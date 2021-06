Dresden

Die 8. Auflage der Künstlermesse Dresden ist vom 11. bis 13. März 2022 im Deutschen Hygiene-Museum Dresden geplant. Veranstalter ist der Künstlerbund Dresden, institutionell gefördert durch die Stadt. Den Angaben des Künstlerbundes zufolge werden knapp 90 Messestände an rund 120 Künstlerinnen und Künstler, Produzentengalerien, Kunstvereine und Offspaces (mit einem nachgewiesenen Dresden-Bezug) vergeben.

Ziel soll es sein, Kunstinteressierten einen umfassenden Blick auf die große Bandbreite und Qualität des hiesigen Kunstschaffens zu ermöglichen. Außerdem soll eine Plattform für die Präsentation, Kommunikation und den Verkauf von Kunst geboten werden. Da die Aussteller ihre Stände weitgehend selbst betreuen, ist der direkte Kontakt zu den Besucherinnen und Besuchern gewährleistet.

Die Bewerbungsbedingungen

Die Bewerbungsfrist endet am 30. September um 12 Uhr (Eingang im Künstlerbund per Mail oder postalisch). Die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer trifft eine Jury.

Bedingungen für eine Teilnahme sind ein nachweisbarer Bezug zur Stadt (Studien- oder Wohnort bzw. Mitgliedschaft im hiesigen Künstlerbund) und ein Diplom der freien bildenden Kunst.

Parallel zur Künstlermesse soll es außerdem eine eigens kuratierte Sonderausstellung zum Thema „Künstliche Intelligenz“ geben. Damit soll Bezug genommen werden zu einer entsprechenden Sonderausstellung im Hygiene-Museum, die ab November diesen Jahres bis zum Sommer 2022 geplant ist.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu Gast ist auch wieder eine Klasse der Hochschule für Bildende Künste Dresden sowie in bewährter Manier der langjährige Kooperationspartner Filmfest Dresden, der ein Kurzfilmprogramm präsentiert. Außerdem reisen aus Dresdens französischer Partnerstadt Strasbourg im Elsass Künstlerinnen und Künstler an, die sich an der Künstlermesse zu beteiligen.

Unterlagen und Teilnahmebedingungen über:

www.kuenstlerbund-dresden.de

www.kuenstlermesse-dresden.de

Von DNN