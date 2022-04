Dresden

Unter dem Titel „Nebenan. Unabhängige Kunst aus Belarus“ stehen im Europäischen Zentrum der Künste Hellerau vom 27. April bis 1. Mai künstlerische Arbeiten von unabhängig arbeitenden belarussischen Künstlern im Mittelpunkt, die inzwischen größtenteils im Exil leben. Verschiedene Panels, Gespräche und Lesungen bieten Gelegenheit zur Diskussion. Damit möchten die Veranstalter tiefere Einblicke über die Situation in Belarus geben, geschichtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge deutlich machen und Begegnungen ermöglichen.

Nach der gefälschten Präsidentenwahl im August 2020 gingen tausende Menschen auf die Straßen. Das Regime antwortete mit brutaler Polizeigewalt, Gefängnis und Folter. Bilder der friedlichen Proteste mit Blumen, den belarussischen Farben Rot-Weiß, mit Liedern und spontanen Begegnungen und ihre gewalttätige Zerschlagung gingen um die Welt.

Unabhängige Kunstorte bilden Freiräume

Von Anfang an waren Künstler maßgeblich an den Protesten beteiligt. Unabhängige Kunstorte bildeten Freiräume, in denen sich die Zivilgesellschaft traf. Die sich hier entwickelnde junge Szene emanzipierte sich von Kanon und Traditionen der Sowjetzeit und tauschte sich über neue künstlerische Formate mit internationalen Kollegen aus.

Eröffnet wird das Festival am Mittwoch, 18.30 Uhr, mit dem Panel „Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit“. Um 20.30 Uhr zeigt das Belarus Free Theatre, von der New York Times als „eines der mutigsten und anregendsten Undergroundtheater der Welt“ bezeichnet, das Drama „Discover Love“, für das neun Jahre lang recherchiert wurde. Es basiert auf der wahren Geschichte von Irina Krasovskaya und ihrem Mann Anatoly, der die belarussische Oppositionsbewegung unterstützte und eines Tages spurlos verschwand.

Szene aus dem Drama „Discover Love“ des Belarus Free Theatre. Quelle: Belarus Free Theatre

Den Abend beschließt um 22 Uhr das Sounddrama „SarmaTY/JA“ von Palina Dabravolskaja, eine musikalische One-Woman-Performance, die Volksmusik und Hiphop miteinander verbindet. Sie bezieht sich auf das gleichnamige Gedicht der belarussischen Autorin Maryia Martysevich, in dem eine Heldin im Exil ums Überleben kämpft.

In „Frau mit Automat“ (28./29. April) zeigt Aksana Haiko ein zutiefst autobiografisches Drama, das verschiedene Identitäten einer Frau als Ehefrau, Mutter, Geliebte, Opfer oder Furie darstellt.

Szene aus dem autobiografischen Drama „Frau mit Automat“ von Aksana Haiko. Quelle: Evgeny Bgancev

Die Arbeit „375 0908 2334 – The body you are calling is currently not available“ von Igor Shugaleev (29. April, 22 Uhr) vermittelt auf beeindruckende Weise, wie sich Inhaftierte in Belarus fühlen. Die Zahlen im Titel haben dabei eine besondere Bedeutung, denn 375 ist die Telefonvorwahl von Belarus, 0908 das Datum der Präsidentschaftswahlen und 2334 der Artikel im Verwaltungsgesetzbuch zum Verbot der Organisation oder Durchführung von Massenveranstaltungen, nach dem seit August 2020 mehr als 40.000 Belarussen verurteilt wurden.

„P for Pischevsky“ (Sa 30. April, 21.30 Uhr) basiert auf den Gerichtsverhandlungen im Fall Mikhail Pischevsky, der 2014 nach einer Gayparty in Minsk angegriffen wurde und an den Folgen starb. Und zum Abschluss des Festivals erzählt Palina in ihrem Konzert am 1. Mai, 20 Uhr, Geschichten über Liebe und Beziehungen. Akustische Instrumente, elektronische Ambient-Musik und Gesang fusionieren zu einem Gefühl von Intimität. Zahlreiche Gespräche mit Künstlern, eine Lesung mit den international bekannten Autoren Alhierd Bacharevic und Julia Cimafiejeva (1. Mai, 16 Uhr) und vier Panels komplettieren das Programm.

