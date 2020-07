Dresden

Mit einer Performanceim öffentlichen Raum haben am Freitag etwa 50 bis 60 Studenten der Dresdner Hochschule für Bildende Künste (HfBK) auf die prekäre Situation im Kunst- und Kultursektor sowie das Fehlen von Räumen, Formaten und Geld aufmerksam gemacht. In einer Art Prozession zogen sie von der HfBK um die Frauenkirche und über die Carolabrücke hinüber auf das Neustädter Elbufer. Geplant war der Zug bis hinein in die Rudolfstraße.

Die Prozession startete gegen 15.30 Uhr im Innenhof der Kunsthochschule. Die beteiligten Studenten zeigten unterwegs einige ihrer Arbeiten, darunter Bilder, Holzreliefs, Theatermalerei, Kostüme und Masken. Immer wieder wurden kurze geplante Stopps eingelegt, in denen die jungen Künstler ihre Werke präsentierten, während sie sich um die eigene Achse drehten. Das Interesse vieler Passanten war ihnen dabei sicher.

Von DNN