Mit Religion und Glauben haben sich viele Komponisten befasst, auch Johann Sebastian Bach und Olivier Messiaen. Beide standen lange Jahre ihres Lebens in Kirchendiensten, dennoch waren ihre Lebenssituation und ihr Umgang mit Musik vollkommen verschieden.

Der polnische Organist Karol Mossakowski, ein Schüler von Palastorganist Olivier Latry übrigens, folgt nicht nur einer Idee, wenn er beide gegenüberstellt, sondern führt vor, wie sie nicht nur Emotionen allgemein, sondern tiefe, oft mit einem Motiv verbundene Gefühle darstellten.

Bach und Messiaen differieren dabei in Harmonik und Struktur, Chromatik und im Umgang mit gesanglichen Linien oder Texten. Eine Auswahl von Johann Sebastian Bachs Choralvorspielen („Gelobet seist du, Jesu Christ“ / BWV 604, „Der Tag, der ist so freudenreich“ / BWV 605, später „Liebster Jesu, wir sind hier“ / BWV 730 und 731 u. a.) war beispielgebend. In der melodischen, oft sanften und dem Gesang folgend atemvollen Interpretation von Karol Mossakowski erschienen sie in individueller Größe.

Ungeheure Spannweite an Klanglichkeit

Natürlich lässt sich nicht leugnen, dass das Konzerterlebnis im Kulturpalast ein anderes ist als in einer Kirche (selbst wenn da die gleiche Orgel stünde). Für manchen fehlt hier vielleicht eine Komponente spiritueller Tiefe. Im Fall von Olivier Messiaen, der sich selbst nicht dezidiert als Kirchenkomponist sah, durch sein Wirken als Titularorganist an der Église de la Saint-Trinité gewesen ist, ließen sich die Ausschnitte aus dem „Livre du Saint Sacrement“, wiewohl diesem ein religiöser Gedanke zugrunde liegt, leicht als Geschichtsbeschreibungen auffassen.

Sein Spätwerk offenbart eine ungeheure Spannweite an Klanglichkeit und Stimmungen, das von kleinen, ornamenthaften Elementen bis zu geräuschhaften Passagen mit grellen Blitzen reicht. Messiaen hatte diesen Effekt durchaus beabsichtig (nach Thomas von Aquins Ausspruch „Gott blendet uns durch ein Übermaß an Wahrheit“).

Eine musikalische Offenbarung

„Puer natus est nobis“ (Ein Kind ist uns geboren) lässt Messiaen aus Tönen, die jeder für sich individuell tatkräftig klingen, wachsen und führt sie in eine Metamorphose über, die sich unter Karol Mossakowskis Händen und Füßen in den Teilen „Les ténèbres“ (Die Finsternis), „La Résurrection du Christ“ (Die Auferstehung Christi) und „L’apparition du Christ ressuscité à Marie-Madeleine“ (Christus erscheint Maria Magdalena) noch stärker zeigte. Der Komponist arbeitet nicht vordergründig motivisch, sondern nutzte verschiedene Ebenen der Struktur, auch die Orgel als geräuschhaften Klanghintergrund, der allein wie ein Urlaut klang.

Solche mitunter anrührende, dann wieder erschütternde Musik derart konzentriert und fokussiert zu hören, glich einer musikalischen Offenbarung und unterstrich, zu welcher Atmosphäre Orgel und Saal geführt werden können.

Karol Mossakowskis schaffte dies nicht mit Verblüffungseffekten, sondern durch einen konzisen, schnörkellosen, ganz dem Programm hingegebenen Vortrag. Und zwischendrin sorgten Johann Sebastian Bachs Praeludium und Fuge C-Dur (BWV 545) und später seine Passacaglia (BWV 582) für kontemplatives Innehalten – da war wieder Bach ganz Bach, auch außerhalb der Kirche.

Am 25. September ist Palastorganist Olivier Latry wieder an der Eule-Orgel zu erleben. Auch er hat Bach und Messiaen im Programm, außerdem aber auch Franz Liszt und Thierry Escaich.

Von Wolfram Quellmalz