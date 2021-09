Dresden

Ist er wirklich da? Rainald Grebe, der pünktlich 19.30 Uhr die Junge Garde Dresden betritt, kann es selbst nicht so ganz glauben. Wie oft ist dieser Abend seit dem letzten Jahr verschoben worden (nicht nur coronabedingt)? Am Mittwoch hatten die Inzidenzzahlen ein Erbarmen, so dass Grebe endlich sein sechstes Soloprogramm mit den Dresdnern teilen kann – das Münchhausenkonzert, dem im Februar noch eine Münchhausen-Inszenierung am Staatsschauspiel folgen soll.

Grebe, mit adäquat anmaßender Königsrobe – oder ist es doch nur ein etwas großspuriger Bademantel? – in bester Hochstaplermanier ausstaffiert, hat sich bei Wikipedia zumindest mit den Eckdaten von Münchhausens Biografie vertraut gemacht. Im zweiten Teil des Abends trägt er sogar die Kanonenkugel spazieren und holt zu einem vergnüglichen Solo über Schein und Sein aus, in Bild und Ton, mit Fundstücken aus dem Fernseharchiv und aus der Welt des Obstanbaus.

Das Publikum amüsiert sich prächtig

Allzu historisch wird es von Anfang an nicht, denn als gelte es zu demonstrieren, dass er von seinem letzten Schlaganfall keinen dauerhaften Sprung in der Schüssel davongetragen hat, widmet sich Grebe erstmal ausgiebig dem aktuellen Esstrend Bowls! Sein neues Management habe ihm verordnet, Geometrie auf Gemüse loszulassen, so Grebe, um Instagram zu erobern, und er lässt sich nicht lumpen.

Im Vorbeigehen entsteht so eine lockere Kulturgeschichte der Schüsseln, nebst kurzer Verweise auf Prominente wie Camilla Parker-Bowl(e)s, die in der Feststellung kulturellen Fortschritts mündet – die eigenen Eltern hätten sich im Reihenhaus noch leere Teller als Statussymbole an die Wand genagelt, da setzt die volle Schüssel doch eine ganz andere Duftmarke.

Es wird dann weiter fröhlich geprotzt und mit der Dressierbarkeit des applausfreudigen Publikums kokettiert – Grebe angeblich beim Drahtseilakt auf hohen Dächern, Grebe als derjenige, der „die Comedy erfunden“ und die Filterblase salonfähig gemacht hat–, das Publikum amüsiert sich prächtig.

Treue Anhänger feiern Programm ab

Wenn dann auch noch nebenbei Franz, der treue Gefährte am Mischpult, für seine unterirdischen Klickzahlen im Netz aufgezogen wird, macht Grebe deutlich, wo für ihn Münchhausens Nachfahren zu verorten sind. Mit skeptischer Grundhaltung watscht er aktuelle Popsternchen und Influencer ab und darf sich zugleich ein bisschen unter sie mischen.

Vertraute Stichwörter und Zeilen aus dem eigenen Liedarchiv werden von treuen Anhängern abgefeiert wie die Zugabenhits bei Elton John, das aktuelle Grebe-Album heißt gar schlicht „Popmusik“ und ist mit acht äußerst eingängigen Stücken beim Dresdner Konzert vertreten.

Sind „Der Klick“ und die in griffigen Bildern gesetzte musikalische Annäherung an den „Adel“ Titel von typischem Grebe-Witz, setzt der Liedermacher auch andere Duftmarken wie die lakonische Annäherung an den „Tod“, die den Vergleich mit dem „Großen schwarzen Vogel“ von Ludwig Hirsch nicht zu scheuen braucht.

Als Zugabe die Steppenhymne

Ein Wiedersehen mit dem Indianerkopfschmuck gibt es natürlich auch, der dann aber wieder zu den Hochstaplern zurückführt, zu Karl May und dem Problem der kulturellen Aneignung, illustriert an den Indianervereinen der DDR.

Dass man Geschichte mit einem gütig-milden Lächeln auch mal für sich selbst sprechen lassen kann, hat schon Grebes Dresdner Inszenierung „Circus Sarrasani“ (2018) vorgemacht – was für die fortgesetzte Beschäftigung mit dem guten, alten Lügenbaron Gutes erwarten lässt.

Tagesaktuell bedingt ist auch die unverwüstliche Wahlkampfhymne „Der Kandidat“ im Programm vertreten, und als Zugabe kreischen einige Dresdner nach „Brandenburg“. Was sie kriegen, ist die Steppenhymne „Sachsen“, gefolgt von einem melancholischen Abgesang auf die Playback-Schwindler Milli Vanilli.

Von Wieland Schwanebeck