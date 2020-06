Dresden

Ein lauschiger Sommerabend unter Bäumen, ein Glas Wein in der Hand, in Erwartung einer gelungenen Mixtur zwischen Musik und Wort – beste Voraussetzungen, um die Unwägbarkeiten und Einschränkungen des Alltags mal für eine Stunde zu vergessen. Der Garten des Societaetstheater bot dafür die ideale Kulisse. Schon bald musste man aber verblüfft feststellen, dass es das alles schon einmal gegeben hat. Im Paris des Jahres 1832 herrschte eine Epidemie, ebenfalls – wie Corona – mit dem Buchstaben C beginnend, nämlich die Cholera, und ebenfalls mit erstaunlichen Parallelen zur Gegenwart, was die Folgen betrifft.

Von Hamsterkäufen und Masken im 19. Jahrhundert

Hintersinnig und mit einer gehörigen Portion Humor führte der Geiger Florian Mayer in diese Zeit zurück. Eingeklemmt zwischen wachsenden Zeitungsbergen (ja, auch damals berichtete zumindest ein Blatt über Ansteckungszahlen, Gestorbene und Genesene) las er aus Briefen und anderen Texten. Und siehe da, man fand alles wieder: die Warnung vor Hamsterkäufen, ärztliche Notversorgung, Masken, massive Einschränkungen im gesellschaftlichen, insbesondere dem kulturellen Leben, die guten Geschäfte von Apotheken usw. usf.

Mayer als moderner Paganini

In dieser für Paris schwierigen Zeit ließ es sich der Geigenvirtuose Niccolo Paganini nicht nehmen, in die Stadt zu kommen und die nach Ablenkung und Kunst hungernden Menschen in seinen Bann zu ziehen. Es gab zwar ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber dann schlug die Begeisterung für ihn hohe Wellen. Und er konnte nicht nur mit seinem Spiel, sondern auch in Briefen einen Lobgesang auf die Musik und die Kunst für alle anzustimmen. „Ein Theater zu füllen, das nenne ich Glück.“ – wie wahr!

Florian Mayers Faible für Paganini und seine sehr intensive Beschäftigung mit dem Italiener sind bekannt. So manches Mal schon lieferte er dafür den klingenden Beweis. Hier nun gesellte er zu den klug und beziehungsreich ausgewählten Texten, die dem zahlreichen Publikum in der kurzweiligen Stunde so manches Schmunzeln entlockten, u.a. immer wieder Ausschnitte aus den 24 Capricen op. 1, jener fulminanten, irrwitzigen Herausforderung für alle Geigenvirtuosen, bei denen man genauso gut brillieren wie untergehen kann. Paganini schrieb sie in drei Gruppen zwischen 1802 und 1817. Herausgekommen ist ein Feuerwerk blitzblanker Virtuosität und technischer Raffinesse auf höchstem Niveau, über das man auch heute nur staunen kann. Florian Mayer glänzte an diesem Abend wieder mit seiner stupenden Technik und ganz selbstverständlich herüberkommenden Virtuosität – ein gewagter, fingerbrecherischer Balanceakt, den er scheinbar mühelos bewältigte. So ist es eben, wenn man – wie Florian Mayer – Paganini verinnerlicht hat und das Ganze nicht nur als Blendwerk dämonischen Ausmaßes begreift.

Und so war es ein Abend, der trotz oder viel mehr wegen des latent anwesenden Corona-Themas zum reinsten Vergnügen avancierte und den Besuchern eine beruhigende Erkenntnis aus jener Cholera-Zeit mit auf den Heimweg gab: Die Cholera ist damals ebenso schnell wieder verschwunden wie sie kam.

Von Mareile Hanns