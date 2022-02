Dresden

Die nationalen Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag des weltberühmten Malers Gerhard Richter bieten eine Trilogie musealer Ehrerbietung – Berlin zeigt in der Neuen Nationalgalerie Künstlerbücher, Köln präsentiert im Museum Ludwig Werke aus dem imposanten Eigenbestand, und Dresden eröffnet heute im Albertinum eine respektable Sonderausstellung, die teils hier noch nie zu sehende Werke mit bereits bekannten Leihgaben vereint. Die Ausstellung, minimalistisch mit „Portraits. Glas. Abstraktionen“ überschrieben, kann dabei mit Fug und Recht als die zentrale Exposition zum aktuellen Jubiläum des Malers gelten, der sich zur Eröffnung durch seine Ehefrau, Sabine Moritz, und seine jüngste Tochter, Ella, vertreten ließ.

Einblicke in Richters Schaffen

Jene Präsentation von 40 Werken, die neben Malerei auch Fotografien und Glasscheibenobjekte zeigt, mag mancher als Punktsieg verstehen – in der Konkurrenz der Kunststädte, die sich seit langem um den Maler bemühen und für diesen eine besondere Bedeutung als Geburtsort (Dresden), Wahlheimat (Köln) und Zielort (Berlin) besitzen. Vielleicht spielt im Albertinum aber ebenso ein wenig Trost angesichts des Umstands hinein, dass Gerhard Richter seine ihm gehörenden Bilder gerade erst an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gab, wo diese im neu erstehenden Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin ihren Sammlungssitz finden werden. Kompensiert wird dies in Dresden nun zuerst einmal mit höchst ungewöhnlichen Einblicken in Richters Schaffen, zumal wenn man weiß, dass der Künstler diese Ausstellung bis ins kleinste Detail selbst konzipierte, wie Dietmar Elger, Leiter des für das Projekt verantwortlichen Gerhard-Richter-Archivs an den Staatlichen Kunstsammlungen, bemerkte.

Gerhard Richter Ausstellung zum 90. im Dresdner Albertinum Ausstellungsansicht "Gerhard Richter. Portraits. Glas. Abstraktionen"© Gerhard Richter 2022 (04022022), Staatliche Kunstsammlungen Dresden Quelle: SKD

Erlebnis schonungsloser Güte

Es sind vor diesem Hintergrund vor allem die intimen Sujets, welche ein Nah-Erlebnis schonungsloser Güte eröffnen. Neben den Porträts der stillenden Ehefrau und seiner vier Kinder überzeugen um das Familiengeschehen herum gruppierte Landschaften (u.a. „Gehöft“, 1999), mit denen Gerhard Richter, so der Pressetext, „emotionale Erinnerungen“ verbindet. Wer im Mittelraum der drei Säle umfassenden Schau im Obergeschoss vor Gerhard Richters (aus dem MoMA in New York City entliehenen) Selbstbildnis steht, kann sich der imaginativen Regie des skeptischen Spurenbildners aus Sachsen wahrlich nur schwer entziehen.

