Nicht nur im Geistlichen Wort der Vesper in der Dresdner Kreuzkirche zum 2. Advent wurde darauf eingegangen, wie schwer es ist, jetzt nicht gedrückt umherzugehen, angesichts des grauen Wetters und der täglichen Schreckensmeldungen nicht den Kopf hängen zu lassen. Das Licht in der Krippe, das die Ankunft des Heilands verkündet und Hoffnung auch in schweren, dunklen Zeiten spendet – darauf sollten sich Glaubensmut und Zuversicht richten. Und diese Orgelvesper bot dafür Hilfe im besten Sinne.

Zeugnis der Adventsbotschaft

Kreuzorganist Holger Gehring hatte das Adventslied „Nun komm, der Heiden Heiland“ in den Mittelpunkt seiner musikalisch hochkarätigen, beziehungsreichen Werkauswahl gestellt. Der heute bekannte Lutherchoral von 1524 geht auf den altkirchlichen Hymnus „Veni redemptor gentium“ des Mailänder Bischofs Ambrosius aus dem 4. Jahrhundert zurück. Darin wird um das Erscheinen des Erlösers gebeten, seine Menschwerdung bis zum Kreuztod betrachtet, um schließlich in unerschütterliches Gottvertrauen zu münden. Es ist ein wichtiges Zeugnis der Adventsbotschaft, kein Wunder also, dass es zu allen Zeiten auch die Musica sacra prägte.

Bach hat sich u.a. in seinen Leipziger Chorälen (BWV 659-661) damit befasst: aus dunklen Tiefen kommend und dann in reichhaltigen Koloraturen des Cantus firmus im Sopran schwelgend die erste, nebeneinander fließend und dennoch kunstvoll in seiner Mehrstimmigkeit die zweite und dann sich in mächtiger Pracht ergießend die dritte Bearbeitung. Holger Gehrings diffiziler Sinn für eine bestechende Differenzierungs- und Charakterisierungskunst ließ sie in aller Schönheit erblühen. Die schlichte Version aus der Feder von Dietrich Buxtehude, die Bach wohl im Hinterkopf hatte bei seiner Komposition, schob Holger Gehring mit wohl dosierter Ausdruckskraft zwischen eines der großartigsten Bach-Werke überhaupt: Fantasia und Fuge g-Moll (BWV 542), vermutlich aus dem Jahre 1720.

In der Fantasia laden zwei meditative Fugatoteile, welche die weitgespannte, vorwärts drängende Form unterbrechen, zum Innehalten ein. Die vierteilige Fuge fasziniert durch ihre rhythmische und thematische Vielfalt. Wie bei einem Organisten seines Rangs nicht anders zu erwarten, hielt die Interpretation des Kreuzorganisten das Werk in seinem Innersten zusammen, bediente er sich eines nuancenreich angelegten Farbspektrums und plausibler Kontraste.

Vesper ohne Kreuzchor

Wenn der treue Vesperbesucher den Dresdner Kreuzchor auch in diesem Advent wieder schmerzlich (und auch sorgenvoll) vermissen muss, so durfte mit dem Bach-Schüler Gottfried August Homilius zumindest einer der Amtsvorgänger von Kreuzkantor Roderich Kreile zu Wort kommen. Holger Gehring entschied sich für zwei sehr unterschiedliche Fassungen des Adventslieds, die zum einen der kontrapunktischen Tradition verpflichtet waren, aber auch schon auf den Empfindsamen Stil aus Homilius‘ Gegenwart hinwiesen. Hier durften die Hörer deren Finesse und Emotionalität in vollen Zügen genießen.

Eine geschmackvolle Darbietung

Von den Lebensdaten der Spätromantik zugehörig ist Heinrich von Herzogenberg, dessen Orgelphantasie „Nun komm, der Heiden Heiland“ den musikalischen Teil der Vesper glanzvoll abrundete. Als das Stück 1882 entstand, wirkte der Komponist in Leipzig und war Bach eng verbunden. Strukturell sind enge Verbindungen zur dritten der vorher erklungen Bach-Bearbeitungen unverkennbar, ohne die kompositorischen Eigenheiten Herzogenbergs zu leugnen. Holger Gehring leuchtete die sehr komplexe Phantasie technisch überlegen und gestalterisch zwischen Bach’scher Strenge und romantischem Überschwang pendelnd auf höchst spannende, stringente Manier aus.

Von Mareile Hanns