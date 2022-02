Dresden

„Denn sie wissen nicht, was sie tun“ lautet der deutsche Filmtitel des Kinoklassikers „Rebel Without a Cause“ von 1955, mit dem James Dean berühmt wurde. Den Frauen, die sich für den Fotografen Jacques Schumacher ablichten ließen, ob nun nackt oder neckisch kostümiert, wird von den Machern der Ausstellung „Frech + frei“in der Cafeteria der SLUB hingegen durchaus bescheinigt, dass sie wussten, was sie tun. „Schumacher begegnet den Frauen mit Respekt auf Augenhöhe, er inszeniert nicht an den Modellen vorbei. Diese bekommen zwar mitunter eine ,Regieanweisung’, aber die Frauen dürfen diese selbst interpretieren und so das Bild und damit auch die Wahrnehmung des Betrachters maßgeblich mitprägen: durch selbstbewusste Blicke und körperliche Präsenz“, sagt Simone Fleischer, Kuratorin der Ausstellung und Koordinatorin des Fachinformationsdienstes Kunst – Fotografie – Design an der SLUB. Die Schau ist die dritte in der Reihe „loungeaffairs – fotografie über den Tellerrand“.

Geboren 1933 in Buitenpost in den Niederlanden, zählt der seit den 1960er Jahren in Hamburg lebende Schumacher zu den bekanntesten Werbe- und Zeitschriftenfotografen Deutschlands. Überregional bekannt wurde er – jedenfalls im Westen – mit seinen Fotografien für den jährlichen Kalender des Wochenmagazins „Der Stern“, in denen er klassische Magazin- und Werbethemen ironisierte. Schumacher, der in Bielefeld Grafik studiert hat, war für eine Vielzahl von Lifestyle- und Modemagazinen tätig, neben dem „Stern“ etwa für den „Spiegel“, die „Petra“, aber auch für halt nicht nur wegen ihrer Interviews geschätzte Männermagazine wie „Playboy“ und „Penthouse“, die in analogen Zeiten alles zu vermitteln gedachten, „was Männern Spaß macht“.

„Humorvolles Spiel mit Klischees und Konventionen“

Wie Jens Bove, Leiter der Deutschen Fotothek an der SLUB erklärt, widmete sich Schumacher schon früh auch der künstlerischen Fotografie. Die Fotothek hat über 300 Fotografien von im aus dem Zeitraum 1960 bis 2021 in ihrem Bestand, die online zugänglich sind. Ein erster Gruß, denn Schumacher, den Bove vor vier Jahren erstmals traf, wird sukzessive sein gesamtes Archiv der SLUB überlassen. Bove schätzt an Schumachers nicht zuletzt dessen „humorvolles Spiel mit Klischees und Konventionen“ in seinen Bildern. Ähnlich sieht Simone Fleischer die Sache, sie ist hingerissen von den „komischen Volten“, die Schumacher hinbekommt.

In der Mitteilung der SLUB lässt Jacques Schumacher wissen: „In meinen Augen waren die Siebzigerjahre eine wichtige Epoche des Aufbruchs: Die Befreiung der Frau wurde für alle sichtbar. Es entwickelte sich eine farbenfrohe Ästhetik, die auch das Ende der Schwarzweiß-Fotografie bedeutete. Als Fotograf durfte ich endlich humorvolle, ja freche Bilder machen...“ Insofern ist es folgerichtig, dass die Kuratorin Simone Fleischer vorrangig Bilder aus den Siebzigerjahren ausgewählt hat.

Darunter sind auch Beispiele für die Blauen Bilder“, die entstanden, als Schumacher Probeaufnahmen für eines der bereits erwähnten Männermagazin machte. Nun entsprechen nicht alle Models den Vorstellungen des Auftraggebers, aber Schumacher gab den Frauen unabhängig vom Auftrag eine Bühne, auf der sie sich so zeigen konnten, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Mal frech, mal frei, entstanden Aktaufnahmen, „deren zurückgenommene Erotik eine geheimnisvolle Aura ausstrahlt“, wie im Katalog zu lesen ist. Die Tatsache, dass die Bilder die Namen der Models erhielten, etwa „Amanda“, würde zusätzlich zeigen, „dass es hier nicht darum geht, die Models dem männlichen Blick auszuliefern, sondern, dass sie sich selbst als Frau präsentieren.“

Hängen in der Ausstellung 15 Aufnahmen Schumachers, wartet der Katalog mit seinem einführenden Text mit insgesamt 25 Bildkarten aus dem Œuvre des Fotografen auf. Erhältlich ist er online zum Preis von zehn Euro.

Die Cafeteria Bib-Lounge in der SLUB Zellescher Weg 18 wird vom Studentenwerk Dresden betrieben und ist bis 22. März montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Von Christian Ruf