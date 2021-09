Dresden

Seit 1998 sind das Heinrich Schütz Musikfest bzw. seine Vorgängerfestivals im Herbst fester Bestandteil der Pflege des musikalischen Erbes des Sagittarius. Die rührigen Veranstalter um den Verein Mitteldeutsche Barockmusik und seine Kooperationspartner scheinen keine Hindernisse zu kennen, dieses Fest alter Musik jährlich auf die Beine zu stellen. Dabei geht es nicht nur um Heinrich Schütz, sondern auch um seinen Bezug zu Zeitereignissen bzw. um andere, frühbarocke Meister.

In diesem Jahr ist es z.B. der 1571 in der Nähe von Eisenach geborene Michael Praetorius. Natürlich findet man von ihm etliche Lieder im Evangelischen Gesangbuch, z.B. „Es ist ein Ros entsprungen“. Aber er war auch Musiktheoretiker, hat sich mit Instrumentenkunde befasst, große und klein besetzte Werke geschrieben und – was eine Besonderheit ist – auch Tänze, die 1612 im Band „Terpsichore“ zusammengefasst wurden. Katharina Bäuml (artist in residence 2021), eine ausgewiesene Spezialistin auf der Schalmei, und ihr Ensemble Capella de la Torre werden sich ihm besonders widmen, genauso wie Monteverdi und natürlich Schütz. Insgesamt bestreitet sie fünf Konzerte.

Frauenkirche Dresden spielt große Rolle

Ansonsten weist das Programm 2021 wieder die gewohnte Vielfalt auf, was Komponisten und die Art und Weise der Auseinandersetzung mit dem Namensgeber und seiner Zeit (z.B. Jazz und Klanginstallationen) betrifft, aber auch die Konzertorte. Schütz‘ Lebensspuren folgend, liegen diese in drei Bundesländern an 21 Orten. Heinrich Schütz wurde 1672 im gotischen Vorgängerbau der heutigen barocken Frauenkirche in Dresden beigesetzt. Da dieser ab dem 17. Jahrhundert dem Verfall preisgegeben wurde, ist auch sein Grab verschollen.

Dessen ungeachtet spielt die Frauenkirche eine große Rolle beim Heinrich Schütz Fest, z.B. mit der Wiedergabe von Monteverdis „Marienvesper“ unter der Leitung von Frauenkirchenkantor Matthias Grünert. Von hier wird aber auch der Bogen geschlagen ins nächste Jahr mit der 350. Wiederkehr des Todestages von Heinrich Schütz. Dafür ist ein richtiges Festjahr konzipiert, hoffentlich darf es auch so stattfinden! Mit dem Schützbekenntnis „weil ich lebe“ – er verwendete es bekenntnishaft 1619 in der Widmung der „Psalmen Davids“ für seinen Kurfürsten – wird durch das Gabrieli Consort & Players unter Paul McCreesh hier der Startschuss gegeben. Es wird ein Triumph der Klangpracht werden.

Stilistische Spanne von Schütz bis Manfred Weiß

Der Dresdner Kammerchor und Hans-Christoph Rademann haben sich um Schütz besondere Verdienste erworben, wovon nicht zuletzt die 2019 vollendete Gesamteinspielung seiner Werke zeugt, sondern auch ihr Engagement in diesem Fest mit dem Programm „Himmel und Erde“. Eine Fortsetzung wird es mit der „Weihnachtshistorie“ in der Annenkirche geben und am nächstjährigen Karsamstag mit der Schütz’schen „Matthäus-Passion“.

Termine in Dresden (Auswahl) 8.10., 20 Uhr, Frauenkirche: Eröffnungskonzert Schütz22 – „weil ich lebe“ mit Gabrieli Consort & Players 9.10., 17 Uhr, Kreuzkirche: Kreuzchorvesper 9.10., 19 Uhr, Heilig-Geist-Kirche Blasewitz: „Vivat dem Fürsten“ – das Ensemble Polyharmonique mit Huldigungs- und Festmusiken von Paul Scheffer, Giovanni Valentini, Samuel Besler und Heinrich Schütz 10.10., 17 Uhr, Dreikönigskirche: Werke von Claudio Monteverdi und Heinrich Schütz, dargeboten von der Capella de la Torre 12.10., 11 Uhr, Aula des Gymnasiums Dresden-Plauen: „Heinrich & Heinrich“ – Ein Theaterstück von Stefan Becker für Kinder ab 8 Jahre 14.10., 11 Uhr, Talleyrand-Zimmer SLUB: Musikalische Schätze – Präsentation von Quellen aus der SLUB Dresden und Gespräch 14.10., 20 Uhr, Altes Pumphaus: Time Travel – Werke von Henry Purcell, John Lennon, Paul McCartney und der Jazz im Barock, Konzert der lautten compagney Berlin 15.10., 14.30 & 19.30 Uhr, Palais im Großen Garten: Barbara Strozzi – ein musikalisches Portrait 16.10., 20 Uhr, Jazzclub Tonne: Praetorius meets Jazz – Eine Zeitreise

Der dresdner motettenchor unter Matthias Jung breitet in der Dreikönigskirche eine stilistische Spanne von Schütz bis Manfred Weiß aus. Besondere Ereignisse sollten der Auftritt von Dorothee Mields und Hanna Zumsande mit der Hamburger Ratsmusik im Palais Großer Garten werden, wo Werke der venezianischen Barockkomponistin Barbara Strozzi zu Gehör kommen, und ein Konzert in der Blasewitzer Heilig-Geist-Kirche. Hier dürfte es ausgesprochen prächtig zugehen, führen das Ensemble Polyharmonique und das Barockorchester Wroclaw doch fürstliche Huldigungskantaten auf.

Themenfestivals laden zum Erkunden ein

Immer wieder gilt bei der Programmgestaltung auch dem Nachwuchs eine spezielle Aufmerksamkeit. Unter dem Titel „Heinrich & Heinrich“ wird in diesem und dem nächsten Jahr ein Erzähltheater mit Hans-Georg Pachmann präsentiert, dass sich mit dem jungen Schütz befasst, flexibel einsetzbar und damit ein spezielles Angebot für Schulen ist. Zudem ist für 2022 ein Projekt „SingSchütz“ geplant, in dem Kinder aus verschiedenen Gegenden Deutschlands Schütz singen sollen. Dafür ist dem Veranstalter besonders viel Glück zu wünschen.

Bevor sich am 6. November 2022, Schütz’ Todestag, der Reigen der Veranstaltungen mit einem großen Abschlusskonzert in der Frauenkirche schließt, gibt es im Rahmen von Themenfestivals viel zu entdecken und zu genießen. Eine hochkarätige, künstlerische Besetzung und maßstabsetzende Interpretationen sind vorgesehen. Erfreulich ist auch, dass dann die hiesige Schlosskapelle – eine besonders authentische Wirkungsstätte von Schütz – partiell als Konzertort genutzt werden darf – leider nur ausnahmsweise. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Von Mareile Hanns