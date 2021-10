Dresden

Dieser Film könnte ein Subgenre mit Namen „Pop Dok“ begründen. Denn er macht, ambitioniert in Bild und Ton, aus drei Protagonistinnen eine globale Generation, aus der sich wiederum, gleichsam weltweit, die Zielgruppe formiert. „Dear Future Children“ porträtiert junge Aktivistinnen um die 20: Rayen aus Chile, Hilda aus Uganda, Pepper aus Hongkong. Ihr großes Ziel ist eins. Es geht um eine Zukunft für alle und doch speziell für die Jungen und deren kommende Kinder.

Klimaschutz als globales Problem

Fernab von Kurznachrichten wird hier der längere, aufmerksamere Blick aus Europa heraus gerichtet. Hongkong war aus Anlass der bislang jüngsten Unruhen etwas mehr im Fokus, Chile schon weit weniger und „Fridays for Future“ aus Uganda ist wohl gänzlich unbekannt, es sei denn, man ist selbst Teil der Bewegung.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die drei Frauen sind bereits seit Jahren unterwegs für ihre Ziele. Hilda steht mit ihrem Schild allein auf Kampalas Straßen wie die afrikanische Greta Thunberg. Fischt sie Plastik aus den Flüssen, sind es ein paar Menschen mehr. Pepper und Rayen indes haben sich in die Protestbewegung ihrer heimatlichen Volksmassen eingereiht, für sie ist es ein erbarmungsloser Kampf, der zivile Opfer kostet – Verletzte, Tote.

Regisseur mittendrin

Regisseur Franz Böhm, Jahrgang 1999, arbeitet speziell in Hongkong und Chile mit brisant geschnittenen Sequenzen, die er im Team vor Ort aufgenommen hat, und paart diese mit Archivmaterial. Er ist im wahrsten Sinne eingetaucht, war nicht nur zu Besuch, hat also auch alle persönlichen Gefährdungen auf sich genommen. Hildas Umfeld kommt ruhiger daher, ganz auf ihre Person konzentriert. Sie ist es auch, die den wichtigsten und auch für Gleichaltrige wohl bewegendsten Teil des Films einleitet. Was bleibt von der Inspiration, wenn die Angst gewinnt? Was, wenn man scheitert?

Zitate aus dem Film stehen auch für die Kraft, die er ausstrahlt. Rayen sagt in Richtung ältere Generationen: „Wenn ihr uns junge Leute anlügt, findet ihr unsere Antwort auf den Straßen. Ich werde gefragt, ob ich denn keine Angst hätte, an vorderster Front zu stehen. Nein, ich bin gerne dort, weil ich diese Angst umwandeln kann.“ Hilda greift das Thema auf: „Ich habe Angst, dass es die Zukunft, für die ich gerade kämpfe, nicht mehr geben wird. Wegen Nichts-Tun.“ Und Pepper ergänzt: „Ich glaube nicht, dass ich wieder in mein altes Leben zurückkehren kann. Wenn man von Anfang an dabei war und diese Verantwortung auf sich nimmt, gibt es keinen Weg zurück.“

„Dear Future Children“ gehört natürlich ins Kino, gehört aber auch an die Schulen. Dort können aus Interessierten aktive Gleichgesinnte werden.

Der Film läuft im Thalia und Zentralkino.

Von Anne Daun