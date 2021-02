Dresden

Wann waren Sie das letzte Mal im Theater? Wie lange liegt der letzte Restaurant- oder Museumsbesuch zurück? Der Lockdown hält weite Teile des öffentlichen Lebens, insbesondere die Kulturlandschaft, weiter fest im Griff. Und bei aller Vernunft und Vorsorge lässt sich der stetig steigende Drang nach Musik, Tanz oder einfach: dem Wunsch etwas zu erleben, nicht ignorieren. Er ist ein ständiger Begleiter – beim Einkaufen, auf dem Weg zur Arbeit oder einfach beim Spaziergang durch die Stadt, der an leeren Restaurants, ausgestorbenen Plätzen und Gebäuden vorbeiführt.

Aber nicht jeder Sehnsuchtsort ist dieser Tage vollends verlassen. Plötzlich ist eine Harfe zu hören. Gespielt wird sie von Sarah Christ. Seit Januar füllt die Musikerin Orte, die Dresdner seit Monaten schmerzlich missen, mit Klang. „Empty Spaces“ heißt das gemeinsame Projekt der Harfenistin und ihres Mannes Harald Heim, für das sie sonst so belebte Plätze wie z.B. die Eingangshalle des Hygienemuseums aufsuchen. Sarah Christ spielt auf der Harfe zum Ambiente passende Stücke, und Harald Heim, sonst eigentlich Hornist der Staatskapelle Dresden, übernimmt die Kameraarbeit. Das Ergebnis veröffentlichen die beiden auf dem Youtube-Kanal „Sarah Christ’s Harpworld“.

Eigentlich wäre die soloselbstständige Künstlerin in den vergangenen Monaten auf China-Tournee gegangen, hätte in verschiedenen Orchestern mitgespielt und einen Auftritt beim renommierten Lucerne Festival gehabt. Coronabedingt wurde alles abgesagt – notwendig, aber auch für Kulturschaffende ein demotivierender Umstand. „Ich hätt ja auch einfach die Harfe einpacken und sagen können: Das war’s, bis es wieder weitergeht“, erinnert sich Sarah Christ an den Anfang der Pandemie. „Aber ich bin vom Typ her einfach jemand, der sagt: Ich will spielen! Ich will was machen!“

Keine Auftritte: Mehr Zeit für aufgeschobene Projekte

Und so mussten Alternativen für die Zeit ohne Konzerte vor großem Publikum gefunden werden. Ab April startete sie dann ihr erstes Pandemieprojekt: die Garagenkonzerte. „Mein Mann ist Musiker, und zwei meiner Kinder spielen auch Instrumente. Da haben wir gedacht, wir machen jetzt einfach Musik und überlegen uns ein kleines Programm.“

Jeden Sonntag um 18 Uhr musizierte die Familie zusammen mit einem Gast in der Garageneinfahrt ihres Hauses. „Man merkte, wie sich die Leute so gefreut haben, dass Livemusik zu hören war oder dass mal irgendetwas wieder stattfindet“, erinnert sich die Harfenistin. Im Anschluss nutzte die Soloselbstständige die auftrittslose Zeit für eine neue Solo-CD. „Ich hab mir überlegt, dass ich Stücke zum Thema Tanz spielen möchte – quer durch die Jahrhunderte hindurch.“ Vor Corona seien immer Konzerte oder andere Aufträge dazwischengekommen. Im Juli 2021 soll die CD dann zusammen mit einem Videoprojekt, gefördert von „So geht sächsisch“, der Sachsenkampagne für kulturelle Vielfalt, erscheinen.

Sarah Christ mit ihrer Harfe im Programmkino-Ost Quelle: Dietrich Flechtner

Auch im Januar 2021 hat sich die Lage nicht geändert. Keine Konzerte, keine Auftritte, keine Beschäftigung. Deshalb setzten sich Sarah Christ und ihr Mann erneut zusammen. „Wir haben ein bisschen geredet und überlegt, was man machen kann. Zu Hause im Wohnzimmer üben erschöpft sich ja auch nach einer Weile. Dann haben wir gedacht: Wieso nicht einfach irgendwo spielen, wo sowieso gerade keiner ist? Im Restaurant zum Beispiel.“

Die Idee wurde ausgeweitet auf verschiedenste Orte, die ansonsten voller Leben wären. Museen, Kinos oder auch das Fitnessstudio. „Empty Spaces“ war geboren. „Da ist es auch interessant zu überlegen: Was spielt man am jeweiligen Ort? Im Fitnessstudio hab ich dann ,Despacito’ gewählt, weil das bei Zumba oft vorkam. Im Kino heute habe ich dann den Soundtrack eines Filmes gespielt“, erzählt sie nach ihrem Gastspiel im Programmkino-Ost.

