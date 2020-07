Dresden

Wer Beate Hornig in ihrem Atelier treffen möchte, muss sie suchen. Das Grundstück liegt zwar gleich an einer großen Straße in Oppach in der Oberlausitz – und ist dennoch gut versteckt. Der Garten allein ist ein Besuch wert – alles blüht und sprießt jetzt. Und hier findet sich ein alter Tontopf und dort hinten ein verschnörkelter Stuhl und auch drei Ziegen. Ein verwunschener Ort, wie gemacht für Eremiten, wie sie selbst sagt: „Ich brauche diese Stille, nichts lenkt hier ab. Etwas Besseres kann ich mir nicht vorstellen.“ Beate Hornig schöpft hier Kraft – für sich, für ihre Kunst. Ununterbrochen hat sie in den letzten Monaten an Bildern gearbeitet – für ihre erste große Ausstellung. Die 62-Jährige malt nicht einfach so, sie beherrscht eine uralte Volkskunst – die Hinterglasmalerei.

Sie sieht das Bild fertig vor den Augen, bevor sie den ersten Pinselstrich setzt. Vorsichtig trägt sie die lichtundurchlässigen Farben auf die Rückseite einer Glasscheibe auf. „Ich male alles seitenverkehrt“, sagt die gebürtige Zittauerin und erklärt weiter: „Wenn ich einen Himmel male, dann beginne ich immer mit den Wolken und dann erst kommt langsam das Blau und so arbeite ich mich vor bis zur dunkelsten Farbe.“

Das besondere Leuchten der Farben

Fragt man die Künstlerin, was sie an der Hinterglasmalerei besonders reizt, erzählt sie sofort von dem besonderen Leuchten der Farben: „Dieses Prägnanz der Farben ist einfach ungewöhnlich. Erzeugt wird sie nur durch die Reflexion und Lichtbrechung vom Glas. Das begeistert mich immer wieder neu.“ In der Tat, die Farben strahlen wirklich. Unruhig ruhig, nennt Beate Hornig eines ihrer Bilder. Es zeigt nicht mehr als Augen und eine angedeutete Nase.

Das intensive Grün und Blau der Iris springt einen geradezu an, die schwarzen Streifen der Nase aber auch. Eine unheimliche Stimmung – als ob ein Wolf Beute wittert und losspringt, jetzt, in diesem Augenblick. Oder die sieben Rosen auf dem Bild ohne Titel. Davor sitzt Sensenmann und wartet. Er muss lange warten, das nächste Opfer kommt erst, wenn die letzte Rose verblüht ist. Diese Rosen aber, sie verblühen sehr langsam: Ihr Rot ist viel zu satt. Sie leuchten wirklich unglaublich, so klar, so rein.

Ein mühsamer Prozess

Beate Hornig ist eine Meisterin par excellence der Hinterglasmalerei. Sie tupft und streicht die Acrylfarben vorsichtig aufs Glas, dann kratzt und gräbt sie sie wieder frei. In der Kunstgeschichte wurde diese Technik sträflich vernachlässigt, erst Künstler wie Wladimir Kandinsky, Gabriele Münter, Franz Mark oder Paul Klee bewunderten diese Volkskunst und versuchten sich selbst erfolgreich daran.

Ein mühsamer Prozess: Farbe auftragen, Glas umdrehen, das Ergebnis anschauen und alles wieder von vorn. Stundenlang steht die Künstlerin in ihrem Atelier, ist ganz bei sich und arbeitet. Vorsichtig setzt sie noch Stofffetzen und bedruckte Papiere auf das Glas. Das gibt den Arbeiten noch einen ganz eigenen Zauber. Ab und zu aber schaut sie in den lichtdurchfluteten Raum, bleibt ihr Blick hängen – an der Zettelwand zum Beispiel.

Immer wieder Sarah Kirsch

Fremden sticht sie sofort ins Auge. Ausgeschnittene Zeitungsartikel, Bilder, Fotos mit Maria Callas, Miles Davis, Jimi Hendrix, Werner Herzog, David Lynch, Klaus Kinski, Gerhard Richter, Eberhard Havekost und immer wieder Sarah Kirsch. „Irgendwie haben diese Menschen alle etwas mit mir zu tun. Ich liebe die albtraumhaften Filme von David Lynch, Gerhard Richter hat wie ich als Bühnenmaler am Zittauer Theater gearbeitet und die poetischen Gedichte von Sarah Kirsch tragen mich – seitdem ich denken kann – durch mein Leben. Dieses hier zum Beispiel, es heißt ALLEIN“, sagt sie und zeigt auf die Rückseite einer Arbeit:

Die alten Frauen vor roten Häusern

Roten Hortensien verkrüppelten Bäumen

Brachten mir Tee. Würdevoll

Trugen sie die Tabletts zurück, bezogen

Horch- und Beobachtungsposten

Hinter Schnickschnackschnörkel-Gardinen.

