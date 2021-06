Dresden

In ihrer Antrittslesung als Dresdner Stadtschreiberin im Kulturpalast hat sich Kathrin Schmidt mit zwei kürzeren Erzählungen und Gedichten als präzise Sprachkünstlerin vorgestellt. Für ihre Kritik an der Corona-Politik bekam sie deutlichen Widerspruch.

Bezüge zwischen Impfdebatte und Menschenexperimenten in der NS-Zeit

Geäußert hatte sie die Ende Mai auf der Internetseite „Rubikon“. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) nannte die Bezüge zwischen der aktuellen Impfdebatte und Menschenexperimenten in der NS-Diktatur, die Kathrin Schmidt in diesem Beitrag hergestellt hatte, „abenteuerlich“. Die Aussage, eine Impfung sei ein „großangelegter Menschenversuch“, bezeichnete sie als „ungeheuerlich“. Derartiges könne sie aus Respekt vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Krankenhäusern, die um das Leben von Menschen kämpften, und vor den mehr als 1100 Corona-Toten in Dresden nicht unwidersprochen lassen. „Ich teile die Auffassungen von Frau Schmidt zu Impfen und Corona nicht, doch ich habe großen Respekt vor der Jury und vor Frau Schmidt als renommierter Autorin.“ Die Entscheidung für diese Stadtschreiberin habe Bestand, solange ihr nicht etwas Verfassungswidriges entgegenstünde, betonte Klepsch. „Widerspruch aushalten zu lernen, betrifft uns alle.“

„Widerspruch aushalten lernen“

Eine weitere Debatte darüber gab es an diesem Abend nicht. Im Mittelpunkt des Gesprächs von Kathrin Schmidt mit der Journalistin Karin Großmann von der Sächsischen Zeitung standen zunächst zwei Geschichten aus dem bibliophilen Band „Tiefer Schafsee und andere Erzählungen“ (2016).

In der einen versucht eine unscheinbare Sekretärin, ihren Traum von einem klangvollen Namen und damit verbundener Schönheit zu verwirklichen. Die andere handelt von extremen sozialen Gegensätzen in einem Dorf, das „im Leerlauf, künstlich beatmet“ ist. Auf der einen Seite arbeitslose Dorfbewohner, die sich dem Alkohol ergeben. Auf der anderen jene, die zu Geld gekommen sind. Sehr dicht gefügte Prosa, in der Sprache eine tragende Rolle spielt. In der es unvergessliche Szenen gibt wie die, in der einer ein Brötchen mit einem Foto belegt und es verspeist, und Formulierungen, die so ungewöhnlich und genau sind, dass sie aufhorchen lassen, wenn einer zum Beispiel „ganz zurückgekrempelt war in die Peinlichkeit“.

Schmidt versteht sich als Lyrikerin

In erster Linie jedoch versteht sie sich als Lyrikerin. In ihrem jüngsten Band „sommerschaums ernte“ überrascht sie mit eigenwilligen Sprachbildern, die, gerade weil sie sich dem gewohnten Verständnis sperren, einen nicht loslassen. Zeilen wie „die schöne europa salzt das milchwort asyl“, oder „ob wir engel auf erden beringen“. Ein Gedicht ist ihrem toten Vater gewidmet, der zehn Jahre in Haft saß, davon acht im „Gelben Elend“ in Bautzen. Darüber sprechen können habe er nie.

Mitgebracht für ihr halbes Jahr in Dresden hat sie das Tagebuch einer Frau aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges und ihre Recherchen dazu. „Das ist voll von Geschichten. Daraus kann sich ein riesiger Kosmos entwickeln“, sagt Kathrin Schmidt. Mehrfach werde deutlich, welche Anhänger der Nazis diese Menschen seien. Ein Strang führt nach Dresden; zu Flüchtlingen, die im Februar 1945 nicht in die Stadt gelassen werden, und deshalb meinen, vor dem Tod bei den Bombenangriffen bewahrt worden zu sein.

Zum ersten Mal arbeite sie stark dokumentarisch. „Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das fassen kann. Die ersten Seiten, die ich hier geschrieben habe, lesen sich romanhaft. Aber so kann es ja nicht weitergehen.“

