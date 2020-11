Dresden

Wasser übt auf den Dresdner Maler Thomas Matauschek eine magische Wirkung aus, ist Anregung, Inspiration und Gegenstand seiner Kunst. Die Auseinandersetzung mit dem Thema wird dabei puristisch realisiert, ausschnittsweise auf ein minimales Motiv reduziert. Matauschek meidet landschaftliche Panoramen, sucht den Gegenstand aus Nahdistanz in seiner Vertiefung unter wechselnden Licht- und Wettersituationen, begleitet das Motiv durch den Jahreskreis stoisch und minutiös.

Waren es vor einiger Zeit noch seine immer wieder zitierten Überläufe eines Feuerlöschteiches in Altroßthal (gleich neben seinem Atelier), so zog es ihn in diesem Jahr an die Elbe, um die Uferzonen auf ihren malerischen Gehalt hin zu untersuchen. Nun sind unter dem Titel „uferlos inmitten“ im Kunstraum Pillnitz neben experimentellen Aquarellen vor allem seine 14 Ölbilder zu sehen, Blickfänger, die den Ausstellungskubus weiten und in eine meditative Stimmung versetzen.

Anzeige

Natur im Wandel

Für Matauschek sind Farbfotos vom Motiv Sehhilfen, die er in seiner Malerei konterkariert. Reizvoll ist vor allem die reale Nähe zur Elbe bei Pillnitz, die der Betrachter nun als Bilderfolge in der Galerie erspüren kann. Ort und Welt begegnen sich. Der Fluss wird zum Indikator von Befindlichkeiten und Stimmungen, die sich immer ein wenig anders zeigen. Er transportiert Zeit in einem stillen, fließenden Raum.

Dabei vollführt die Natur eine Verwandlung, die den Maler fasziniert. Ein wenig Beiwerk, Pflanzen, Ufergras, Geröll, Steine und Mauern, die flackernde, sich kräuselnde Oberfläche des Flusses, immer in Bewegung, immer eine andere und ein intensives Leuchten, das seinen silbernen Glanz durch die Spiegelung des Wassers erfährt, sind Phänomene, die nur der Fluss bieten kann. Manchmal gibt er, wie jetzt bei Niedrigwasser, den Untergrund frei und wird selbst ein neues Ufer, das sich ständig wandelt und sich selbst in Frage stellt.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach.

In seiner Ausstellung hat Matauschek auch zwei aktuelle Ölbilder von den Teich-Überläufen positioniert („überlauf 59 und 73“, 2020), mitten unter die Aquarelle, die sich eher karg und stark reduziert präsentieren. Kreise und Clusterformen umschreiben das umtriebige Interesse des Künstlers, der sich mit einfachen Formen und deren Wirkung auf das Auge auseinandersetzt. Die geschärfte Wahrnehmung vom Gegenstand, den die Welt ihm anbietet, richtet sich auf seinen lapidaren Kern, auf die ganz ihm eigene Wahrheit in seiner Authentizität.

bis 28. November, Kunstraum Pillnitz, Wilhelm-Wolf-Str. 1b, geöffnet Sa 10-13 Uhr und nach Vereinbarung unter 0176 25 15 54 41, kontakt@ kunstraum-pillnitz.de

www. kunstraum-pillnitz.de

Von Heinz Weißflog