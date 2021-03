Dresden

Der alte weiße Mann, der seit einiger Zeit an allem schuld sein soll, wächst scheinbar stetig nach oder stirbt zumindest nicht aus. Was die derzeit 203 Mitglieder im Dresdner Geschichtsverein angeht, stellt der alte weiße Mann jedenfalls das Gros davon – das war bei der Gründung vor dreißig Jahren im Oktober 1991 auch so. Nun hat Uta Neidhardt, Vorsitzende des Dresdner Geschichtsvereins e.V., nichts per se gegen alte weiße Männer, aber verjüngen möchte sie die Mitgliederstruktur schon, weshalb sie in der Zukunft auf verstärkte Kooperationen mit Hochschulen und Universitäten setzt.

Ähnliches strebt Caroline Förster an, die in einem „starken Bewerberfeld“ (Neidhardt) das Rennen um den Posten des Geschäftsführers des Geschichtsvereins machte. Den hatte fünf Jahre lang Justus Ulbricht inne. In dieser Zeit trug er viel zur thematischen Öffnung der vom Geschichtsverein herausgegebenen Dresdner Hefte bei, wie Neidhardt anerkannte, aber er ging nun Ende 2020 in den Ruhestand.

„Vermittler zwischen Wissenschaft und interessierten Laien“

Seine Nachfolgerin Förster wurde 1981 in Dresden geboren, ihre Studienschwerpunkte an der TU Dresden waren Neuere und Neueste Geschichte sowie Kommunikationswissenschaft. Ihre Doktorarbeit verfasste sie zum Thema „Der Sächsische Landtag: Die Entstehung einer parlamentarischen Institution im Spiegel ost- und westdeutscher Erinnerungshorizonte“.

Geschichtsvereine hätten, „so antiquiert der Name auch klingen mag“, eine wichtige Aufgabe: „Sie sind Vermittler zwischen Wissenschaft und interessierten Laien, ebenso zwischen Jung und Alt“, sagt Caroline Förster. „Sie können Begegnungs-, Debatten- und Erkenntnisort sein“, gerade in einer Stadt wie Dresden, in der „viele Schichten an Erinnerungen und Deutungen übereinander liegen“. Sie wolle „Debatten anstoßen“, gezielt junge Menschen ansprechen und auf die Entdeckungsreisen in die Vergangenheit mitnehmen, „die derzeitigen Mitglieder im Verein aber nicht abschrecken, sondern auf diesem Weg mitnehmen“. Und Uta Neidhardt ergänzt: „Die Beschäftigung mit der Geschichte Dresden, Sachsens und den unterschiedlichsten Partnerlandschaften wie -städte ist für uns Grundlage zum Verständnis der Gegenwart und Ausgangspunkt für einen aufgeklärten Blick in die Zukunft.“

Die Dresdner Hefte

Die bewährte Zusammenarbeit und Vernetzung mit diversen städtischen Institutionen, Gesellschaften, Vereinen, Museen und Hochschulen bleibt bestehen. Die „Dresdner-Hefte“-Reihe, für die sich Förster auch eine digitale Form als Angebot für jüngere Leser vorstellen kann, wird auch in diesem Jahr auf vier Ausgaben kommen. Und sofern der Herbst sich als halbwegs „entvirt“ erweist, soll wie gewohnt und bewährt ein thematisch fokussiertes Kolloquium stattfinden.

Die Auflage eines Dresdner Heftes liegt, nachdem sie Anfang der 1990er Jahre schon mal 4000 Stück betrug, derzeit zwischen 2000 und 2500 Exemplaren, wie Dieter Hoefer, Schatzmeister des Geschichtsvereins, sagt. Von einer Auflage gehen gut 200 Exemplare automatisch an die Vereinsmitglieder, 500 weitere an die Abonnenten, deren Zahl über die letzten Jahre hinweg ziemlich stabil geblieben ist. Der durchschnittliche Abonnent der „Vierteljahreszeitschrift für Kulturgeschichte“ gehört in der Regel der Generation 50plus an und ist in Dresden geboren – Ausnahmen bestätigen die Regel. Der Rest einer Auflage muss verkauft werden. Das war bislang bis auf thematisch vielleicht etwas sperrige und daher beim Publikum nicht ganz so Zuspruch findende Titel nie ein Problem, ist es nun in Zeiten von Corona aber schon, weil seit Dezember Buchhandlungen, Galerien, Museumsshops usw. von Amts wegen geschlossen waren.

Gleichwohl sei die finanzielle Lage entspannt, wie Schatzmeister Hoefer versichert. Der Verein kommt mit „Plus-Minus-Null“ aus dem vergangenen Jahr, nicht zuletzt deshalb, weil die Volksbank als Hauptsponsor weiter zur Stange hält, weil weder ein Mitglied noch ein Abonnent absprang und nicht zuletzt weil die institutionelle Förderung durch die Stadt erfreulich unkompliziert Bestand hat. Es lässt einfach ruhiger schlafen, wenn man von den 60 000 Euro, die für dieses Jahr beantragt wurden, 55 000 bewilligt bekommen hat. Sollte aber ein dritter Lockdown kommen, dann hätte man denn doch ein massives Problem, warnt Hoefer.

