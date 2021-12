Dresden

Zuerst zu den Fakten. Gestern hat Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler eine Petition entgegengenommen, die sich gegen die Umbenennung von Kunstwerken durch die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) richtet. Der Museumsverbund nimmt schon seit geraumer Zeit Werktitel kritisch in Augenschein, ändert sie, wenn sie als rassistisch eingestuft werden, oder überblendet sie online mit Sternchen, sogenannten Asterisken (DNN berichteten). 143 Kunstwerke waren zum Zeitpunkt einer kleinen Anfrage der AfD umbenannt worden.

Petition erreicht nicht die benötigten Unterschriften

Im September hatte Torsten Küllig, Vorstandsmitglied der Freien Wähler Dresden, deshalb eine Petition ins Leben gerufen, in der er unter dem Titel „Folgt Identitätsraub auf Kunstraub?“ die Rückbenennung der Objekte forderte. Bis 20. November kamen rund 8000 Unterschriften zusammen, gut die Hälfte davon aus Sachsen. Küllig hätte aber allein 12 000 Unterschriften nur aus Sachsen benötigt, dann wäre der Ausschuss des Landtages verpflichtet gewesen, sich mit der Eingabe zu beschäftigen.

Nun zum Kommentar. Allein der Petitionstitel: Welche und vor allem wessen Identität gründet sich denn bitte auf Begriffen wie „Neger“ in Titeln von Kunstwerken? In seiner gestrigen Pressemitteilung zur Übergabe der Petition regte Küllig außerdem allen Ernstes an, „zuständigen Ministerien die Aufsicht zu erleichtern“. SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann sollten „die Grenzen ihrer Zuständigkeit“ aufgezeigt werden. Schon mal was gehört über die Freiheit von Wissenschaft und Forschung? Irgendwer daheim?

Hätten die SKD ihrerseits gut daran getan, das ganze Thema viel stärker von sich aus öffentlich abzuhandeln? Natürlich. Ackermann habe vor ein paar Tagen eine Stunde mit ihm telefoniert, schreibt Küllig im Internet, was er durchaus als Erfolg werten kann.

Die Probleme liegen aber weniger da, wo rassistische Werktitel überarbeitet werden. Sie liegen eher in einem eigenartigen Identitäts- und Staatsverständnis à la Küllig. Der ist Ministerialbeamter. Keine Pointe.

Von Torsten Klaus