Dresden

Matthias Lehmann (geb. 1975 in Karl-Marx-Stadt) ist als Gestalter am Bau und im öffentlichen Raum bekannt. Darüber hinaus arbeitet er immer wieder an komplexen Rauminstallationen mit verschiedenen Materialien, darunter Edelstahl. Seit geraumer Zeit aber hat er die Möglichkeiten des Materials Papier für sich entdeckt. Dabei handelt es sich um ephemere Raum-Kompositionen, die nachhaltig sind und leicht entsorgt werden können. Sie spielen mit dem Raum und richten sich nach ihm aus, sodass keine Komposition der anderen gleicht.

Neue Wandfarbe für die Ausstellung

Für die Rauminstallation in der Alten Feuerwache Loschwitz wurden extra Wände und Fußboden hell- bzw. dunkelgrau gestrichen, damit das umlaufende natürliche Licht besser Effekte der Reflexion auf den plastischen Papierobjekten erzeugen kann. Verwendet wurde 250 Gramm starkes Papier. Nach einer am PC vorbereiteten virtuellen Komposition (3D-Software) aus miteinander kombinierten Dreiecksformen wurden die strukturellen Gebilde mit einem Beamer auf Papierbögen projiziert, mit dem Stift vom Künstler nachgezeichnet und nummeriert. Danach hat Lehmann die Schnittmuster ausgeschnitten und sie mit Kleberändern versehen, um sie zu falten und zu räumlichen Objekten zu verkleben.

Bei der komplexen Rauminstallation, die innerhalb von fünf Tagen stufenweise aufgebaut wurde, handelt es sich um eine an der gesamten linken Wand befestigte Papierskulptur aus dreieckigen Modulen, aus der ein sich schlängelndes Papiertentakel hervorbricht und ekstatisch wie ein magisches Kraftfeld in den gesamten Raum greift. Grundlage des Deltaeders sind Elemente aus sechs eckigen Papierfaltungen, die sich als einzelnes Segment auch auf dem Boden fortsetzen. An den anderen Wänden wurden einfache weiße Blätter mit komplexen Faltungen platziert, die durch das einfallende Licht und seine Schattenspuren einmal wie grafische andermal wie plastische Gebilde wirken. In ihrer einfachsten Form geht eine einmalige Faltung quer über das Papier und reduziert die Oberfläche auf ein minimales, nur angedeutetes grafisch-plastisches Merkmal.

Studium in Dresden, Atelier in Meißen

Matthias Lehmann studierte von 2000 bis 2005 Bildhauerei und andere künstlerische Medien an der HfBK Dresden, im Hauptstudium bei Monika Brandmeier (ab 2005 Meisterklasse) und Lutz Dammbeck. Ab 2009 realisierte er bundesweite Kunst-am-Bau- und Kunst-im -öffentlichen-Raum-Projekte, unter anderem in München, Hannover, Köln, Jülich, Soest, Wissen, Großenhain, Nürnberg, im Nationalpark Nordeifel, in Dresden, Görlitz und Hamburg. Seine Arbeiten fallen durch eine besondere Nähe zur Natur und dem freien Raum auf, die er in seine installativ-betonten Interventionen direkt einbezieht. Ein originelles Mitwirken der Naturgegebenheiten und des Raumes (z.B. durch Bemalung von Baumstämmen mit Schriftzeichen) erhöht die künstlerische Effektivität. Seit 2010 wohnt er in Meißen und besitzt dort ein Atelier.

Das vorliegende Projekt in der Alten Feuerwache entstand, bedingt durch Corona, im Zeitraum zwischen Oktober 2020 und März 2021 im Rahmen eines Arbeitsstipendiums, das durch die Stiftung Kunstfonds vergeben wurde. Die Bewerbung für eine Ausstellung vor Ort reichte Matthias Lehmann gemeinsam mit einem Modellentwurf bereits im Januar dieses Jahres ein. Eine Jury des Vereins entschied sich für den Meißner Künstler. Die Ausstellung wurde von Carolin Quermann (Kustodin Städtische Galerie Dresden) kuratiert.

bis 8. Mai, Alte Feuerwache Loschwitz, Fidelio-F.-Finke Straße 4, Besuch ist laut Webseite möglich, Anmeldung bitte per Mail an maren.marzilger@feuerwache-loschwitz.de oder tel.: 0173 3253408

https:// feuerwache-loschwitz.de

Von Heinz Weißflog