Musikalische Mahnung, aber auch ein Hoffnungszeichen in diesen stummen Monaten: Das traditionelle Gedenken der Dresdner Philharmonie zur Erinnerung an die Zerstörung der Stadt am 13. Februar 1945 findet statt, wenngleich ohne Publikum im Konzertsaal, und es wird im Radio und Livestream mitzuerleben sein. MDR Klassik und MDR Kultur senden am 13. Februar zeitversetzt ab 20.05 Uhr, und die Veranstaltung steht anschließend zum Nachhören unter mdr-klassik.de und mdr-kultur.de zur Verfügung. Außerdem überträgt Sachsen Fernsehen live ab 18.30 Uhr. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert sind mit Grußworten angekündigt.

Die Tradition des musikalischen Erinnerns reicht bis 1946 zurück: Damals führte die Philharmonie mit dem Dresdner Kreuzchor unter Leitung von Rudolf Mauersberger „Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms auf. „Es ist uns als Dresdner Philharmonie ein wichtiges Anliegen, dass auch und gerade in diesem Jahr das Konzert zum Gedenktag am 13. Februar stattfinden kann“, betont Marek Janowski laut Mitteilung.

Der Chefdirigent und künstlerische Leiter des Orchesters hat sich für Werke von Bach, Mozart und Strauss entschieden. Anton Weberns Bearbeitung des „Ricercar a 6“ aus dem „Musikalischen Opfer“ von Johann Sebastian Bach für kleines Orchester steht am Beginn des Konzerts. Nach dem „Anschluss“ Österreichs 1938 hatte Webern als „Kulturbolschewist“ keine Chance mehr im offiziellen Musikleben und zog sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück.

Danach erklingt Mozarts g-Moll-Sinfonie KV 183, die durch ihre Tonart, ihren starken Ausdruck und ihre besondere Instrumentation (vier Hörner) immer wieder Rätsel aufgegeben habe, erklärt die Philharmonie zur Dramaturgie des Konzerts. Mozartforscher Alfred Einstein sprach von „Ingrimm“ und „innerem Aufruhr des Orchesters“.

Schließlich musizieren die Philharmoniker Richard Strauss’ „Metamorphosen“ für 23 Solostreicher, die im März 1945 durch die „Trauer um München“, aber auch unter dem Eindruck der Zerstörung Dresdens entstanden. Am Schluss wird das Trauermarschmotiv aus Beethovens „Eroica“ zitiert, der Komponist notierte in der Partitur: „in memoriam“.

Das jährliche Konzert des Dresdner Kreuzchores zum Gedenken war eigentlich für den 6. Februar geplant, es kann aus bekannten Gründen nicht stattfinden. Am 13. Februar, 17 Uhr, wird es in der Kreuzkirche eine Vesper geben: Auf dem Programm stehen Bachs g-Moll-Fantasie BWV 542 und Fuga g-Moll BWV 542, Herbert Collums Variationen über ein altes Volkslied „Es ist ein Schnitter, heißt der Tod“ sowie Textlesung und Tanz. Mitwirkende sind Sabine Jordan (Ausdruckstanz), Kreuzorganist Holger Gehring (Orgel) und Pfarrer Holger Milkau (Lesungen und Liturgie).

Die Sächsische Staatskapelle Dresden wird anlässlich des Gedenkens am 12. Februar ein Radiokonzert in der Semperoper aufzeichnen, das am Folgetag abends bei Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt wird. Statt der ursprünglich geplanten h-Moll-Messe will Philippe Herreweghe ein alternatives Programm mit Werken Johann Sebastian Bachs dirigieren.

Von Kerstin Leiße