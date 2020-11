Dresden

„Wie Dirk B. lernte, den Kapitalismus zu lieben“. Kein schlechter Titel. Wer an dieser Stelle allerdings erwartet, Olaf Schubert hätte mit seinem neuen Roman eine pikante Hommage an Stanley Kubricks cineastische Farce „Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben“ (1964) zusammengestrickt, wird eine überraschende Lektüre erleben. Nichts reicht über den Titel hinaus. Kapitalismuskritik? Fehlanzeige. Was also stattdessen?

Loser zählt Fruchtfliegen

Da ist besagter Dirk B., knapp 40-jährig, Pädagoge mit einer halben Stelle in einer freien Kreativschule, wo er offenbar mehr Zeit im Büro als gemeinsam mit den Kindern verbringt. Die deutlichen Diskrepanzen zwischen den Konstellationen, die sein Leben ausmachen, und seiner eigenen Wahrnehmung strapazieren gleich von Beginn an ordentlich die Nerven des Lesers. Dieser Ich-Erzähler ist kein Schelm. Er ist ein Schwachmat, ein Depp, ein Loser. Während ihm seine Frau Albina die Leviten liest, zählt er die toten Fruchtfliegen auf dem Fensterbrett. Das nimmt seine Aufmerksamkeit mehr in Anspruch als die Tatsache, dass Albina ihn sitzen lässt. Den gemeinsamen Sohn Meino nimmt sie genauso mit wie den Großteil der Möbel. Einen Anderen hat sie, natürlich einen Besseren. Immer mehr wird deutlich, dass diese erfolgreiche Leiterin einer Bankfiliale den gesamten Erfolg ihres Mannes verkörpert. Fällt sie weg, ist Dirk B. ein Niemand.

Olaf Schubert, Stephan Ludwig: Wie Dirk B. lernte, den Kapitalismus zu lieben. Inklusive Leitfaden zur Ausbeutung. Quelle: Cover

Kapitalismus-Lehren aus der App

Folglich guckt er verdattert aus der Wäsche, aber nicht sehr. Bevor eine Lücke in seinem Leben entstehen kann, wird er von einer ominösen App auf seinem Smartphone in den Bann gezogen. „Weltenmeister“ nennt sich jene digitale Rätselhaftigkeit, die kryptische Textpassagen ausspuckt, wobei sie ganz offenbar Dirk B.s Gedanken lesen kann. Diese Ergüsse sind vermeintlich das, was im Untertitel des Buchs mit „ Leitfaden zur Ausbeutung“ angekündigt wird. Sinn ergeben sie praktisch keinen. Umso erstaunlicher die Wirkung auf Dirk B. Was vordergründig so wirkt, als würde die arglistige App per Fremdsteuerung aus dem armen Kerl einen utilitaristischen Egoisten machen, der die Ellenbogen ausfährt, ist eins klar: Gäbe es diese krude App nicht, Dirk B. würde den gleichen Weg gehen, ganz einfach deshalb, weil er ohnehin weder Ziel noch Rückgrat kennt. Und der Kapitalismus wartet nicht auf jemanden wie ihn. Kurz gesagt: Sein sozialer Absturz ist ohnehin unausweichlich.

Wer stoppt den süßen Brei?

Olaf Schubert hat sich wieder mit Stephan Ludwig als Ko-Autor zusammengetan. Bereits vor zehn Jahren agierte dieser in gleicher Funktion für Olaf Schuberts erstes Buch „Wie ich die Welt retten würde, wenn ich Zeit dafür hätte“. Was beiden mit dem neuen Buch gelungen ist, mag nicht einmal unterhalten, so ironiebefreit kommt die Handlung daher. Am Ende erscheint es sogar so, dass den Autoren die Handlung davongaloppiert ist und keiner von beiden mehr das Stopp-Wort für den süßen Brei kannte. Also wird alles mit ein bisschen halbherziger Metafiktion zu Grabe getragen.

Von Rico Stehfest