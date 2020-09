Dresden

Märchen gehören zur Kindheit von jedermann. Aber wer erinnert sich noch an sie angesichts des eigenen Erwachsenseins? Vielleicht dann, wenn man sie seinen eigenen Kindern und Enkeln wieder und wieder vorliest oder erzählt? Peter Gehrisch macht sie zum Gegenstand eines Romans in zwölf Kapiteln, den von ihm so benannten „Tintinnabula“, die folgerichtig geordnet, den Märchenkosmos der eigenen Kindheit vor Ohren und Augen bringen. Das Tintinnabulum ist eine kleine hohe Glocke im Goldrahmen, die in der Basilika während der katholischen Messe zum Klingen gebracht wird. Dieses wundersame Glöckchen diente Peter Gehrisch als klangvolle Metapher, die den jeweiligen Erzählabschnitt einläutet, so wie die eigene Großmutter am Abend mit dem Glöckchenklang die Kinder zum Vorlesen rief.

Bezüge zu Elias Canettis Essay „Masse und Macht“

Peter Gehrisch erzählt in seinem Buch von seiner eigenen Kindheit und den Märchen, die sie begleitet haben. Da Märchen oft Mythen zur Grundlage haben, hat sie der Autor immer wieder miteinander verglichen. Erstaunlich ist ihr Zusammenhang über die nationalen Grenzen hinweg, viele von ihnen ähneln einander oder haben die gleiche Wurzel. Zahlreiche Bezüge zu Elias Canettis Essay „Masse und Macht“ betonen das ähnliche, vergleichende Vorgehen Peter Gehrischs in Bezug auf Mythen am Beispiel von Canettis Massensymbolen (Der Wald bei den Deutschen).

Anzeige

Auf einfühlsame Weise, im Stil der Sprache kauzig-skurril und originell, lädt Gehrisch auf eine Reise durch die Märchen und Mythen der Welt ein, solche, die er selbst „nacherlebt“ hat, inmitten der Schrecken der Bombennächte, der Not und des Hungers, aber auch Reflexionen und vertiefende Studien in den Bibliotheken, die für ihn während der Arbeit an dem Buch relevant wurden. So wechseln geschickt Erinnerungen und feuilletonistische Erzählpassagen ab, auf verschiedenen Zeit-Ebenen des Reflektierens, Philosophierens und Erkennens, die sich wie von selbst beim Schreiben eingestellt haben.

Weitere DNN+ Artikel

Bekenntnis zur Kraft des Märchens

Das zentrale Kapitel 5 „Der lichte Faden ins Dunkel“ ist ein Bekenntnis zur Kraft des Märchens und seiner (völker-)psychologischen Grundlage. Gehrisch schreibt dort wie in einem Statement: „... das Märchen ist ein verschleierter Spiegel, in dem die Wahrheit in die Gegenwart dringt... In ihnen ist eine Auskunft verborgen, umkleidet von Bildern des Bösen und Guten. Ihr Kern ist das unausweichliche Schicksal, in dem sich die Gegenwart spiegelt...“ Im Zentrum des Buches gelegen, strahlen Bezüge auf die zurückliegende sowie auf die ihr folgende Lektüre aus. Mit dem Faden ist sowohl der Faden des Erzählens als auch des Lebens gemeint, der in dem Märchen vom „Goldner“ (9. Kapitel) von der Mond-Fee gesponnen und unterbrochen wird und der schließlich ins Dunkel des Todes führt. Die Idee vom so gesponnenen Faden wird in den Illustrationen von Piotr Patryk Lewkowicz sinnreich aufgenommen, indem das jeweilige, dem Kapitel vorangehende Bild und die darin agierenden Figuren in ihren Umrissen aus einer einzigen durchgehenden Linie bestehen.

Indes im letzten Teil des Buches (11. und 12. Kapitel) zeichnet Gehrisch ein Bild von „Olimpias Nachfolgern“, eine schreckliche Vision einer unabhängig vom Menschen agierenden Cyberwelt, die eine neuartige Horror-Magie hervorbringt. In der „sozialistischen Produktion“ erlebt der einst junge Autor rosaroten Dunst und lächerliche Münchhausiaden: Der Erzählfaden wird aufgenommen, der Gesang der Spinnfrau ertönt und die Wollspinnerei mit ihrem Fadengenwirr wird zum mächtigen, letztlich in der Arbeitslosigkeit endendem Debakel.

Die Erfindung der Atombombe setzt aller Magie und Zauberkraft der Märchen ein Ende. Der Mensch macht alle Märchen wahr. Die zunehmende Beherrschung aber der Welt durch die Künstliche Intelligenz wird zum Teufelszeug, das weit über die Ahnungen von Goethes „Faust“ und Dantes „Göttlicher Komödie“ hinausreicht und die Zukunft und den Bestand der Menschheit in Frage stellt.

Peter Gehrisch: „Das Märchen hebt an, guten Abend!“ Pop Verlag Ludwigsburg, 2020, ISBN: 978-3-86356-296-0

Lesung im Stadtmuseum Dresden, Donnerstag 19 Uhr, Eintritt: 6 Euro (erm. 4 Euro)

Von Heinz Weißflog