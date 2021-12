Dresden

Ein tragischer Bühnenunfall im Jahr 1999 beendete die Karriere der leidenschaftlichen Sopranistin Eveline Jahn im Staatsopernchor der Semperoper Dresden. Sie kann heute weder Musik hören, noch Musik ausüben.

Eveline Jahn leidet an der seltenen Krankheit Hyperakusis. Jedes Geräusch, jeder Ton wird als schmerzender Lärm empfunden. Der Alltag veränderte sich völlig für die sensible Sängerin. Nichts war mehr so, wie es einmal war. Sie hätte sich verlieren können im Labyrinth der Unsicherheiten und unsäglichen Veränderungen. Stimmungsschwankungen zerrissen ihr die Seele.

Bienenwachsfarbe als Mittel der Selbstentdeckung

Doch dann wurde sie mit der Technik der Enkaustik bekanntgemacht. Die Bienenwachsfarbe wurde das Mittel einer Selbstentdeckung, einer unverhofften Selbstannahme. Die Enkaustik ist eine antike Wachsmalkunst, die lange in Vergessenheit geraten war. Heute wird das mit Farbpigmenten gesättigte Bienenwachs auf die Oberfläche eines bügeleisenähnlichen Gerätes, auch Maleisen genannt, aufgeschmolzen und auf der Papierfläche verstrichen. So entstehen atmende, lichtgetränkte Farbhäute, die eine faszinierende Strahlkraft besitzen.

Ein Blatt aus dem Kalender mit Arbeiten von Eveline Jahn: „Besinnlichkeit“, Enkaustik Quelle: privat

Farbe als Schwingung – das spiegelt auch die innere Kraft Eveline Jahns. Ganz der Freude am Kreativen hingegeben, entwickelt sie Harmonien der Stille, der Heiterkeit, des Aufbegehrens und der Melancholie. Sie erzählt von dem, was sie bewegt, quält, einschränkt, aber auch wachsen lässt.

Farben sind Jahns Zufluchtsorte. Sie hält Zwiesprache mit dem Unaussprechlichen auf einer Gratwanderung zwischen Höhenflug und Höllensturz. Landschaft spiegelt sich in den Arbeiten, deren Natur mehr in der Tiefe liegt als an der Oberfläche.

Bilder als Kalender

Eveline Jahn spielt dabei auf der Klaviatur der Farben, wie eine Komponistin bei der Orchestrierung einer Symphonie die verschiedenen Instrumente behandelt. Nach ihrem Ermessen mäßigt sie den Rhythmus und den Takt, stimmt ein Element herab oder steigert es, moduliert eine Nuance. Musik, die ihr fehlt, erfüllt sich in einer anderen Dimension in den Arbeiten Jahns.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bilder sprudeln aus ihrem Innersten wie ein Endlosband hervor. Es ist eine besondere Form der Lebensbewältigung, sich spielerisch mit den Mitteln der Kunst zurück ins Leben treiben zu lassen.

Seit einigen Jahren gibt die Künstlerin auch einen Kalender mit ihren Arbeiten heraus. Der Titel für das Jahr 2022 lautet „Farben – Emotionen – Empathie“. 15 Abbildungen weisen Jahn als eine Tagträumerin mit musikalischem Nachklang aus. Diese Zwischenwelt einer farbigen, lyrischen Poesie gibt Halt in dunklen wie hellen Tagen.

Der Kalender ist für 25 Euro über die Galerie Mitte, Striesener Straße 49, 01307 Dresden erhältlich.Mail: info@galerie-mitte.de

www.galerie-mitte.de

Von Karin Weber