Zu dem, was Dresdens Kultur besonders wertvoll macht, gehört die große Vielfalt der Chorlandschaft. Ob groß oder klein, egal wo angesiedelt, welches Repertoire, ob für junge oder ältere Sängerinnen und Sänger – wer will, kann hier in einem Chor singen. Das ist eine Tradition, die immer neu belebt wird und die es zu erhalten gilt.

Untrennbarer Bestandteil derselben ist der vor nunmehr 50 Jahren gegründete Knabenchor Dresden. Von Manfred Winter ins Leben gerufen, war er im Haus des Lehrers angesiedelt, probte im Kulturpalast bzw. im Gymnasium Romain Rolland. Konzerte und Reisen, Chorfreizeiten und auch Aufnahmen prägen das Chorleben – damals wie heute. 1998 übernahm Matthias Jung den Chor, zu dem heute um die 90 Sänger gehören und der am Heinrich Schütz Konservatorium angesiedelt ist. Auch Matthias Jung ist es gelungen, die Freude, die Begeisterung der Choristen für das Singen zu erhalten und nach Kräften zu fördern. Ich durfte bei etlichen Auftritten des Knabenchores Dresden dabei sein und erleben, wie hier unbeschwert und mit innerer Gelöstheit gesungen wird, was eine gute Qualität selbstverständlich nicht ausschließt – ganz im Gegenteil.

Seit 1998 leitet Matthias Jung den Chor. Quelle: Igor Semechin

Immer wieder gelingt es, die Neugier von Jungen und Eltern zu wecken

Die Jungen werden abgeholt und begleitet auf ihrer Suche nach etwas außerhalb von Familie und Schule, was Spaß machen könnte. Immer wieder gelingt es, die Neugier von Jungen und Eltern zu wecken auf die Musik, auf das Singen in der Gemeinschaft, das Miteinander verschiedenster Altersstufen im Chor. Also probieren es die Kleineren mal mit dem Vorchor aus, viele bleiben dabei. Mehr oder weniger große musikalische Vorkenntnisse sind natürlich schön, aber nicht Bedingung – Hauptsache, die Jungen singen gern. Stimmbildung und im notwendigen Maße Musiktheorie schließen sich an. Ziel ist es, die Fähigkeit, vom Blatt zu singen, zu fördern. Manch einer ist auch für eine Instrumentalausbildung zu gewinnen, bei anderen sind solche Möglichkeiten (insbesondere aus finanziellen Gründen) nicht vorhanden. Aber auch das ist keine Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Chor.

Eine Besonderheit des Knabenchores Dresden ist zudem folgende: Man verlässt den Chor nicht automatisch nach dem Schulabschluss oder mit einem bestimmten Lebensalter. Die jungen Männer können weiter mittun. Dies hat seine Vorteile für das stimmliche Fundament des Chores, aber auch für das Gemeinschaftsgefüge. Dass sich z.B. auf Reisen die schon Erwachsenen um die Jüngeren kümmern, ist selbstverständlich. Alles in allem ist das soziale und menschliche Spektrum des Ensembles ungewöhnlich groß und ermöglicht allen Interessenten, auch denen mit nicht so üppigen finanziellen Voraussetzungen, in einer so besonderen Chorgemeinschaft, wie es ein Knabenchor nun einmal ist, zu singen.

Matthias Jung ist das ganze Jahr über auf der Suche nach Nachwuchs

In diesen offenen Kontext passt auch die Tatsache, dass Matthias Jung Wert darauf legt, das ganze Jahr über neue Sänger aufzunehmen, immer auf der Suche nach Nachwuchs zu sein. Gerade auf diesem Feld liegt aber gegenwärtig eine riesige Problematik für den Knabenchor Dresden – und nicht nur für ihn. Hauptsächlich wird der Nachwuchs durch die Zusammenarbeit mit den Schulen, durch entsprechende Sichtungen, gewonnen. Coronabedingt sind solche Aktivitäten nun schon seit längerem gar nicht möglich und können auch nicht nachgeholt werden. Die schlimmen Folgen dieser gravierenden Einschränkungen – wie auch bei ähnlichen Ensembles –, gepaart mit natürlichen Abläufen wie z.B. Stimmbruch, sind überhaupt noch nicht in ihrer ganzen Dimension abzusehen. Es wäre sehr dringend geboten, aus der Kulturpolitik der Stadt Dresden bzw. des Freistaates Sachsen unterstützende Signale zu erhalten, wie es denn mit den Ensembles, vor allem auch den Chören, weitergehen soll, wie deren Zukunft aussieht.

Immerhin ist es Matthias Jung mit großem Engagement auch in diesen Zeiten gelungen, die übergroße Mehrheit der derzeitigen Chormitglieder bei der Stange zu halten. Auch hier wurden Videokonferenzen genutzt, was natürlich musikalisch kein optimales Mittel der Wahl ist. Aber es half, die Jungen zum Singen zu animieren, ihren Ehrgeiz zu wecken und den Größeren über so manche nervige und stressige Situation hinwegzuhelfen. Motivation ist alles!

Die Hoffnungen liegen auf einem Jubiläumskonzert im Oktober

Seit Juni wurden in kleinen Gruppen unter Einhaltung der Vorschriften wieder reale Proben durchgeführt. Der Blick geht jetzt in Richtung neues Schuljahr. Matthias Jung hofft, am 9. Oktober in der Annenkirche das Jubiläum mit einem Festkonzert begehen zu können. Da soll dann auch ein Wunsch der Jungen in Erfüllung gehen, nämlich eine Bachkantate zu singen. Zudem ist eine Uraufführung geplant. Ansonsten greifen der Knabenchor Dresden und Matthias Jung auf ihr angestammtes Repertoire zurück: A-cappella-Literatur in der gesamten Bandbreite.

Vielleicht sind ja irgendwann auch wieder Tourneen größeren oder kleineren Umfangs möglich. Aber das sind Zukunftsvisionen. Wichtig ist, dass die Mitglieder des Knabenchores Dresden hier die Möglichkeit bekommen – manchmal zum ersten Mal –, zu singen, eine Gemeinschaft zu erleben, die Bedeutung von Kultur kennenzulernen. Solche Erfahrungen prägen für ein ganzes Leben, führen vielleicht zur Mitgliedschaft in großen Berufs- und Laienchören und legen den Grundstein für das künftige Publikum in Oper und Konzert.

Von Mareile Hanns