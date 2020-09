Dresden

Es sind, wir erinnern uns, Walküren, die die Gäste für Walhall aufnehmen, wobei das Casting für die Ewigkeit allerdings nicht bei Hausbesuchen im Schlafzimmer, sondern auf dem Schlachtfeld erfolgt. Wer als Wikinger eines natürlichen (Weichei-)Todes starb, womöglich gar im Schlaf, konnte Walhall vergessen. Er hatte nicht den Hauch einer Chance, dort von den Walküren mit Bier und Met versorgt zu werden – was zweifelsfrei ein ganz schwerer Fall von Diskriminierung ist, wie Anhänger der modernen Betroffenheitslehre monieren werden. Aber immerhin wissen Männer noch, was ein Walkürenritt ist, ob nun dank der Oper „Die Walküre“ von Richard Wagner oder des (Anti-)Kriegsfilms „Apokalypse Now“ von Francis Ford Coppola.

Aber was ist ein Schildkrötenritt? Nun, das ist der Titel eines Liedes von drei Schweizer Musikerinnen, nämlich Fränzi Madörin, Muda Mathis, Sus Zwick, die sich Les Reines Prochaines (Die nächstfolgenden Königinnen) nennen und als solche durch den Raum des profanen Lebens reiten, um die Stärken des Alters zu beschwören, speziell im Song „ Schildkrötenritt“ einen „großfüßigen Langfuß“, der ihnen von Nutzen sein möge – und zwar beim Sex. Was genau dieser „großfüßige Langfuß“ bzw. auch „langarmige Langarm“ tun soll, wird trefflich umschrieben, es geht nicht zuletzt um die große Gefühle, die Liebe und Sex auszulösen vermögen. Nun sind die Damen schon reiferen Semesters, Rockerrente oder Chansonnetten-Pension zu beziehen, steht nicht zur Debatte, auch wenn frau es denn doch lieber hätte, nicht die Schwäche der Augen mit einer bösen Zunge kompensieren zu müssen. Aber es gibt eben Dinge im Leben, die ändern sich nie.

Streifzug durch diverse Genres

Les Reines Prochaines haben sich 1987 formiert und stehen seitdem in wechselnder Besetzung auf der Bühne, nun gastierte die derzeit als Trio agierende und 2019 mit dem Schweizer Musikpreis ausgezeichnete Gruppe in lauschiger Spätsommernacht im Garten des Societaetstheaters – mit im Gepäck das neue Album „ Schildkrötenritt“. Gespielt wird auf einer erklecklichen Anzahl von Instrumenten: Synthesizer, Schlagzeug, Gitarre, Klarinette, Saxophon, Glockenspiel... Dazu wird gesungen, wobei man durch diverse Genres streift: Pop, Chanson, Volksmusik, Tango, Klassik... In den Texten der einzelnen Songs werden Grundfragen der zwischenmenschlichen Kommunikation, des Begehrens, der politischen Realitäten und nicht zuletzt menschliche Existenz verhandelt. Mag der Ulk des Abends oft nur darin bestehen, dass Kausalitäten ad absurdum geführt werden und bei Performance-Ausflügen ins Dadaistische mit Tisch, Hocker und Stühlen jongliert wird, so wird doch auch mit gebotenem Ernst gefragt wird, was man im Leben ändern könnte? Aufhören die Katze zu füttern? Schwierig, klar ist den Damen, dass man das Leben „nicht mit dem meistert, was man nicht kann, sondern mit dem, was man kann“.

Grundsätzlich gebe einiges zu verschieben. Ein Nein ist ein Nein, „ein Nein braucht Mut“, sei aber „das wichtigste Wort im Arsenal einer Frau“, wie in Zeiten von #MeToo-Debatten neben anderen philosophischen und dialektischen Grundsatzbetrachtungen zu Ja und Nein nicht zuletzt den wenigen Männern im Gartenrund noch mal eindeutig verklickert wird. Es ist nicht die einzige Nummer, bei der die/der, die/der Feminismus und Dadaismus viel oder zumindest ein bisschen abgewinnen kann, gewisse Vorteile hat, um lauthals zu lachen oder wenigstens zu grinsen. Der Humor vor allem in den Ansagen ist von trockener Natur, etwa wenn bei einer Geschichte über eine Schlange, die frau sich zum Haustier erwählte, von der Action geschwärmt wird, die unweigerlich aufkommt, wenn Mäuse zur Schlange ins Terrarium geschmissen werden.

„Wir sollten anfangen, das umzusetzen“

Auch wird die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die man sich hat schicken lassen, darauf hin abgeklopft, ob das, was da drin steht, nicht nur schöner Schein auf geduldigem Papier ist. Wenig überraschender Befund: „Wir sollten anfangen, das umzusetzen“, ob es nun für gleichen Lohn für gleiche Arbeit geht oder um die Sache mit der Würde des Menschen. Wird natürlich jeder so unterschreiben, ein Hundsfott der, der es nicht tut. Aber es stellt sich bei näherer Betrachtung das alte Grundproblem, das schon anno 1789 bei der Französischen Revolution nicht zu lösen war: Die Forderung nach Gleichheit ist ein Angriff auf die Freiheit, weil sie den Einzelnen unweigerlich in seinen Entfaltungsmöglichkeiten einschränkt.

Von Christian Ruf