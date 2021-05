Dresden

Joelle Vanderbeke lernte ich im Sommer 2020 bei ihrer Ausstellung im Rahmen des „Neustadt Art Festivals“ kennen, als sie ihre Illustrationen und Malereien aus Tinte oder Aquarellen im Club GrooveStation präsentierte. Untermalt von housigen Beats konnte man damals bei Getränk und Abstand Kunst, Menschen und Musik erleben, sich vernetzen und neue Menschen kennenlernen. Aber noch immer passiert etwas in der Stadt. Noch immer entsteht etwas. Zum Beispiel beim Neustadt Art Kollektiv, dem Joelle Vanderbeke seit rund zwei Jahren angehört. In einer Bar in der Neustadt, die uns, mangels eigentlicher Nutzung, derzeit als Treffpunkt dient, sehen wir uns wieder auf einen Kaffee und ein Interview zu dem, was die Illustratorin gerade antreibt.

Nachdem sie das Abitur nachgeholt hatte, studierte sie in Malmö

Joelle Vanderbeke wurde in Frankfurt geboren, der Vater hat belgische Wurzeln, wenig später zog die Familie dann nach Mecklenburg-Vorpommern, wo Joelle den Großteil ihrer Kindheit verbrachte. Anschließend zogen die Vanderbekes nach Jena, das Abitur folgte zwei Jahre später, und ein Studium in „Media and Communication in the Creative Industry“ im schwedischen Malmö schloss sich an.

2018 kam Joelle dann nach Dresden für eine Bewerbung auf eine Assistenzstelle der Gleichstellungsbeauftragten an der TU. Als sie das Bewerbungsgespräch dort verließ, entschied sie sich aber gegen den straff durchgetakteten weiteren Bildungsweg, der damit verbunden gewesen wäre, und ging stattdessen zur Schauburg, um in dem (Programm-)Kino Karten abzureißen, Tickets oder salziges Popcorn zu verkaufen. „Ich wollte Zeit und Kopffreiheit finden, um das zu machen, was ich eh schon die ganze Zeit mache: Kunst“, sagt die 27-Jährige. „Die Dresdner Neustadt hatte mich direkt am ersten Abend in ihren Bann gezogen. Alle waren so offen, auch laut, direkt und eben einfach lebendig. Das kannte ich so aus Schweden gar nicht.“

Auf meine Frage hin, ob Dresden denn eine gute Wahl wäre, um sich als Künstlerin zu professionalisieren, meint die erfrischend offene Vanderbeke: „Es ist sehr überschaubar in Dresden, was ich aber sehr schätze. Es herrscht zumindest in meiner Wahrnehmung auch nicht dieser große Druck unter den Künstlern. Also weniger Ellenbogenmentalität, sondern ein eher kooperatives und inklusives Klima. Zumindest in der Off-Szene abseits der ganz großen Galerien und staatlichen Institutionen. Beim ‚Neustadt Art Kollektiv’ zum Beispiel waren alle direkt beim ersten Treffen total offen und freudig, dass eine weitere Mitstreiterin dazu kommt.“

Seit Ende 2019 vertreibt Joelle ihre Illustrationen auch gewerblich, was sich durch den Wegfall von lokalen Kunstmärkten oder -messen, überhaupt des ganzen Einzelhandels selbstredend sehr schwierig gestaltet. „Das ‚Neustadt Art Festival‘, welches ja schon seit 2012 existiert und aus dem später das Neustadt Art Kollektiv hervorging, hat mir selbst unter all den Einschränkungen 2020 mehr gegeben als jede Online-Show oder jeder Online-Markt. Ich hatte da eine Ausstellung in der GrooveStation, und das war einfach wunderschön und beflügelnd.“ Auch da schon nach einigen Monaten sozialen Verzichts.

„Click & Collect“ funktioniert für den Kunsthandel nicht

Was sie denn aktuell so macht, möchte ich wissen. Ausstellungen gibt es ja gerade wahrscheinlich keine. „Die kleineren Galerien in der Neustadt haben es da grad richtig schwer“, erwidert Joelle. Das „Art-icals“, das 2018 eröffnet hat, oder die Galerie „D.N.Mai“ kämpften derzeit sehr. Das sogenannte „Click & Collect“ funktioniere für den Kunsthandel leider gar nicht.

