Vor wenigen Tagen wurde im Kunstgewerbemuseum die Ausstellung zum Schaffen der Designerin Christa Petroff-Bohne eröffnet, nun ist außerdem in einer weiteren Ausstellung ein Querschnitt der BIO26/Design-Biennale Lubljana zu sehen – eine gute „Begleitmusik“, das Wirken Thomas Geislers, des Direktors des Kunstgewerbemuseums der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, etwas ausführlicher vorzustellen. Seit 1. Juli 2019 im Amt, kam er mitten in die laufende, noch von Tulga Beyerle vorbereitete Saison. In die Winterpause von November bis April platzte dann Corona, weshalb manche Planung zunächst ausgebremst wurde. Gleichwohl heißt das nicht, dass nicht gearbeitet und Pläne geschmiedet wurden. Und so kann Thomas Geisler im Gespräch ein interessantes, auf die Zukunft gerichtetes Programm aufblättern, dessen Motto lautet: „Aktivierung der Sammlung“.

Was bietet der Ort?

„Wie lässt sich der Standort Pillnitz anders als bisher aktivieren? Was bietet der Ort?“ – sind Fragen, die sich der Direktor und sein Team in den letzten Monaten gestellt haben. Insofern räumt Geisler eine Akzentverschiebung zu seiner Vorgängerin ein. Gleichwohl plant auch er mit Sonderausstellungen im Lipsiusbau auf der Brühlschen Terrasse. So wird eine Schau unter dem Arbeitstitel „Deutsches Design 1949 – 1989“ – gemeinsam mit dem Vitra Design Museum in Weil am Rhein vorbereitet und dort auch ab März 2021 gezeigt – im Herbst dann in den Lipsiusbau kommen und von da möglichst weiterwandern.

Für das Motto „ Sammlung aktivieren“ zeichnen sich zwei große miteinander verbundene Schwerpunkte ab. Der Direktor sieht in Pillnitz einen zu entwickelnden „Design-Campus“, der im Grunde an das ursprüngliche Konzept der Kunstgewerbemuseen anknüpft. Studios sollen eingerichtet werden, zwischen Juli und September ist an eine Art Sommerakademie gedacht. Es gehe darum, ausgehend von alten Techniken des Handwerks, Neues zu entwickeln und Wissen auszutauschen. Dabei denkt er auch an die Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen – Geisler nennt die TU Dresden, die heimische HTW, die HfBK, aber ebenso die Hochschule in Halle/ Burg Giebichenstein – sowie mit anderen Museen wie den Staatlichen Ethnografischen Sammlungen Sachsen. Die Voraussetzungen für solch einen Campus seien gut. Mit dem „Grünen Forum“ bestehe in Pillnitz bereits etwas Vergleichbares. Beides könne sich im Sinne der Nachhaltigkeit mit Blick auf zahlreiche Felder, etwa der Gestaltung, miteinander verbinden.

Aufbau eines Netzwerkes

Dies alles solle natürlich nicht losgelöst von internationalen Netzwerken geschehen. Gleiches gelte für regionale Vernetzungen, zuvorderst mit den Staatlichen Schlössern und Gärten, aber auch mit anderen regionalen Museen. Als Beispiel nennt Geisler die Plauener Spitze, der man sich gemeinsam mit dem Vogtlandmuseum widmet. In diesen Komplex gehören zudem Überlegungen zur Weiterentwicklung des digitalen Auftritts, besonders natürlich für die Wintersaison.

Selbstverständlich geht es in einem Gespräch über Perspektiven des Kunstgewerbemuseums um die beiden Palais selbst. Thomas Geisler will die Dauerausstellung in mehreren Schritten „updaten“. Derzeit seien die frühklassizistischen „Kaiserzimmer“ in Arbeit, die als Räume bis 27. August – an diesem Tag wurde 1791 die „Pillnitzer Kovention“ unterzeichnet – zugänglich gemacht werden und in der Folge Möbel und anderes aus der Zeit um 1800 aufnehmen sollen. Sie werden den „Standard für das Bergpalais setzen“, wie Thomas Geisler anmerkt. Der Ausstellungsteil hier soll sich zukünftig bis zum Ende des 19. Jahrhunderts erstrecken, was auch „Materialthemen“ wie den „Eisengang“ einschließt.

Das Wasserpalais seinerseits ist dann dem 20./21. Jahrhundert vorbehalten, einschließlich des Schaudepots zu Hellerau-Möbeln. Die gesamte Umgestaltung werde wohl vier bis sechs Jahre dauern, schätzt Thomas Geisler: „Das Ziel für die Vollendung ist 2026“, wenn das Kunstgewerbemuseum sein 150. Jubiläum begeht. Dann soll die „fertig durchgearbeitete Dauerausstellung“ Besucher empfangen.

Für all das bringt der Museumschef beste Voraussetzungen mit. Der 1971 in Kenzingen bei Freiburg im Breisgau geborene Nachfolger von Tulga Beyerle leitete von 2016 bis zu seinem Wechsel nach Dresden den Werkraum Bregenzer Wald - eine Vereinigung von mehr als 90 regionalen Handwerksbetrieben mit großer Tradition und hohem Anspruch, hat man sich doch von Peter Zumthor das eigene Ausstellungsgebäude für zeitgenössisches Handwerk, Design und Architektur entwerfen lassen. Begonnen hatte Geisler als Keramiker und Produktgestalter. Er war Ausstellungsmacher und Autor.

Beste Voraussetzungen

Von 2005 bis 2010 lehrte er Designtheorie und -geschichte an der Universität für angewandte Kunst in Wien und war maßgeblich an der Gründung der Victor J. Papanek Foundation beteiligt. Zwischen 2010 und 2016 war er als Kurator und Leiter der Sammlung Design am Museum für angewandte Kunst Wien tätig. In der österreichischen Hauptstadt bildete er mit Tulga Beyerle und Lilli Hollein das Gründerteam der Vienna Design-Week, war zeitweise auch deren Co-Direktor. Er kuratierte zudem Beiträge zu Design-Biennalen in Wien und London, war schließlich 2019 Chefkurator der 26. Design-Biennale in Lubljana.

Nun also: das Kunstgewerbemuseum in Pillnitz, das, ob seiner wunderbaren Lage, den Abschied vom Bregenzer Wald Thomas Geisler vielleicht nicht ganz so schwer fallen ließ.

