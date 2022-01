Dresden

Die Sängerin Caroline Weidt und ihre Band veröffentlichen am 29. Januar (ab 17 Uhr) ihre neue Single „Briar Rose“. „Briar Rose bedeutet Dornröschen und ist mein Symbol für die Zeit der Pandemie: Die Welt ist eingeschlafen, meine Konzerte werden abgesagt und die Kulturlandschaft scheint still zu stehen“, erklärt Weidt. „Diese Zeit hatte für mich positive und negative Aspekte. Ich habe die Ruhe in den Lockdowns genutzt, um viel zu komponieren – das war toll, endlich genügend Zeit und Freiraum zu haben! Außerdem konnten wir in Ruhe proben und wirklich unseren gemeinsamen Sound finden, bis unsere ersten Konzerte stattfanden. Wir konnten sogar im Ausland spielen und hatten Auftritte beim Festival da Jazz (CH), in der Philharmonie in Kaliningrad (RU) oder dem Mandava Jazz Festival (CZE).“

Karoline hat, so sagt sie, zum Glück viel Freude am Unterrichten und konnte als Vocal Coach einer Hochschule und einer Musikschule während der Pandemie Geld verdienen. Als nach dem Beginn der ersten Covid-Welle im Frühjahr 2020 viele Künstler mit ihrer bitter-sarkastischen Video-Aktion „Alles dicht machen“ protestierten, war auch der Jazz nicht still. Karoline Weidt betont: „Till Brönner, der ja auch an der HfM Dresden unterrichtet, hat noch im Jahr 2020 ein bewegendes Video veröffentlicht, in dem er auf die Missstände im Umgang mit Solo-Selbstständigen in der Corona-Krise aufmerksam macht. Als einer der berühmtesten deutschen Jazzmusiker hat er dabei meiner Band und mir sowie vielen anderen Jazzmusikern aus der Seele gesprochen.“

Dornröschen wird hoffentlich endlich wachgeküsst

Wie soll es mit ihr und ihrer Band, aber überhaupt mit der Kulturszene weitergehen? „ Ich hoffe, die Kulturbranche bleibt kreativ und schafft neue Möglichkeiten, die Musik zu den Menschen zu bringen. Außerdem habe ich die Hoffnung, dass das Publikum weiterhin neugierig und Musik-hungrig bleibt und Kulturschaffende sowohl finanziell als auch mit Aufmerksamkeit unterstützt. Wir versuchen über Social Media trotzdem eine Verbindungen zum Publikum herzustellen und suchen dort einen Austausch und die Bindung zu den Menschen.“

Und die Musik im engeren Sinn betreffend? „Ich komponiere gerade die Songs für eine Albumproduktion. Sie knüpft an unsere Debut-EP „The Dream“ an, die wir vor etwa einem Jahr veröffentlicht haben. Wir sind trotz der Einschränkungen weiterhin motivierter und inspirierter denn je!“ Auf diesem Weg soll die neue Single „Briar Rose“ ein weiterer Schritt sein. „Der Song drückt aus, wie sehr wir uns alle wünschen, dass Dornröschen endlich wachgeküsst wird und alles wieder normal ist. Wir hoffen auf baldige Konzerte mit lebendigen Publikum.“

Veröffentlichung am 29. Januar ab 17 Uhr: https://youtu.be/B0zh6UGrHGw