Die Videos erzeugen vielseitige Emotionen

An diesen leeren Orten mit der Harfe zu spielen erzeuge eine Wahnsinnsatmosphäre, schwärmt die Musikerin. Jeder Ort inspiriere sie anders und habe eine besondere Stimmung. Beispielsweise der Auftritt im Hygienemuseum weckte bei der Harfenistin gemischte Gefühle. „Einerseits ist es wunderschön, da zu spielen, weil das einfach ein toller Ort ist“, erinnert sie sich. „Andererseits war da auch etwas Nostalgisches und Melancholisches. Man erinnert sich daran, wann man das letzte Mal hier war und dass überall Leute waren.“ Diese emotionale Ambivalenz überträgt sich bei den sanften Harfenklängen und den Kamerafahrten durch die verlassenen Räume sofort auf den Zuschauer. Sarah Christ will mit „Empty Spaces“ zum Nachdenken anregen, aber auch ein wenig Hoffnung wecken.

Beim Publikum scheint diese Mischung anzukommen. Das Feedback sei bisher „wahnsinnig positiv“. Alle hätten unglaublich reagiert, zahlreiche Anrufe, Mails und Kommentare in sozialen Netzwerken hätten die Mutter von drei Kindern erreicht. Auch die positiven Reaktionen der Besitzer oder Betreiber vor Ort überraschten die 40-Jährige. Jeder, bei dem sie angerufen habe, habe sich sofort begeistert gezeigt und das Vorhaben unterstützt. „Ich habe das Gefühl, dass sich viele freuen, wenn die leeren Räume wieder irgendwie belebt sind. Sie haben wieder ein bisschen Präsenz und können auch etwas auf ihren Kanälen posten“, erzählt die Musikerin. Durch „Empty Spaces“ habe sie viele neue Kontakte geknüpft. Einige der Locations hätten bereits weitere gemeinsame Projekte in Aussicht gestellt.

Die Harfenistin schaut optimistisch in die Zukunft

Aktuell ist die Harfenistin noch auf der Suche nach geeigneten Werbepartnern. Auch wenn es Sarah Christ hauptsächlich ums Spielen geht, so entstehen bei den Drehs trotzdem Kosten. Angesichts der finanziell eher angespannten Situation in der Kulturbranche – die November- und Dezemberhilfen gelten für viele soloselbstständige Künstler als Reinfall – ein notwendiges Anliegen. Auch Sarah Christ teilt die schlechten Erfahrungen mit den Hilfsprogrammen. Wäre sie darauf angewiesen, könnte sie gerade keine Projekte wie „Empty Spaces“ verwirklichen. „Gott sei Dank hat mein Mann ja sein Festgehalt“, zeigt sie sich hörbar erleichtert. Denn auf die Novemberhilfen habe sie keinen Anspruch, da die dreifache Mutter im letzten Jahr Elterngeld bezogen hat.

Dennoch lässt sich Sarah Christ nicht entmutigen. Im Gegenteil. „Ich versuche, jetzt eher positiv zu denken und zu schauen, was sich gerade Tolles entwickelt bei mir.“ Die eigene CD endlich umgesetzt zu haben, sei sehr erfüllend gewesen. „Ich war früher eher immer passiv, wurde irgendwie gefragt, ob ich etwas machen möchte. Ich merke gerade, wie sehr es mich beflügelt, mir eigene Dinge zu überlegen. Was mache ich als Nächstes?“

Natürlich will die Harfenistin weiterhin in Orchestern und anderen Engagements auftreten. Für das Jahr 2021 hat sich Sarah Christ dennoch vorgenommen, sich weniger festzulegen und an eigenen Ideen zu arbeiten. „Ich will einfach bereichernde und spannende musikalische Erfahrungen machen. Ich bin optimistisch, dass es eine interessante Zeit wird.“

Von Tim Krause