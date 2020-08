Dresden

Volker Sielaffs Langgedicht „Mystische Aubergine“, das seinen Band „Barfuß vor Penelope“ eröffnet, probiert eines der größten Worte aus: Liebe. Nebenbei bringt es uns damit zu Bewusstsein, wie verschwenderisch wir umgehen mit dem Verb „lieben“. Alles, was wir bevorzugen, mögen, was uns schmeckt, was wir gern tun oder täten, uns gefällt, interessiert, begeistert, amüsiert, staunen lässt, wofür wir brennen, wovon wir nicht lassen können – alles „lieben“ wir immer gleich. Wenn wir’s nicht hassen.

Seine wahre Fülle entfaltet das Gedicht gesprochen

Die verschiedensten Dinge ordnet dieser Dichter der Liebe bei, was sich zu einer wahnwitzigen Litanei fügt. Als wolle einer in titanischer Geste alles umarmen, was einem im Leben begegnen kann: von antiken Mythen, Begriffen aus Philosophie, islamischer, christlicher Religion, Geschichte, Literatur. Ein spielerisch ausuferndes „Name – Stadt – Land“ ist es, das, einmal in Fahrt, nicht enden, nur abgebrochen werden kann.

Nicht Zusammengehörendes aneinanderzufügen, das haben die Surrealisten und Dadaisten vorgeführt. Ist es nicht auch genau die Art, in der uns heute Welt begegnet: als Informationsflut? Und in diesem Strom: die Andere, das Du. Eigentliche Richtung der Liebe?

Man kann das still für sich lesen. Seine wahre Fülle aber entfaltet es erst gesprochen. Was alles möglich ist, demonstriert uns die Schauspielerin Sandra Hüller auf fesselnde Weise.

Sie beginnt mit der Aufzählung: „Ruderboot“, „Relativismus“, „Orient“, „Lepra“, als wüsste sie ebenso wenig wie wir, was es soll, wohin es führt. Es scheint, als greife sie sich wie zufällig Dinge, betrachte sie flüchtig, lege sie beiseite. Doch bald wird sie neugieriger, schaut sie eingehender an, fragend, sinnt den Wörtern, sie aussprechend, nach.

Dialogfetzen wehen uns an

Entdeckt, wie das aufgereiht ist. Mal inhaltlichen Assoziationen folgend: von Luther zur Wartburg zum DDR-PKW dieses Namens. Mal sprachlich-klanglich, stabreimend: „Glatzen“ und „Glotzen“. Oder mit Endreimen, die an Rap-Songs erinnern: „Mormonen, Bourbonen und tschechischen Kronen“. Oder springend von „frisch geputzten Zähnen“ zu „Rumänen und Dänen“.

Mehr und mehr fängt sie Feuer für das Sprachspiel, entfaltet es lustvoll zum akustischen Kaleidoskop. Lässt uns abrupte Wechsel vernehmen, krasseste Gegensätze: hoher Ton und Umgangssprache, abstrakt – konkret, poetisch – profan, zärtlich – derb. Die Liebe gehört dem peinlichen Leibgeräusch ebenso wie dem Musikbegriff: „zum Furz, zur Quinte“.

Dialogfetzen wehen uns an. Sandra Hüller macht winzige Fragmente von Szenen daraus: scharfe Entgegnungen, zärtliche Worte, bisweilen erotisch aufgeladen. Bald hastet sie voran, bald möchte sie verharren, dehnt sinnend die Vokale.

Dass der Monolog des ersten Teils einem Mann zu gehören scheint, fällt einem erst im zweiten Teil auf, in dem sich eine Frau zu Wort meldet.

Der ist das Gegenstück. Mit Sandra Hüllers Stimme rundet sich das auf atemberaubende Weise zum Ganzen. Welche Fülle an Stimmungen, Haltungen, Nuancen. Wir lauschen gebannt und staunen.

Volker Sielaff: Mystische Aubergine, gelesen von Sandra Hüller, als MP3-Datei für 1,99 Euro herunterzuladen auf der Internetseite www.voland-quist.de

