Dresden-Klotzsche ist nicht gerade ein Ort, den man als klassisch urban bezeichnen würde. Zwischen Wohnhäusern und Vorgärten mit Kinderspielzeug verbirgt sich jedoch ein leerstehendes Industriegebäude, in dem bis zum 10. April die internationale Urban Art-Ausstellung „Mantisssa“ zu sehen ist.

Der Name erinnert an den VEB Mantissa, der in dem Gebäude Anfang der 90er Jahre noch Lineale und Rechenschieber produzierte. Weil das Geschäft nach der Wende jedoch schnell abflaute, wurde die Firma verkauft und die Produktion eingestellt. Die heutigen Besitzer haben die ungenutzte Halle dem Dresdner LackStreichekleber e.V. (LSK) zur Verfügung gestellt, der darin seit einigen Monaten das Ausstellungsprojekt vorbereitet.

Streetart auf drei Etagen

Verteilt über drei Stockwerke sind auf ca. 1000 Quadratmetern Gesamtfläche Wandmalereien, Drucke und Objekte vergangener Projekte des LSK zu sehen: In den letzten Jahren hat der gemeinnützige Verein unter anderem Events wie das Urban Art Festival Dresden oder den RadKunstWurf organisiert, um öffentliches Interesse für Staßenkunst zu gewinnen.

Jens Besser ist Mitbegründer des Vereins und selbst künstlerisch tätig. Aus der Graffiti-Szene kommend, hat er nicht nur in Dresden, sondern auch in anderen europäischen Städten Kunstwerke angefertigt, verschiedene Projekte auf die Beine gestellt und sich mit zahlreichen Künstlern vernetzt, die teilweise auch in „Mantisssa“ ausgestellt sind.

„Erst kommt das Gegenständliche, dann das Abstrakte“

Jens Besser führt zunächst ins Untergeschoss. Die Wände der großen Halle sind bunt bemalt. Er verweist auf die verschiedenen Wandbilder und erzählt von den Künstlern aus Dänemark, der Ukraine und Dresden, die sich hier kreativ austoben durften. Die einzelnen Arbeiten unterscheiden sich stark in ihrer Farbgebung, Technik und Ausstrahlung – auf der einen Seite ziehen sich monochrome Muster über die gesamte Wand, an anderer Stelle sind Ränder sauber abgeklebt und Flächen in Pastelltönen mit Bleistiftschraffuren versehen. „In der Streetart vollzieht sich eine Entwicklung, die sich auch in der Kunstgeschichte beobachten lässt: Erst kommt das Gegenständliche, dann das Abstrakte“, erklärt Besser. Dies ließe sich auch im Bereich der Urban Art und Graffiti-Szene beobachten: Während früher überwiegend Schriftzüge gesprayt wurden, wachse das Interesse der Künstler an den Möglichkeiten abstrakter Darstellung. Viele der hier ausgestellten Künstler sind Kunststudenten und verstehen Streetart als wichtigen Bestandteil der Gegenwartskunst.

Dieses Wandgemälde im Erdgeschoss zeigt eine Fahrradfahrerin und einen Autofahrer. Quelle: Dietrich Flechtner

Im Erdgeschoss wird gezeigt, dass Straßenkunst auch politisch sein kann. Hier dominiert das Thema Fahrrad – ein beliebtes Transportmittel vieler Sprayer, die in der Stadt unterwegs sind. Die Wandmalerei eines italienischen Künstlers stellt eine Fahrradfahrerin und einen Autofahrer gegenüber, deren Körperteile unterschiedlich beschriftet sind. „Wut“, „Fettleibigkeit“ und „Stress“ sind auf der Seite des Autofahrers zu lesen, „Herz“ und „Muskeln“ steht neben der Fahrradfahrerin. Verschiedene Drucke, die an durch den Raum gespannten Schnüren hängen, inszenieren das Fahrrad als umweltfreundliche Alternative zum Auto. Ausgestellt ist auch ein Lastenfahrrad, mit dem der LSK im vergangenen Jahr die Aktion „RadKunstwurf“ startete und Streetart-Drucke in der Dresdner Innenstadt verteilte.

Wie Bibliothek für Kunstwerke

Um Urban Art weiter zugänglich und vor allem wohnzimmertauglich zu machen, bietet „Mantisssa“ ein Konzept an, das es so ähnlich auch schon im Saarland, in Berlin oder Chemnitz gibt: Im Obergeschoss des Gebäudes befindet sich eine sogenannte „Artothek“, in der Kunstwerke gegen eine Gebühr ausgeliehen werden können. „Quasi wie eine Bibliothek für Kunstwerke“, erklärt Cassedy Richter, die die Ausstellung zusammen mit Jens Besser organisiert. Dort finden sich gerahmte Sieb- und Holzdrucke, aber auch Poster und Plakate von internationalen Künstlern in den verschiedensten Ausführungen, Stilen und Größen. Besser hat sie aus seiner privaten Sammlung zur Verfügung gestellt, um mehr Abwechslungsreichtum zu bieten und auch Menschen zu erreichen, die sich keine Kunst kaufen würden.

Der Holzschnitt stammt von Rudolf Sitte, Bruder des Malers Willi Sitte, und kann in der Artothek ausgeliehen werden. Quelle: Dietrich Flechtner

Die Arbeiten der Artothek sind auch in einem Online-Katalog einsehbar. Wer regelmäßig Kunst leihen oder einfach den LSK und seine Arbeit unterstützen will, kann eine Fördermitgliedschaft beantragen, für die einmal jährlich ein Beitrag fällig wird. Gerade finanzielle Förderung könnten sie gut gebrauchen, so Besser. Es gebe zwar regelmäßig Projektförderung der Stadt Dresden, die Beträge seien jedoch gering und die bürokratischen Prozesse langwierig.

Ausstellung und Führungen Die Ausstellung kann über Führungen an den folgenden Terminen besucht werden (Führungen auch auf Italienisch möglich). Freitag: Eröffnung um 18 Uhr mit Patisserie, Getränken und Musik Sonnabend: 10.30, 13.30, 15.30 (IT) und 17.30 Uhr mit Künstlerperformance Sonntag: 10.30, 13.30, 15.30 und 17.30 (IT) Uhr mit Vortrag „La Vendita di Dresda“ 9. April: 10.30, 13.30, 15.30 (IT) und 17.30 Uhr mit Künstlerperformance 10. April: 10.30, 13.30, 15.30 und 17.30 (IT) Uhr mit Präsentation Adresse: Oderstraße 11, 01109 Dresden Weitere Informationen im Internet unter lackstreichekleber.de oder per Mail an info@lackstreichekleber.de.

Die Organisatoren der Ausstellung wünschen sich mehr Förderungsinitiativen von institutioneller und privater Seite, um weiterhin Unternehmungen wie „Mantisssa“ realisieren zu können und die Dresdner Streetart-Szene zu beleben. Dabei geht es nicht nur um finanzielle Unterstützung, sondern auch um die Bereitstellung von Räumlichkeiten, in denen Straßenkunst weiterentwickelt, ausgestellt und zelebriert werden kann.

Von Josephine Bewerunge