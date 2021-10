Dresden

Und wer nicht gestorben ist, der lebt wohl noch heute – derartig beschwingt konnte man dieses Mal das Dresdner Schauspielhaus verlassen. Denn der erste Satz – mehrfach wiederholt – lautete: „Im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar …“ Geboten wurde die Uraufführung nach Ingo Schulzes jüngstem Werk „Die rechtschaffenen Mörder“ – wie derzeit Mode, auf eine pausenlose Spielzeit von 130 Minuten getrimmt.

Dabei fängt der Abend durchaus bemüht an: Die Urdresdner, verkleidet mit großen Spitznasköpfen und in Frauengewändern, treffen sich in DDR-Zeiten zum heiligen Lesezirkel im Antiquariat, zelebriert wie ein Live-Rollenspiel unter 200 Glühlampen – vielleicht ein Tannenbaum der Erleuchtung, vielleicht die Wachwitzer TV-Keule. Die heilige Halle von Bühnenbildner Andreas Auerbach mit großflächiger Holzvertäfelung und hellem Tanzboden in Granitfliesenoptik erinnert an die sozialistische Moderne, dahinter bleibt die wilde Privatsphäre der kleinbürgerlichen Nischen verborgen, nur per Livevideo und verzerrt hervorgeholt. Mehrere Prozessionen des fünfköpfigen Ensembles AuditivVokal Dresden, von Olaf Katzer dirigiert, verströmen Mystik und Verklärung.

All das passt nicht immer zusammen, ist aber hier nur Vorspiel – genau wie die Herkunft und die Ehe von Norbert mit seiner Friseuse Viola, von Eva Hüster (wie alles bis dahin) ironisch-überspitzt karikiert. Dann die Wende wird von Ingo Schulze mit der Umrubelung von DDR- in Deutschmark und einhergehendem Sprach- und Identitätsverlust markiert, dabei nicht als Revolution oder Transformation verklärt und von ihm als Beitritt statt Anschluss bezeichnet. Denn es geht um rechtschaffene (nicht um rechts oder Recht schaffende) Bürger, die als Mörder unter uns sind. Heute. Hier. Mit Taten oder in Gedanken.

In verschiedenen Zeitsprüngen wird die leicht zu früh vollendete Lebensgeschichte des Norbert Paulini – jenes Antiquars – erzählt, der einst eine elitäre Blase-, nicht Loschwitzer Untergrundgruppe mit teuer Weltliteratur versorgte – bibliographische Kostbarkeiten der analogen wie linearen Ära, die mit der neuen Währung plus Marktwirtschaft ihren Wert rasant verloren. Mit dem Bildungsvorsprung schrumpfte Paulinis Gemeinschaft und Bedeutung, auch sein Haus ward rückübertragen. Er wird von der neuen Zeit aus Dresden vertrieben, stürzt sich verbittert in deutsches Schriftgut – seine Ex-Frau und Ex-Spitzelin kommt hingegen mit drei eigenen Salons jederzeit gut klar.

Die asoziale Landflucht trifft fortan in Sonnenhain – eine Mischung aus Sonnenstein und Lichtenhain – auf verklärende Romantik. Die harte Realität zeigt ein erschreckendes wie einzigartiges Ausmaß des Elitenaustauschs, der auch auf zahlreiche echte Vorwendehelden übergriff, die derart im Widerstand stecken bleiben. Nun knattert Paulini junior mit Stahlhelm wie seine Kumpels durch die befreite Zone (wobei der eingespielte Ton eher nach Jawa Mustang denn nach Simson S 50 klingt). An einem 20. April gibt es ein „Match“ mit Tschechen – nichts Rassistisches, einfach wie bei einem Fußballspiel, erklärt der Vater den Ermittlern.

Blasewitzige Manieren

Dennoch zieht es Lisa hierher, zu ihm, dem Abspenstigen, Zuvor war sie von allen drei Männern ihrer Jugend finanziert: Erst Ilja Gräbendorf, dann Norbert – und dazwischen echt ostdeutsch (also wild – kurz – leidenschaftlich), halt Schultze, der sich zur Befreiung von der Scham der Vergangenheit und des Liebesfluches eine Heimatnovelle auferlegt, was Paulini ihm barsch verbietet.

