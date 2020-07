Auf dem Dresdner Altmarkt wird am Samstag das Kulturinsel-Projekt vor großer Kulisse eröffnet. Sieben Wochen lang können Dresdner und Besucher an zwölf Inseln Kultur satt genießen. Die Vorlage des Konzepts stammt aus der Feder on Oberbürgermeister Dirk Hilbert, der Künstlern in Zeiten von Corona wieder Auftrittsmöglichkeiten verschaffen will.