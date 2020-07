Dresden

Auch wer nicht in Hellerau lebt, kann sich wohl vorstellen, dass der Lärm vom Flughafen für die dortigen Anwohner wenig erquicklich ist. Weniger bekannt sein dürfte, dass einige alteingesessene Hellerauer den schrittweisen Verlust der ursprünglichen Wohnkultur der Gartenstadt beklagen. So gestalten beispielsweise neue Mieter in den pittoresken Häusern ihre Vorgärten oft nicht mehr wie gewohnt.

Wer nicht in Plauen lebt, ist möglicherweise überrascht von der hohen Zufriedenheit der Bewohner rund um die Bienertmühle. Angesichts der durchaus ruhigen Lage und der Vielzahl aufwendig sanierter, villenartiger Altbauten wächst die Beliebtheit dieses Stadtteils langsam, aber stetig.

„Büro für echte Befindlichkeiten“

Diese vermeintlichen Kleinigkeiten sind erste Ergebnisse einer Recherchetour des freien Künstlerkollektivs missingdots, das noch bis Mitte Juli mit einem umgebauten Lastenrad, ihrem „Büro für echte Befindlichkeiten“, an zentralen Plätzen in mehreren Stadtteilen Dresdens Station macht. Julia Amme (Schauspielerin) und Katja Heiser (Regisseurin) wollen dabei vor Ort den Passanten, den Bewohnern, aber auch Besuchern des jeweiligen Stadtteils auf den Zahn fühlen. Sie wollen wissen, wie es läuft, was passt, was verursacht Missmut. Geht’s uns gut?

Dafür nehmen sich die beiden Künstlerinnen ausgiebig Zeit für Gespräche, hören zu, haken nach. All das, was den Leuten auf der Seele brennt, können sie an spielerisch gestalteten Stationen rund um das Büro festhalten. Die allgemeine Stimmung im jeweiligen Stadtteil spüre man dabei sehr schnell, hältJulia Amme fest. „Es war auffällig, wie konkret der Wunsch nach mehr Mülleimern und kostenlosen öffentlichen Toiletten in der Altstadt ist“, so Katja Heiser.

„ Pegida raus aus der Innenstadt“

Dass jeder Stadtteil auch seine Unorte hat, lässt sich wohl nicht vermeiden. Allerdings klingt es weniger schön, wenn ein Anwohner aus der Nähe des Rudolf-Harbig-Stadions meint, er bliebe lieber zuhause, wenn Dynamo spiele. Derartige Eindrücke können auf einem Stadtplan an der Wand des mobilen Büros mit kleinen Nadeln markiert werden. Daneben hängt eine gespannte Wäscheleine, an der kreisrunde Papierblätter befestigt sind. „ Pegida raus aus der Innenstadt“ kann man darauf unter anderem lesen. Diese Sammlung vereint alle konkreten Wünsche, die bevorzugt auf der Stelle umgesetzt werden sollten.

Eine besonders eindrucksvolle Idee findet sich in Form eines mit drei Litern Wasser gefüllten Glases. Dieses misst die Zufriedenheit der Bewohner im Vergleich zu anderen Stadtteilen: Jeder Bewohner darf mit einer Pipette jeweils maximal drei Tropfen einer roten oder einer blauen Flüssigkeit in das Wasser geben. Rot steht für „zufrieden“; blau verweist auf Unzufriedenheit mit den Bedingungen. Das Ergebnis bildet in seiner farblichen Schattierung die Gesamtbefindlichkeit aller gesammelten Meinungen ab.

Mischung aus Performance und Installation

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Dresdner jede Menge mitzuteilen haben. „Das war echt eine irre Erfahrung“, berichtet Julia Amme von der Station in Johannstadt. „Wir haben drei Stunden lang permanent miteinander gesprochen. Eine Gymnasiallehrerin, die seit 17 Jahren dort lebt, hat uns einen dreiseitigen Brief verfasst. Wir waren völlig platt von den vielen Geschichten.“ Die beiden Künstlerinnen sind auf diesem Weg mit Leuten ins Gespräch gekommen, die sie sonst nicht erreichen würden.

Selbstredend hat das Ganze seinen Zweck. Das mit der aufwendigen Aktion gesammelte Recherchematerial wird die Grundlage für die nächste Produktion des Kollektivs bilden, eine Mischung aus Performance und Installation, die sich mit den Themenfeldern Heimat, Migration, Grenze, Fremde und der Sehnsucht nach einem Ankommen befassen wird. Die Premiere ist für den 24. September im Societaetstheater angesetzt. Weitere Vorstellungen sind für den 25. und 26. September geplant.

Wann und wo das Rechercheteam von missingdots noch bis Mitte Juli anzutreffen ist, lässt sich aktuell unter www.missingdots.de/termine finden.

Von Rico Stehfest