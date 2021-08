Dresden

Klassikgenießer, Jazzbegeisterte, Tangoexperten, Freunde der elektronischen Musik und kulturinteressiertes Publikum aller Altersklassen sind eingeladen zum Festival „Horizonte“ am Kraftwerk Mitte Dresden. Das von Klassik Novum – Gründer und Ideengeber: Lukas Stepp und Michael Schmid, beide Staatskapelle Dresden – veranstaltete Festival beginnt am 28. August, 11 Uhr, mit einer Klassik-Rallye für Kinder ab 5 Jahren, in der sich diese auf eine musikalische Entdeckungsreise begeben. 16 Uhr findet in der Kulturwirtschaft Dresden unter dem Motto „Improvisations on Nature“ ein Konzert mit dem in Berlin ansässigen Jazzpianisten Lorenz Kellhuber statt.

Die Naturthematik setzt sich beim Konzert 19.30 Uhr fort, in dem die bekannten Vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi den südamerikanischen Jahreszeiten von Astor Piazzolla gegenübergestellt werden sollen. Wetterbedingt findet das Konzert drinnen im Löwensaal, Dr.-Külz-Ring 10 statt. Der Dresdner Schauspieler Ahmad Mesgarha führt mit poetischen Intermezzi durch den Abend.

Eine elektronische Live-Performance schließt den Sonnabend

Zum Abschluss des Festiva­ltages, der Brücken zwischen Klassik und Jazz und zwischen Barock und Tango bauen will, bringt der Komponist und Tonkünstler Marko Junghanß jene Verbindungen in einer elektronischen Live-Performance zusammen.

Das Abschlusskonzert „Musikalische Souvenirs“ am 29. August, 11 Uhr in der Kunsthalle am Kraftwerk Mitte bringt neben Tschaikowskis Streichsextett „Souvenir de Florence“ auch Zeitgenössisches. Uraufgeführt wird Alexander Liebermanns für das Festival komponiertes Streichtrio zum Thema „Mensch und Natur“. Alexander Liebermann promoviert momentan in New York an der renommierten Manhattan School of Music, er wird bei dem Konzert in Dresden anwesend sein und sich auch Fragen stellen. Es musizieren Mitglieder der Sächsischen Staatskapelle Dresden und Gäste.

Eine Karte kostet 16,52 Euro, Studenten zahlen nur 11,34 Euro. Tickets und weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Webseite des Festivals.

Von Kerstin Leiße