Auf den ersten Blick assoziieren die Arbeiten David Morgensterns menschenleere Raumgefüge, deren bestimmendes Element die Linie bildet. Der Pinselduktus als stets integrativer Bestandteil der Komposition ist vehement, fast reliefartig, hinterlässt pastose Spuren auf dem Malgrund. Eine dunkle erdige Farbpalette dominiert und verstärkt den fragilen und dystopischen Charakter der Arbeiten. Neben Ölfarben, verwendet David Morgenstern Bitumen, ein Kohlenwasserstoff-Gemisch zähflüssiger, pechartiger Konsistenz, das aus Erdöl gewonnen wird.

Von Künstlerkollegen verworfene Arbeiten als Basis

Die Gemälde entstehen in einem langwierigen Verfahren, dem erste Zeichenstudien, seiner Umwelt in situ abgewonnen, vorausgehen. Der Prozess der Transformation des zuvor Gezeichneten in eine eigene malerische Formulierung vollzieht sich unmittelbar auf der Leinwand. Hierbei steigert der Künstler die Abstraktion und Fragmentierung der Form, die letztlich auf Kreisbogen, Halbgerade, Hyperbelast oder Kreissegment kondensiert wird.

Oftmals bilden von Künstlerkollegen verworfene Arbeiten die Basis für seine eigenen Gemälde. Mitunter integriert er diese sichtbar in die eigenen Kompositionen oder lässt sie vollkommen im Fond seiner Gemälde aufgehen. Gesteigert wird das Moment der Verunklärung für den Rezipienten zudem mittels eines schichtenweisen Bildaufbaus, wobei Farbauf- und -abtrag alternieren können. Dringt der Blick des Betrachters weiter vor, offenbart sich eine konstruktive Dimension, die jedoch zugleich Irritationen hervorruft. Auge und Verstand bemühen sich mitunter vergeblich um eine plausible Konvergenz zwischen der angedeuteten räumlichen Illusion und ihrer zeitgleichen Destruktion.

2017, ein Jahr nach Beendigung seines Meisterschülerstudiums bei Christian Sery an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste wird David Morgenstern mit dem Hegenbarth-Stipendium ausgezeichnet. Seit 2018 arbeitet der bislang v.a. intermedial wirkende Künstler vorzugsweise an seinem malerischen Werk. 2019 widmen die Initiatoren des Freitaler Kunstraums Quäne 3 David Morgenstern die erste Einzelausstellung. Arbeiten jener beachtlichen Schau sind nun in der zweiten Solo-Ausstellung unter dem Titel curvus in der Galerie Adlergasse und dem Projektraum „Runde Ecke“ mit aktuellen Werken vereinigt.

Mit dem „ Denkzeit “-Stipendium ausgezeichnet

Der in diesem Jahr mit dem „ Denkzeit“-Stipendium der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen Ausgezeichnete arbeitet vorzugsweise in Serien, so dass er die Stadien einer Bildidee langfristig zu entwickeln, ja regelrecht zu entzerren vermag. So geschehen in der sechsteiligen Reihe Dysfunction. Ausgehend von der isolierten Figur des Kreises, die bereits zu Beginn in zwei nahezu identische Segmente geteilt wird, steigert der Künstler im Verlauf der Serie den Bruch mit der intakten Form. Varianten des Bogenmotivs und seiner Bestandteile dominieren die weitere Abfolge. Trotz Fragmentierung, die tragende Funktion der Formidee bleibt potentiell bewahrt, ist der Betrachter doch geneigt, die einstige Verbindung der Elemente erneut zu imaginieren. Planvoll erfolgt die Destruktion des Bogenmotivs. Die Flächeneinteilung im Zahlenverhältnis des Goldenen Schnittes wird jeweils markiert von stützenden Widerlagern.

Die Serie Dysfunction endet im Verzicht auf einen der stützenden Schenkel des Bogenmotivs. Der gestelzte Rundbogen, nicht mehr intakt, verliert somit vollends seine tragende Funktion, wird zum Blendbogen. Als ob dies nicht genug sei, erfährt nun auch er, noch immer ein Element architektonischer Gliederung, seine finale Dekonstruktion.

Die eingangs erwähnte Gestalt architektonischer oder stereometrischer Versatzstücke, Resultat eines in selbst auferlegter Restriktion entwickelten Formenvokabulars, wird ferner zum Auslöser für Morgensterns Projektionen eines experimentellen Bildraums, der zugleich mit jedem Raumkontinuum bricht. Tektonische Liniengefüge umspannen eine offene imaginäre Raumbühne, darin eingespannt das Motiv des gotischen Spitzbogens, scheinbar räumlich verortet.

Doch was hier wie ein Schlagschatten vor dem Eingang der Bogenöffnung aufscheint und Tiefe suggeriert, mutiert im nächsten Augenblick zur konstruktiven Geraden, integriert in das fragile Gefüge aus streng gesetzten Linienzügen. Unsere Wahrnehmung wird zudem verunsichert ob der dichten, strukturlosen Farbflächen, die wie Einsprengsel die vermeintlichen architektonischen Konstrukte durchziehen. Der systematisch gegliederte Bildraum scheint hier in organischen Verfall überzugehen, zurück bleibt das Phänomen des erodierten Raumes, der sich mehr und mehr der Realität verpflichtenden Wahrnehmung entzieht.

David Morgenstern, „curvus“, Galerie Adlergasse und Projektraum „Runde Ecke“, Wachsbleichstraße 4a, EG

Die Ausstellung ist bis 18. Dezember verlängert worden und kann nach vorheriger Anmeldung (Besucherservice: 0351/86602-11) Mo-Fr 16-19 Uhr & Mo+Do 10-13 Uhr) besichtigt werden.

Von Katharina Arlt