Dresden: Festival „Viavoĉo“ im Sommer 2021 – ein Experiment in Sachen Demokratie

Vorweg eine kleine Zahlenreihe: 50.000, 50, 1. Das ist die jeweilige erforderliche Mindestzahl von Unterstützern bei Petitionen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, respektive. Wer also dem Petitionsausschuss des Sächsischen Landtages ein Ansinnen unterbreitet, der sollte dafür die Unterschriften von mindestens 50 Petenten vorweisen. Laut der Antwort des Landtages auf eine DNN-Anfrage sind dort 2019 insgesamt 679 Schreiben eingegangen, wovon 454 als Petitionen anerkannt wurden. Die verbleibenden Anfragen sind demzufolge entweder an die zuständigen Stellen (den Bund und Kommunen) weitergeleitet oder anderweitig beantwortet worden. Eine nicht unerhebliche Zahl – und ein kleines Abbild politischer Teilhabe im Freistaat.

Der Trägheit der Bürger in Sachen Petitionen entgegenwirken

Das sagt aber natürlich nichts aus darüber, ob die Menschen vielleicht noch viel stärker und gezielter vom Instrument einer Petition Gebrauch machen würden. So gesehen, will Jörg Polenz im kommenden Sommer nicht einfach nur ein neues Kulturfestival in Dresden stattfinden lassen. Es darf vielmehr als soziales, soziologisches und politisches Experiment gewertet werden. Unter dem in Esperanto formulierten Namen „Viavoĉo“ (eure Stimme) will er ein „Festival für Demokratie, Kultur und Lebensfreude“ ins Leben rufen, das in der Flutrinne des Ostrageheges vom 27. bis 29. August 2021 über die Bühne gehen soll.

Inhaltliches Ziel: dem Bedürfnis der Bürger, sich politisch einzubringen, eine neue, andere Plattform zu geben. Anders gesagt: ihrer Trägheit abhelfen. Am besagten Augustwochenende sollen jedenfalls gesellschaftliche Themen und Probleme diskutiert sowie schließlich in Petitionen gegossen werden. Die Organisatoren hoffen auf mindestens 50.000 Besucher – weil (siehe oben) mit dieser Stimmenzahl eben auch entsprechende Ersuchen auf Bundesebene eingereicht werden können. Die Themen der Petitionen sollen schon im Vorfeld gemeinsam mit der Öffentlichkeit ermittelt werden. Sie können jedes Feld umfassen.

Die Idee selbst habe er sich abgeschaut, erzählt Polenz freimütig. In Berliner Olympiastadion sollte am 12. Juni ein riesiges Politikfestival, ein Petitionstag stattfinden. Für die Stadionmiete und alle weiteren Aufwendungen hatten die Initiatoren binnen sechs Wochen knapp 2,1 Millionen Euro per Crowdfunding gesammelt – bis die Corona-bedingte Absage kam.

Crowdfunding soll 1,5 Millionen Euro bringen

Nun also holt Polenz diesen Grundgedanken an die Elbe. Für die gewünschte Umsetzung in Dresden braucht es aber natürlich ebenfalls Geld. Also heißt es auch hier: Crowfunding (www.startnext.com). Heute startet der Aufruf, der bis zum 16. Februar 2021 läuft. Die Zielmarke liegt immerhin bei 1,5 Millionen Euro.

Die Bühne soll jedoch nicht nur dem politischen Engagement gehören, sondern auch der Kultur. Bei den Planungen ist von 20 Bands und 15 Schriftstellern die Rede, die kommen werden. Namen der Beteiligten könne und wolle er noch nicht nennen, sagt Polenz. Er spricht auf Nachfrage aber von derzeit „40 verbindlichen Optionen“. Tagsüber sind in der Flutrinne Vorträge und Workshops vorgesehen, außerdem soll ein Festivaldorf entstehen, auch Angebote für Kinder und Familien sind vorgesehen.

Unabhängig von Sponsoren und Institutionen

Was bei „Viavoĉo“ dagegen ausgeschlossen wird, ist eine mögliche Vereinnahmung durch Werbepartner, Sponsoren oder Institutionen. „Wir wollen komplett unabhängig sein“, kündigt Polenz an. Versprochen wurde zudem „die faire Entlohnung aller Kunstschaffenden“. Wichtig in Fragen der Teilhabe ist die Ankündigung, dass für jedes gekaufte Ticket ein sogenanntes Wir-Ticket gestiftet werden soll und kostenfrei an Menschen geht, die sich die Karten nicht leisten können. Damit soll sichergestellt werden, dass Geld kein Ausschlusskriterium bei der Frage politischer Partizipation ist. Ein Festivalticket kostet 55 Euro (ermäßigt 45 Euro), ein Tagesticket 35 (25).

Polenz betreibt in Dresden seit 2009 den Palais Sommer, der in diesem Jahr rund 92.000 Besucher hatte – allen Umständen zum Trotz. 2021 soll er vom 16. Juli bis 22. August dauern. Eine Woche später käme also „Viavoĉo“. Welche Stimmen dann wie zu hören sind, darauf darf man besonders in der „Diskurshochburg“ Dresden gespannt sein. Und im Erfolgsfall ist mit einer Fortsetzung zu rechnen.

