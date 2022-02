Ein sprechendes Pferd mit Namen Negro Kaballo, das Rollschuh läuft, strickende Kängurus oder Hühner, die Spiegeleier mit Schinken legen – solch wundersame Wesen beleben das Kinderbuch „Der 35. Mai“ von Erich Kästner, erschienen 1931. Mit diesem Loblied auf die menschliche Einbildungskraft feiert das Dresdner Erich-Kästner-Haus für Literatur am 23. Februar den 123. Geburtstag des Schriftstellers und startet zugleich in das Veranstaltungsjahr. Zentrale Themen sollen „Freiheit“ und „Nähe“ sein.

Am Vormittag sind zunächst Hortkinder eingeladen, sich das Museum in der Villa Augustin am Albertplatz (Antonstraße 1) anzusehen und sich nach einem Mitmach-Programm die Geschichte von diesem neunjährigen Konrad anzuhören. Der kann zwar ausgezeichnet rechnen, doch Phantasie besitzt er überhaupt keine. Und nun soll er für die Schule einen Aufsatz über die Südsee schreiben, in dem er alles erfinden muss. Aber sein Onkel, der Apotheker Ringelhuth, den er wie jede Woche auch an jenem 35. Mai besucht, hilft ihm. Er öffnet einfach den Schrank in der Diele - und los geht die Reise in seltsamste Weltgegenden. Zum Beispiel ins Schlaraffenland, wo alle Wünsche erfüllt werden, man aber mindestens zweihundert Pfund wiegen muss.

Die Künstlerin Anna Haentjens präsentiert kästnersche Chansons. Quelle: Frank Nitt

Von 12.30 Uhr an ist das Museum für alle geöffnet. Familien können an einem Programm zum kreativen Selbermachen (englisch: Do It Yourself – DIY) teilnehmen, bei dem sich alles um jenes Schlaraffenland-Kapitel aus dem „35. Mai“ dreht. Anmelden müssen sie sich dazu bis 21. Februar per E-Mail unter museum@kaestnerhaus-literatur.de.

Führen lassen können sich kleine und große Besucher dabei auch von einer neuen Applikation (App) für Computertelefone (Smartphones) oder Tablet-Computer. In dem Programm übernimmt die Aufgabe des Reiseführers jenes Pferd Negro Kaballo. Das leitet einen durch das Kästner-Museum und durch das Erich-Kästner-Viertel in der Dresdner Neustadt, wo der Schriftsteller 1899 geboren wurde und aufwuchs. Das Programm informiert nicht nur in deutscher, auch in englischer Sprache, dazu zeigt es historische und aktuelle Aufnahmen des Viertels.

Kästners Zeit bei der „Neuen Zeitung“, dem „Pinguin“ und der „Schaubude“

Nach dem Zweiten Weltkrieg zog Erich Kästner aus Berlin nach München, leitete dort das Feuilleton der „Neuen Zeitung“, gab die Kinder- und Jugendzeitschrift „Pinguin“ heraus und schrieb zahlreiche Texte für das literarische Kabarett; erst für die „Schaubude“ (1945-1948), von 1951 an dann für „Die Kleine Freiheit“.

19 Uhr singt Anna Haentjens einige der kästnerschen Chansons, die für die „Schaubude“ entstanden, begleitet von Sven Selle am Klavier. In den Mittelpunkt hat die im schleswig-holsteinischen Elmshorn lebende Sängerin das etwa 20 Minuten lange Stück „Ein deutsches Ringelspiel“ (1947) gestellt. Die Melodien dazu komponierte damals Edmund Nick. Der arbeitete bereits seit dem Funkspiel „Leben in dieser Zeit“ (1929) in Berlin mit Kästner zusammen und war mit ihm befreundet.

Als Buch erschienen die Texte Kästners 1986 im Atrium-Verlag unter dem Titel „Die kleine Freiheit. Chansons und Prosa 1949 – 1952“. Ausgehend von dieser Veröffentlichung haben die Organisatoren die Jahresreihe 2022 des Kästner–Hauses mit der Frage: „Freiheit – große, kleine oder keine?“ überschrieben. In dieser Zeit extremer Einschränkungen im Zeichen des Infektionsschutzes wird ja darüber erbitterter denn je gestritten. Was bedeutet individuelle, künstlerische und politische Freiheit? Wo beschneidet sie die Freiheit anderer? Darüber sollen die Besucher ins Gespräch kommen, begleitet von verschiedenen Beiträgen, einige aus dem Museum, einige digital produziert.

