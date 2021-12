Dresden

Schießen oder nicht schießen, das ist mitunter eine Frage, die auf Sein oder Nichtsein hinausläuft und vor der nicht zuletzt Polizisten und Soldaten im Dienst stehen. Eine andere Frage wäre, ob Schießen euphorisch macht? Oder wie schnell Hemmungen verschwinden? Was ändert der erste Schuss? In der in einer fiktiven Kleinstadt in Colorado spielenden Netflix-Serie „The Ranch“ ist eine Frau umgehend bereit, statt die Demokraten nun die Republikaner zu wählen, nachdem sie das erste Mal geschossen hat. Ein Gag, aber an ihm ist viel Wahres dran.

Ein feuriges Spektakel

Geschossen haben – von Ausnahmen abgesehen – nach der Erfindung des Schießpulvers so ziemlich auch alle Monarchen, die jemals in Sachsen herrschten. Fast alle drückten allerdings nie ab, um ei­nen Menschen zu töten (Ausnahme wäre Kurfürst Moritz, der dann selbst durch einen Schuss starb). Wenn geschossen wurde, dann auf der Jagd oder beim Scheibenschießen, das wie das Schießen auf einen hölzernen Vogel von der Hofgesellschaft im Rahmen von Festlichkeiten praktiziert wurde. Die spektakulärste Form des Scheibenschießens war das Nachtschießen – so genannt nicht wegen der stimmungsvollen Kerzenbeleuchtung, sondern weil jeder Treffer automatisch durch einen Mechanismus an der Scheibe das Abfeuern einer Feuerwerksrakete auslöste. Ein solches Nachtschießen fand in Dresden zum Beispiel am 20. Februar 1711 als Teil der Karnevalsfeierlichkeiten statt.

Eine Radierung des Hofkupferstechers Moritz Bodenehr (1665–1749) vermittelt einen Eindruck von einem solchen in der Orangerie im Zwingerareal stattfindenden „Happening“. So erkennt man, dass sich um drei mit Kerzen beleuchtete Schießhäuschen ein buntes Völkchen bestehend aus Teilnehmern wie schaulustigen Zuschauern versammelte. Aus dem mittleren Schießhäuschen kommt wohl, die Vermutung liegt jedenfalls nahe, der Veranstalter höchstselbst, August der Starke. Offenbar hat er einen Treffer erzielt, schenkt aber dem daraus resultierenden Feuerwerk keine Aufmerksamkeit, sondern wendet sich (ganz „abgeklärter Hund“) mit einer wohlwollenden Geste an seine Gäste.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seine Büchse hat er an einem nach rechts davoneilenden Bediensteten abgegeben, links gratuliert ihm ein Höfling mit einer kleinen Reverenz zum erfolgreichen Schuss. Die beiden anderen Schützen haben gerade abgezogen: Auch sie trafen das Ziel, so dass drei Raketen die Nacht feierlich erhellen, wie Stefano Rinaldi in seinem aufschlussreichen Aufsatz „Das Scheibenschießen als höfisches Divertissement“ festhält, der in ganzer Länge in dem in den DNN schon ausgiebig besprochenen Heft 4/2020 der „Dresdner Kunstblätter“ nachgelesen werden kann. Mochte in der Schweiz Wilhelm Tell der ultimative Virtuose im Armbrustwaffengebrauch sein, wie es viel später dann Friedrich Schiller in seinem Drama „Wilhelm Tell“ für alle Zeiten festhielt, waren in Sachsen gleichfalls unglaublich treffsichere (Gewehr-)Schützen zugange.

Feuerwaffen mit filigranen Verzierungen

Wie auch immer: Real existierende Feuerwaffen zuhauf können nun auch in der umfassend rekonstruierten und unlängst wiedereröffneten Gewehrgalerie im Langen Gang des Dresdner Residenzschlosses in Augenschein genommen werden.

So wird eine Auswahl an zwischen viereinhalb und sieben Kilogramm schweren Scheibenbüchsen der 1750er Jahre präsentiert, die Dresdner Büchsenmacher meist für den Hof König Augusts III. schufen und die den Höhe- und Endpunkt der künstlerischen Entwicklung der Radschlossbüchse darstellen. „Der große dekorative Anspruch“ äußert sich laut Texttafel „in den hervorragenden Rokoko-Schnitzarbeiten, in den geometrischen Einlagen aus Bein, Hölzern und Perlmutt sowie in den fein gravierten Schlossplatten mit mythologischen und höfischjagdlichen Motiven“.

Lesen Sie auch Langer Gang in Dresden eröffnet: Fürstliche Sammlung voller Feuerkraft

Drei der gezeigten Büchsen weisen einen sogenannten Saurücken auf: Die Oberseite des Laufes ist als Kante, nicht als Fläche ausgebildet und kann als Visier benutzt werden; in einem Fall ist der Lauf zudem virtuos geschlängelt. Einige Büchsen sind Geschenke an August III., etwa von Graf Heinrich von Brühl, der wusste, womit er seinem „Boss“ ei­ne Freude machen konnte.

Von Christian Ruf