Hinter Schnickschnackschnörkel-Gardinen heißt dann auch das Bild, wie so viele ihrer Titel Gedichtzeilen entstammen könnten: Junger Spund, schönböser Traum, Ninne ninne sause. Oder Vitzliputzli. So nennt sie ein merkwürdiges Tier in einem goldenen Käfig. Der Name des aztekischen Kriegsgottes passt für diesen Nimmersatt. Selbst in diesem Käfig wirkt er noch gefährlich. Genauso wie die blaue, furchteinflößende Gestalt, die trotz ihrer scheinbar geringen Körpergröße Angst macht. Aspis – das verstockte, böse Wesen, das aus dem Blut der Medusa entstanden sein soll. So klein diese Arbeit ist, sie prägt sich einem sofort ein.

Respekt vor dem zerbrechlichen Glas nie verloren

Beate Hornig begeisterte sich schon als Kind für Hinterglasmalerei. Obwohl sie eine Meisterin dieser schwierigen Technik ist, hat sie den Respekt vor dem zerbrechlichen Glas nie verloren. Sie zeigt auf eine große Arbeit hinter sich. Eine schwarze Frau mit Sichel in der Hand. Ein Riss zieht sich durch das ganze Gemälde. „Ich hätte es wissen sollen, das Glas ist viel zu groß. Je größer, umso komplizierter wird es. Es ist beim Umdrehen passiert, auf einmal klirrte es“, sagt sie und auch, dass solch ein Klirren ganz schön laut sein könne.

Das leuchtende Hellgrün mit der schwarzen Frau hat es deshalb nicht in die Galerie Gebr. Lehmann geschafft – dafür vierzig andere Arbeiten. „Das war mein Traum, ich wollte unbedingt dort ausstellen“ erzählt Beate Hornig und setzt nach: „Das müssen sie mir wirklich glauben. Ich hatte einen kleinen Zettel. Fünf Dinge standen da drauf, die ich unbedingt in meinem Leben noch einmal machen wollte. Und da gehörte auch eine Ausstellung dazu, nicht nur in Dresden, sondern auch bei den Lehmännern.“

„Aber schön, was ist das?“

Die Oppacherin ist studierte Theatermalerin, jahrelang arbeitete sie für die Bühne in der Semperoper. Seit 2003 aber ist sie ihre eigene Herrin. Ihre Arbeiten jedoch kennen die wenigsten Menschen. Das will die Dresdner Galerie nun ändern. Frank Lehmann spricht von einer echten Entdeckung. „Klar wissen wir, dass Beate Hornig die Mutter einer unserer Künstler ist. Vor fünf Jahren hat Tilman eine Arbeit von ihr in eine Ausstellung mit hinein geschummelt. Seitdem schauen wir uns ihre Kunst genauer an.“ Der Galerist erzählt von der Schwierigkeit, heutzutage noch echte Entdeckungen zu machen.

Zeit, Ort, Glück, all das spiele eine große Rolle. Schlussendlich habe Beate Hornig die Galerie überzeugt. „ Beate Hornig passt eigentlich nicht in unser Programm. Ihre besonderen Arbeiten aber haben uns nicht losgelassen. Sie berührt mit einer scheinbaren Naivität und Einfachheit“, erklärt Frank Lehmann und spricht von ihrer Unbefangenheit, an aktuelle Themen heranzugehen, die ihresgleichen suche: „Es ist schon fast beängstigend, wie aktuell, wie politisch gerade diese Ausstellung geworden ist.“

Beate Hornig schmunzelt, als sie das hört. Sie wolle eigentlich niemandem Angst einflößen, ganz bestimmt nicht. Sie male doch auch schöne Bilder. „Aber schön, was ist das?“, fragt sie und gibt sich die Antwort gleich selbst: „Das ist eine zweischneidige Sache bei mir. Das Häßliche, Böse, das Schlechte ist doch immer mit dem Schönen, Lieben und Guten verbunden. So ist doch das Leben!“

„HINTERGLAS“, Beate Hornig, zu sehen noch bis zum 18. Juli 2020 in der Galerie Gebr. Lehmann

Von Adina Rieckmann