Und wie kommt dann die Vanderbeke’sche Kunst gerade zu den Menschen, frage ich weiter. „Der Kleinanzeigen-Dienst einer bekannten Handelsplattform ist tatsächlich ein gängiger Vermittler für Auftragsmalerei geworden“, sagt sie. „Aber auch andere Marktplattformen oder Social-Media-Kanäle helfen mir beim Vertreiben der eigenen Werke.“ Joelle ist als Illustratorin noch vergleichsweise gut aufgestellt und kann beispielsweise kleinere Art-Prints ganz gut online verkaufen. Ob die bezahlten bzw. marktüblichen Preise dabei der Handarbeit gerecht werden, bleibt nur in Frage zu stellen.

2019 schloss sich die gebürtige Frankfurterin dann auch dem Neustadt Art Kollektiv an. Dieser Tage widmet sich die Vereinigung von Neustädter Künstlerinnen und Künstler dem Projekt „MP3+4“ bei dem genre-übergreifend bildende Kunst mit Musik- und Video-Kunst verwoben werden soll. Mit dabei sind bei dem Projekt Dresdner Musiker wie Andi Valandi, Jan Kosyk, Silent Poem oder Tini Bot. „Da sind wir gerade in der Förderantragsphase und haben dazu auch eine Steady-Kampagne laufen, um die restlichen Mittel zu finanzieren. Wir möchten den Menschen die Zeit vor den Bildschirmen mit einzigartigen Videos bereichern und ihnen – trotz geschlossener Konzerträume und Galerien – einen Einblick in die regionale Kunstszene ermöglichen.“ Kurz gesagt, es werden Musikvideos aus Malerei, Animation, Illustration und Videokunst entstehen und damit Vernetzungen von Musikern und bildenden Künstlern. Deren Realisation wird dann in den kommenden Monaten und über die Kanäle des Neustadt Art Kollektivs zu erleben sein.

Die Künstlerin bescheinigt sich, eher kostengünstig aufgestellt zu sein

Die Frage, ob es zum Leben von der Kunst schon reicht, schneide ich angesichts der aktuellen Umstände nur ganz kurz an. Aus ihrem Lächeln kann ich bereits einiges herauslesen. Sie ergänzt, dass das Kurzarbeitergeld, welches sie aus ihrem Nebenjob im Kino hat, gerade mal reicht, um die Miete und die nötigsten Unkosten zu zahlen. Sie sei eher kostengünstig aufgestellt, was die aktuelle Situation irgendwie erträglich macht. Andere Künstler, die komplett und auch teilweise gut von der Kunst gelebt haben, stünden da gerade sehr viel schlechter da, da ihnen 100 Prozent ihrer Einkünfte weggebrochen seien.

Was sie sich wünscht von der Lokalpolitik, frage ich, worauf Joelle nach einigem Überlegen antwortet, dass es aus ihrer Sicht schon spannender wäre, statt einzelner pointierter Förderaktionen, wie beispielsweise dem Palaissommer oder den Kulturinseln, lieber eine größere Zahl an Projekten, Künstlern oder Galerien mit diesem Geld zu unterstützen. „Aus diesen Einzelaktionen entstehen sicher schöne Sachen, aber ich fänd es schon besser, wenn da mehr gestreut würde.“ Ich nicke zustimmend und klappe mein Notizbuch zu. Wir reden noch ein wenig über die schwierige Selbstdarstellung von Künstlern und die Erwartungshaltung von Sammlern und Konsumenten. Dann verabschieden wir uns per „Faust“.

Das Projekt „MP3+4“ kann unterstützt werden über die Website des Neustart Art Kollektivs www.neustadt-art-kollektiv.org und Informationen zu Joelle Vanderbekes Arbeit finden sie unter www.joellevanderbeke.com.

Von Robert E. Smith