Doch der Dichter lässt sich (ähnlich wie Alpha- bis Gamma-Journalisten via Recherche) die schöne Story nicht durch die vermeintlich drohende Kugel kaputtmachen. Und das ist gut so, denn so kann Regisseurin Claudia Bauer, Landshuterin Jahrgang 1966 und als Leipziger Hausregisseurin nahezu Stammgast beim Berliner Theatertreffen, herrliche Szenen aus ihren Spielern kitzeln. Allen voran die Offenbarungsszene ostdeutscher (eigentlich Dresdner) Befindlichkeit – oder wie (und warum) man seine putzigen Manieren im Westen besser ablegt oder beibehält. Bei Westberliner Chinesennudeln diskutieren dies der Wiener Viktor Tremmel als Ilja Gräbendorf, der Münchener Moritz Kienemund als Schultze und die Plauenerin Nadja Stübiger als Lisa – großartig in der doppelten Ambivalenz von Herkunft, Rolle und Stoff.

Dazu ein toller Zweikampf in gelungener Spielemphase, die auch bei der Applausordnung noch anhält: das Duell von Torsten Ranft als Paulini mit Moritz Kienemann als seinem Um-Schöpfer. Teils direkt, teils per Video tragen sie ihren lebenswichtigen intellektuellen Zwist um Wurzeln und Schriften, um Fakten und Fiktionen, um die Freiheit der Kunst versus Schutz der Privatsphäre als artgerechtes Wortgefecht – in einem Zelt als Datsche an der Klippe – aus.

Auch Marin Blülle, frisch aus dem Schauspielstudio übernommener Schweizer, fällt als kriegserfahrener Helfershelfer Livnjak auf, dessen Bibliothek in Sarajevo verbrannte. Er, der als einziger wirklich weiß, was Leiden und Radikalisierung bedeuten, und hier nur eigentlich friedlich geduldet leben will, brilliert ergreifend beim Schlussmonolog.

Erquickliche Dialektik

Christine Hoppe ist es vorbehalten, erst als Frau Kate per Blasewitzer Raumstifterin den Anfang der Karriere, dann als Schultzes Lektorin die Schlusspointe zu setzen. Ihre Auftritte fassen den Rahmen und bereiten die letzte Wendung vor – wobei hier, sicher bewusst ganz in der Nähe von Sebnitz, der als erster (und am gemeinsten) stigmatisierten sächsischen Kommune, angesiedelt, die gesamte Schläue von Werk mit Autor hervortritt. Das Publikum zeigt sich begeistert, der Schöpfer ist bei der Premiere leider erkrankt verhindert. Claudia Bauer, die die Spielfassung gemeinsam Jörg Bochow und Uta Girod schuf, gelingt ein überaus beachtliches Dresden-Debüt, dass man als Ode an ihre Darsteller und den Roman würdig werten kann.

Das besondere Verdienst ihrer Inszenierung ist einerseits die sonst bei Romanadaptionen auf dem Theater seltene Erweckung erweiterter Lesenslust. Andererseits erfährt Schulze Genugtuung gegenüber bundesweiter Literaturkritik, die den Roman auf ein bestimmtes Stadtviertel oder gar die akute Zerrissenheit der Lokalgesellschaft samt konkreten Figurenzuschreibungen herunterbrach. Wenn man dem Autor überhaupt eine politische Absicht andichten will, dann eher die, dass man gegen die Belesenheit der sogenannten neuen Rechten nicht mit unterkomplexen Beschreibungen oder gar linksschaffender Unterschätzung ankommen kann.

Zudem bleibt hier geschickterweise offen, was aus den hinterbliebenen Elbtalern namens Julian, Viola und Livniak wurde – eine Fortsetzung von Schultzes Suche nach seiner eigenen Wahrheit, die dann qua Druck zur Realität gerinnt, scheint nach diesem überaus dialektischen Abend aus der Feder Ingo Schulzes durchaus erquicklich.

Nächste Vorstellungen im Schauspielhaus: 28. & 29. Oktober sowie 7. November

Von Andreas Herrmann