bilder, die Stühlen als Referenz zur Modellierung seiner Objekte im Internet suchte. Wenn seine Raben nun die Skulpturen im Garten der Freien Akademie betrachten, haben sie also in einem konkreten Sinne etwas Virtuelles an sich.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach.

André Malraux, kultureller Tausendsassa und Kultusminister unter de Gaulle, nannte es ein imaginäres Museum, das wir aus dem unaufhörlichen Strom der Bilder, ihrer physischen wie zunehmend auch virtuellen Reproduktionen in Büchern, Fernsehen und Internet, anreichern und das unseren Blick auf jedes einzelne Kunstwerk lenkt. Damit ist der für die Ausstellung titelgebende Aspekt der Perspektive angesprochen.

Maximilian Stühlen (geb. 1991) hat von 2012 bis 2018 an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden studiert und ist Meisterschüler bei Christian Sery.

bis 31. Oktober, Mo-Fr 11-18 Uhr, Freie Akademie Kunst + Bau e.V., Gostritzer Str. 10

www.freie-akademie-dresden.de

Von Nils Philippi