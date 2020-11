Dresden

Linken-Stadtrat Tilo Wirtz hat einen beachtlichen Stapel Bücher und anderes Forschungsmaterial vor sich aufgebaut. Die Quellen enthalten Hinweise auf die Nutzung des Festspielhauses Hellerau als „Polizei-Waffen-Schule“ in den Jahren 1938-1945, eine von vier im „Reich“. „Seit zehn Jahren sträuben sich mir die Haare, wie dieses Geschichtskapitel bagatellisiert wird“, erklärt Wirtz seinen Forschungseifer. Unterstützt wird er von der Historikerin Esther Ludwig, die seit eineinhalb Jahren ebenfalls ehrenamtlich recherchiert.

Aktueller Anlass ist ein vom Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung bereits einstimmig gebilligter Ergänzungsantrag der Linken, diesen Abschnitt der Hellerau-Geschichte wissenschaftlich aufzuarbeiten. Er ist der Vorlage einer Modernisierungs- und Nutzungskonzeption für den ehemaligen Kasernen-Ostflügel angefügt, die am bevorstehenden Donnerstag vom Stadtrat beschlossen werden soll.

Tilo Wirtz hofft, dass diesem Aspekt der Vorlage mehr Erfolg beschieden sein wird als ein sinngemäß ähnlicher Auftragsbeschluss des Stadtrates an den Oberbürgermeister von 2015. In der Fraktionszeitung der Linken erschienen damals bereits drei große Beiträge, die sich mit der Polizeischule, ihren Kommandeuren und den Verbrechen der Absolventen befassten. Der Auftrag an den OB aber versandete. Zuvor waren schon im Wiedereröffnungsjahr des sanierten Festspielhauses 2006 die Jahre nach dem ersten Weltkrieg merkwürdig schwach beleuchtet worden. Verständlicherweise dominierten die beiden kurzen „goldenen Jahre“ vor dem ersten Weltkrieg, in denen das Tessenow-Gebäude geradezu kometenhaft zu einem Zentrum der europäischen Moderne und vor allem des Tanzes aufstieg. Auf sie beriefen sich die Wiedererwecker nach dem Abzug der sowjetischen Truppen 1993, und in dieser kreativ adaptierten Tradition sieht sich das Festspielhaus bis heute.

Komplette Geschichte berücksichtigen, nicht nur Glanzzeiten

Stadtrat Wirtz reibt sich vor allem an der Deklaration des Ostflügel als „nationales Kulturdenkmal“ und an der Welterbe-Bewerbung von Hellerau, die er begrüßt, die aber die komplette Geschichte der Gartenstadt berücksichtigen sollte. Der Denkmalcharakter des äußerlich nicht gerade ansehnlichen Ostflügels wird mit dem ersten so genannten Ludwig-Kroher-Dachstuhl begründet, eine besonders materialsparende und zugleich relativ bombensichere Konstruktion. Das Dach des Ostflügels ist bereits für 660.000 Euro provisorisch gesichert worden. Hier sollen Probenräume und Unterkünfte für Künstlerresidenzen eingerichtet werden, über die bereits seit eineinhalb Jahrzehnten gesprochen wird. Der sanierte Westflügel wird seit längerem als Verwaltungsgebäude genutzt.

Beide zweigeschossigen Kasernenflügel waren als Unterkünfte für etwa 300 Polizeischüler erst mit dem Umzug der Schule von Dresden-Hosterwitz nach Hellerau 1938 errichtet worden. Das ursprüngliche Tessenow-Ensemble verfügte noch über einen freien Durchgang vom Urnenfeld über den Vorplatz des Festspielhauses, der ab 1933 Adolf-Hitler-Platz hieß. Das „Reich“ kaufte das Gelände von der Hellerau GmbH. Das nur sporadisch als Wohlfahrtsschule, Kindertagesstätte oder für Theateraufführungen genutzte Festspielhaus war nach langem Leerstand bereits vom Verfall bedroht.

Die Postkarte von 1944 – M.Graupner – zeigt das Polizei-Lehrbataillon in Hellerau. Quelle: Abb.: Fraktionszeitung der Linken 2015

Im NS-Staat wurde hier vor allem für die „Polizeibataillone“ ausgebildet, die wie die SS und alle Polizeigliederungen Heinrich Himmler unterstanden. Sie wurden im Hinterland der eroberten Gebiete eingesetzt, um Partisanen zu bekämpfen, Zivilisten und Geiseln zu erschießen, Ghettos zu räumen und Juden zu deportieren. In diesem System galt Hellerau als „Ersatz-Truppenteil“. Das hier zusammengestellte Reservebataillon „ Leipzig“ vollstreckte beispielsweise die Erschießungen und die Liquidierung des tschechischen Dorfes Lidice aus Rache für die Ermordung des „Reichsprotektors“ Reinhard Heydrich. Insgesamt werden die Polizeibataillone für etwa zwei Millionen Morde verantwortlich gemacht.

Letzter Kommandeur wird 1991 in Dresden rehabilitert

Bemerkenswert ist das Schicksal des letzten Kommandeurs der Polizeischule Fritz Göhler. 1950 wird er in Waldheim wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit insbesondere in Jugoslawien zu 20 Jahren Zuchthaus verurteilt, 1954 aber schon begnadigt. In der Bundesrepublik steigt er 1963 zum Bundesbeauftragten des „Waldheim-Kameradenkreises“ auf und wird 1991 in Dresden rehabilitiert.

„Ohne die Polizeischule wäre das Gelände nach 1945 nicht als Sowjetkaserne genutzt worden“, ist Stadtrat Tilo Wirtz überzeugt. Spuren der Roten Armee sind bei der Sanierung bewusst einbezogen worden. „Wir begrüßen ausdrücklich die Aufarbeitung der Nutzungsgeschichte des Areals und der Gebäude“, erklärt Carena Schlewitt, Intendantin des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau, nun auf Anfrage. „Zur Wiederbelebung und Bespielung des traditionsreichen Ortes gehört zwingend eine kritische Auseinandersetzung mit der langjährigen Nutzung des Geländes als Polizei-Waffen-Schule Hellerau.“

Ziel solle sein, vor allem die jüngere Generation damit zu konfrontieren und Bezüge zur Gegenwart herzustellen. Dies könne sowohl auf wissenschaftlicher Ebene als auch mit künstlerischen Mitteln geschehen. In die Stadtratsvorlage ist auf Betreiben von Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) auch die Gestaltung des Areals als Gedenkort aufgenommen worden.

Von Michael Bartsch