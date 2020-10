Dresden

Eine Jury hat die neue Dresdner Stadtschreiberin ermittelt: Die Berliner Schriftstellerin Kathrin Schmidt wird das Amt 2021 übernehmen. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Für ein halbes Jahr erhält sie ein Stipendium und eine mietfreie Wohnung in Dresden. Das Stipendium wird von der Landeshauptstadt in Kooperation mit der Stiftung Kunst & Kultur der Ostsächsischen Sparkasse Dresden vergeben

„Diese Auswahlrunde hatte es in sich. Zahlreiche, qualitativ sehr gute Bewerbungen lagen vor, diesmal deutlich mehr starke weibliche als männliche literarische Stimmen“, heißt es in der Begründung der Jury, der Michael Bittner, Karin Großmann, Uta Hauthal, Julia Meyer, Juliane Moschell und Jörg Scholz-Nollau angehören. Kathrin Schmidt habe sich mit herausragenden Gedichten durchgesetzt, „die ihre lyrische Kompositionskunst einmal mehr beweisen. Die Verse verbinden ungewöhnliche sprachliche Bilder mit Musikalität, jedes Gedicht offenbart hohe Konzentration und Tiefgründigkeit.“

„Seit langem schon zieht mich Dresden in seinen Bann“

Kathrin Schmidt verstehe es, eine offene Dichte in ihren Texten herzustellen, mit der sie die Möglichkeiten des poetischen Schreibens auslotet. Und sie überzeugte auch mit einem ausführlich und leidenschaftlich beschriebenen „historisch grundierten Prosa-Vorhaben, an dem sie u.a. während ihrer Zeit in Dresden arbeiten möchte.“

Kathrin Schmidt, geboren 1958 in Gotha, arbeitete als Diplompsychologin, Redakteurin und Sozialwissenschaftlerin. Seit 1994 ist sie freischaffende Schriftstellerin. Für ihre Romane und Gedichte erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Deutschen Buchpreis 2009, den Preis des Landes Kärnten beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 1998 und den Leonce-und-Lena-Preis 1993. Kathrin Schmidt begründet ihre Bewerbung als Dresdner Stadtschreiberin selbst mit den Worten: „Seit langem schon zieht mich Dresden in seinen (für mich niemals zwiespältig gewordenen) Bann.“

Die Antrittslesung Kathrin Schmidt als der Dresdner Stadtschreiberin 2021 wird voraussichtlich im Sommer in der Zentralbibliothek im Kulturpalast stattfinden. Der derzeitige Stadtschreiber Franzobel aus Österreich hatte sein Amt am 9. Juli mit einer Lesung angetreten.

