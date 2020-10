Dresden

Zum Jahr der Industriekultur in Sachsen präsentiert Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste ab heute bis 1. November beim Themenfestival „ARBEIT!“ zeitgenössische Positionen der darstellenden Künste. Das Festival schlägt dabei einen Bogen von der Industrialisierung bis zur heutigen digitalen Arbeits- und Lebenswelt und legt einen Fokus auf Sachsen und Ostdeutschland.

Theaterstücke und Installationen

Im Eröffnungsstück „Neue Horizonte: Eternity für alle!“ (23./24.10.) widmen sich die Berliner Gruppe andcompany&Co. und Mitglieder des ehemaligen Arbeitertheaters Schwedt der Kybernetikforschung in der DDR der 1960er Jahre und den digitalen Risiken und Chancen für eine gerechtere Gesellschaft heute. Die Gruppe Kötter/ Israel/ Limberg stellt bei der Performance „Gold & Coal“ (31.10./1.11.) den Tagebau rund um Leipzig der Gold- und Kupfermine in Timika ( Indonesien) gegenüber.

Anzeige

Plastisch und gut verständlich werden in diesem Performance-Parkour Themen wie Umweltzerstörung, Arbeiterrechte und der ungezügelte Raubbau an natürlichen und menschlichen Ressourcen behandelt. Rimini Protokoll/ Stefan Kaegi zeigen ihr emotionales Stück „ Uncanny Valley/Unheimliches Tal“, bei dem ein Roboter in die Rolle des Schriftstellers Thomas Melle schlüpft und auf der Bühne agiert. Die Leipziger Choreografin Irina Pauls setzt sich in ihrer eigens für Hellerau entwickelten Version der Performance „shift change. SCHICHTWECHSEL“ mit den Spuren der textilen Industriearbeit in der Leipziger Bauwollspinnerei und in Sachsen auseinander.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach.

Während des gesamten Festivals finden Installationen statt, darunter „Eine Einstellung zur Arbeit“ von Antje Ehmann/ Harun Farocki. Für das Projekt haben der Filmemacher Harun Farocki und die Kuratorin Antje Ehmann seit 2011 weltweit Arbeitswelten gefilmt. Das entstandene Archiv von über 400 Videos dokumentiert die Arbeitsrealitäten eines globalen Kapitalismus. Hellerau präsentiert die Arbeit im Rahmen einer Installation und einer Filmpräsentation.

Lesen Sie auch: Ein Rundgang durch die 4. Sächsische Landesausstellung zur Industriekultur

Zwei Panels komplettieren das Festivalprogramm. Am 24. Oktober, 16.30 Uhr, diskutieren die Bildungswissenschaftlerin Eva Renvert, Politikwissenschaftler Kolja Möller, Medientheoretiker Soenke Zehle und Alexander Karschnia (andcompany&Co.) mit ehemaligen Mitgliedern des Arbeiter*innentheaters Schwedt zum Thema „Arbeit wieder sichtbar machen“. Am 31. Oktober, 16.30 Uhr, sind die Künstlerinnen Antje Ehmann und Irina Pauls im Gespräch mit Hellerau-Intendantin Carena Schlewitt zum Thema „Choreografie der Arbeit“.

„Arbeit!“ – Das Programm 23./24./25. Oktober: „ Uncanny Valley/Unheimliches Tal“ Rimini Protokoll ( Stefan Kaegi) & Thomas Melle, Münchner Kammerspiele (CH/ DE) 23./24.Oktober: „Neue Horizonte: Eternity für alle!“ andcompany&Co. feat. Arbeitertheater ( DE) Performance 24.Oktober: „Arbeit wieder sichtbar machen“ Panel mit Alexander Karschnia (Theatermacher, Autor), Eva Renvert (Bildungswissenschaftlerin), Sönke Zehle (Medientheoretiker), Kolja Möller (Politikwissenschaftler) und Mitgliedern des Arbeitertheaters Schwedt 30./31.Oktober & 1.November: „Gold & Coal“ Daniel Kötter/ Sarah Israel/ Elisa Limberg ( DE) Performance 30./31.Oktober & 1.November: „shift change. SCHICHTWECHSEL“ Irina Pauls ( DE) Performance 31.Oktober: „Eine Einstellung zur Arbeit“ Ausgewählte Filme aus Marseille 31.Oktober: „Choreografie der Arbeit“ Gespräch mit Carena Schlewitt, Antje Ehmann und Irina Pauls 31.Oktober: „Konsequenzen globalen Rohstoffabbaus zwischen Leipzig und Papua“ Gespräch mit Daniel Kötter und Gästen Installationen (an allen Veranstaltungstagen ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn): „Eine Einstellung zur Arbeit“ Antje Ehmann/ Harun Farocki ( DE), Videoinstallation; „Arbeiter verlassen die Fabrik“ Harun Farocki ( DE) Videoinstallation Tickets und Informationen: www.hellerau.org/arbeit

Von DNN