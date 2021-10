„Grenzerfahrungen – Wie die EU gegen Schutzsuchende aufrüstet“, lautet der Titel einer Wanderausstellung, die bis 14. November in der evangelischen Martin-Luther-Kirche in der Dresdner Neustadt zu sehen ist.

Es geht um Flucht und Asyl

Die Ausstellung informiert darüber, warum Menschen fliehen, wie Flucht verhindert, Fluchtrouten abgeschnitten werden, wie die EU-Außengrenze gegen Migranten abgeschottet wird, Schutzsuchende zurückgedrängt und neue Hürden im Asylrecht errichtet werden.

Gestaltet haben die Ausstellung Pro Asyl, die internationale katholische Friedensbewegung Pax Christi sowie die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK). Sie wollen damit zum Nachdenken und zur Diskussion anregen, auch über christliche Verantwortung in einem Europa, das sich seiner humanitären Werte und christlichen Wurzeln rühmt.

„Als Kirchen müssen wir uns einmischen“

„Auch in der Bibel gibt es viele Erzählungen von Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen“, sagt Sven Böttger, Beauftragter für Flüchtlingsarbeit und Integration der evangelisch-lutherischen Kirche in Dresden (Foto). „Als Kirchen müssen wir uns einmischen in die migrationspolitischen Debatten.“

2,4 Millionen Flüchtlinge weltweit zählte das Uno-Flüchtlingskommissariat Ende 2020. Zu den Fluchtgründen zählt neben Verfolgung und Krieg immer öfter auch Umweltzerstörung, die Menschen ihre Lebensgrundlage raubt.

